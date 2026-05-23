Drone συνετρίβη σε λίμνη της Λετονίας - Προκλήθηκε έκρηξη, αναστάτωση στις Αρχές

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στη λίμνη Dridzis στη Λετονία, προκαλώντας έκρηξη κατά την πρόσκρουση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το περιστατικό αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά συμβάντων με drones που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στις χώρες της Βαλτικής. Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς φέρονται να έχουν παραβιάσει επανειλημμένα τον εναέριο χώρο της Λετονίας, της Εσθονίας, της Λιθουανίας και της Φινλανδίας, με ορισμένα από αυτά να συντρίβονται εντός των χωρών αυτών.

Στη Λετονία, οι εξελίξεις γύρω από τα περιστατικά με drones προκάλεσαν πολιτικές αναταράξεις, οδηγώντας ακόμη και στην κατάρρευση της κυβέρνησης της πρωθυπουργού Evika Silina, μετά από επίθεση δύο ουκρανικών drones σε αποθήκη πετρελαίου κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, όταν drone συνετρίβη στη λίμνη Dridzis, περίπου 17 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Λετονίας με τη Λευκορωσία. Σύμφωνα με την αστυνομία, το UAV εξερράγη κατά την πρόσκρουση, προκαλώντας τον θάνατο ψαριών στη λίμνη, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί ή άλλες ζημιές.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ανέσυραν συντρίμμια από τη λίμνη, δημοσιοποιώντας φωτογραφία ενός κατεστραμμένου αντικειμένου από υαλοβάμβακα, το οποίο εκτιμάται ότι αποτελεί τμήμα του drone.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός Evika Silina κάλεσε τους πολίτες να εμπιστεύονται μόνο τις «επίσημες πληροφορίες» σχετικά με την έκρηξη. «Αναμένω από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όσο το δυνατόν πιο λεπτομερή ενημέρωση για τις συνθήκες του περιστατικού και τις περαιτέρω ενέργειες», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Την ίδια ώρα, η Μόσχα κατηγορεί τις χώρες του ΝΑΤΟ ότι επιτρέπουν σιωπηρά στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο τους για επιθέσεις στη βορειοδυτική Ρωσία, κυρίως εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Λένινγκραντ.

Η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) υποστήριξε μάλιστα ότι η Ουκρανία επιδιώκει όχι μόνο να χρησιμοποιεί «διαδρόμους πτήσης» μέσω των χωρών της Βαλτικής, αλλά και να εκτοξεύει drones απευθείας από το έδαφός τους. Η υπηρεσία κατονόμασε ειδικά τη Λετονία, ισχυριζόμενη ότι η Ρίγα έχει ήδη συμφωνήσει σε τέτοιες επιχειρήσεις, θεωρώντας — όπως ανέφερε — ότι δεν θα ήταν δυνατό να εντοπιστούν τα ακριβή σημεία εκτόξευσης των UAV.

«Η συμμετοχή της Λετονίας στο ΝΑΤΟ δεν θα προστατεύσει τους συνεργούς τρομοκρατών από αντίποινα», προειδοποίησε η SVR.

