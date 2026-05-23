ΗΠΑ και Ιράν ανακοινώνουν το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας έως το απόγευμα της Κυριακής

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε έγγραφο 14 σημείων που έχει προτείνει το Ιράν και λειτουργεί ως βασικό πλαίσιο συζητήσεων

Δημήτρης Μάνωλης

Vice President JD Vance, right, speaks during a news conference after meeting with representatives from Pakistan and Iran as Jared Kushner, left, and Steve Witkoff, Special Envoy for Peace Missions listen, on Sunday, April 12, 2026, in Islamabad, Pakistan. (AP Photo/Jacquelyn Martin, Pool)
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν έως το απόγευμα της Κυριακής την οριστικοποίηση προσχεδίου ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με πηγή που βρίσκεται κοντά στις διαπραγματεύσεις και μίλησε στη Washington Times.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το προσχέδιο συμφωνήθηκε νωρίς το Σάββατο και αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κορυφαίοι διαπραγματευτές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν εγκρίνει το κείμενο.

Το προσχέδιο συμφωνίας έχει αποσταλεί στις ηγεσίες των δύο χωρών για τελική έγκριση.

Εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, η εύθραυστη εκεχειρία των τελευταίων έξι εβδομάδων ενδέχεται να μετατραπεί σε μόνιμη ειρήνη, αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών πληγμάτων.

Παραμένουν πάντως ασαφείς οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, καθώς δεν έχει διευκρινιστεί πώς θα επιλυθούν κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η άρση κυρώσεων και η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, το οποίο παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστό από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις φέρεται να διαδραμάτισε ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος πραγματοποίησε επαφές στην Τεχεράνη με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Παράλληλα, καταριανή αντιπροσωπεία έφτασε στην ιρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο των τελευταίων διπλωματικών κινήσεων για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Στην Ουάσινγκτον, υπήρξαν ενδείξεις πιθανής προόδου, καθώς ο Βανς επέστρεψε εκτάκτως από το Οχάιο, ενώ ο Τραμπ επρόκειτο να συγκαλέσει τηλεδιάσκεψη με ηγέτες της Μέσης Ανατολής μετά από σύσκεψη με την ομάδα εθνικής ασφάλειας στον Λευκό Οίκο.

Από ιρανικής πλευράς, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Esmail Baghaei δήλωσε ότι οι συνομιλίες κινούνται προς «σύγκλιση απόψεων», αν και παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που απαιτούν περαιτέρω διαμεσολάβηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις βασίζονται σε έγγραφο 14 σημείων που έχει προτείνει το Ιράν και λειτουργεί ως βασικό πλαίσιο συζητήσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει «κάποια πρόοδος», αλλά επανέλαβε ότι η αμερικανική θέση παραμένει αμετάβλητη: το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, πρέπει να παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και να επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη απορρίπτει το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου, επιμένοντας ότι δεν επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Παράλληλα, ζητά χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων και αποδέσμευση σημαντικού μέρους των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.

Το Ιράν και το Πακιστάν απέστειλαν πρόταση διευθέτησης στις ΗΠΑ

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, είπαν σήμερα στο Ρόιτερς δύο πακιστανικές πηγές που γνωρίζουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Μια απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση αναμένεται αύριο, Κυριακή, πρόσθεσαν οι πηγές.

Προηγουμένως πακιστανός αξιωματούχος που εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις είχε δηλώσει στο Ρόιτερς ότι μια προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στην τελική φάση της και είναι «αρκετά συνολική».

«Δεν έχει τελειώσει μέχρι να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.

Νωρίτερα σήμερα, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος είχε ενημερωθεί για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη και για τις συναντήσεις του με ιρανούς ηγέτες, δήλωσε πως «μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές σ' ένα MoU» για τον τερματισμό του πολέμου, αναφερόμενος σ' ένα μνημόνιο κατανόησης. Με την επίσκεψη έγινε «σημαντική πρόοοδος» στα σημεία των Συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ για τον τερματισμό του πολέμου, πρόσθεσε, χωρίς να επεκταθεί σχετικά με τα σημεία των Συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.

Μακρόν και Τραμπ συζήτησαν για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε συνομιλίες με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων.

«Η Γαλλία πιέζει για την διπλωματική οδό και μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων, με απόλυτη προτεραιότητα το πλήρες και δωρεάν άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ολοκλήρωση μιας εκεχειρίας και την επακόλουθη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τις άλλες πτυχές [πυρηνικές, βαλλιστικές και περιφερειακές]», ανέφεραν οι πηγές.

Axios: Αρκετοί ηγέτες του Κόλπου ζήτησαν την έγκριση της συμφωνίας

Ο πρόεδρος Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν, αναφέρει το Axios.

Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει την κλήση, αρκετοί από τους ηγέτες προέτρεψαν τον Τραμπ να αποδεχτεί τη συμφωνία.

Αμερικανικές πηγές: «Το Ιράν και οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, και εργάζονται πάνω σε ορισμένα σημεία»

Το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το Axios, επικαλούμενο αμερικανική πηγή, η οποία δήλωσε ότι οι υπόλοιπες διαφορές αφορούν τη διατύπωση αρκετών σημείων.

Ο Τραμπ θα μιλήσει με τον Νετανιάχου τις επόμενες ώρες

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσει τις επόμενες ώρες με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να συζητήσουν τη συμφωνία που φαίνεται να προκύπτει με το Ιράν.

Το Axios αναφέρει αυτό, επικαλούμενο πηγές, σύμφωνα με τις οποίες ο Τραμπ έχει μιλήσει τις τελευταίες ώρες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν.

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε συνάντηση ασφαλείας με τους ηγέτες των κομμάτων του συνασπισμού για σήμερα το βράδυ, ανέφερε το Ynet.

Ο Μακρόν συνομίλησε με τους ηγέτες του Κόλπου και τον Τραμπ

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε το απόγευμα του Σαββάτου με τους ηγέτες του Κόλπου και τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Το Bfm TV μετέδωσε την είδηση ​​από την επικοινωνία του Γάλλου προέδρου.
Μεταξύ των ηγετών του Κόλπου, το Μέγαρο των Ηλυσίων Διευκρίνισε ότι ο Μακρόν μίλησε με τον Βασιλιά της Ιορδανίας, τον Εμίρη του Κατάρ και τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν .

