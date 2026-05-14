Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός λόγω της διαχείρισης των περιστατικών με ουκρανικά drones

Την πρόθεσή της να παραιτηθεί ανακοίνωσε σήμερα η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας Εβίκα Σιλίνια, προκαλώντας την κατάρρευση του κυβερνητικού της συνασπισμού λίγους μόνο μήνες πριν από τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

«Παραιτούμαι, αλλά δεν εγκαταλείπω», ανακοινωσε.Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρινκέβιτς, που με βάση το Σύνταγμα ορίζει τον επικεφαλής της κυβέρνησης, θα συναντηθεί με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα αύριο, Παρασκευή.

Η Σιλίνια, του κεντροδεξιού κόμματος Νέα Ενότητα, έμεινε χωρίς κυβερνώσα πλειοψηφία στο κοινοβούλιο την Τετάρτη, αφού το αριστερό κόμμα των Προοδευτικών δήλωσε ότι αποσύρει την υποστήριξή του.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αποπομπή το Σαββατοκύριακο του υπουργού Άμυνας των Προοδευτικών, Άντρις Σπρουντς, σχετικά με τον χειρισμό περιστατικών που αφορούσαν ουκρανικά drones που πετούσαν στη Λετονία από τη Ρωσία.