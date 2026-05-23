EuroLeague Final Four 2026: Οι διαιτητές του τελικού

Η EuroLeague Basketball έκανε γνωστούς τους διαιτητές που θα σφυρίξουν τον μεγάλο τελικό του Final Four ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης το βράδυ τη Κυριακής στο Telekiom Center Athens.

Συγκεκριμένα, αυτοί είναι οι Όλεγκς Λάτισεβς, Σρέτεν Ράντοβιτς και Ρόμπερτ Λότερμοζερ.