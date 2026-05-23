Περιστέρι: Αυτό είναι το σπίτι όπου 6 ανήλικοι ζούσαν σε άθλιες συνθήκες - Βίντεο-ντοκουμέντο

Μία ανώνυμη καταγγελία στις Αρχές ήταν αυτή που κινητοποίησε αστυνομικούς για να ανακαλύψουν τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν σε διαμέρισμα στο Περιστέρι έξι ανήλικα αδέρφια.

Η οικογένεια διαβιούσε σε δώμα 27 τετραγωνικών, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής.

Το MEGA παρουσιάζει ντοκουμέντα από το εσωτερικό του σπιτιού.

Για τις συνθήκες διαβίωσης ενημερώθηκε ο εισαγγελέας, με αποτέλεσμα οι γονείς των παιδιών να συλληφθούν, ενώ, όπως έχει γίνει γνωστό, είχαν γίνει ξανά καταγγελίες για το ίδιο θέμα και στο παρελθόν.

