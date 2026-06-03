Ραούλ Κάστρο: Γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του - Άγνωστη η τοποθεσία που βρίσκεται

Ο πρώην ηγέτης της Κούβας καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Ραούλ Κάστρο: Γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του - Άγνωστη η τοποθεσία που βρίσκεται
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ραούλ Κάστρο γιόρτασε τα 95α γενέθλιά του χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής τοποθεσία του.
  • Οι αμερικανικές αρχές έχουν ασκήσει διώξεις εναντίον του για την κατάρριψη πολιτικού αεροπλάνου το 1996.
  • Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ εξήρε τον Κάστρο ως μέντορα και πατρική φιγούρα για τις συνεισφορές του στη χώρα.
  • Οι ΗΠΑ, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, έχουν εντείνει τις κυρώσεις κατά της Κούβας και επιδιώκουν να φέρουν τον Κάστρο ενώπιον της δικαιοσύνης.
  • Ο Κάστρο παραμένει ισχυρό πρόσωπο στην κουβανική πολιτική σκηνή και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει φύγει από την Κούβα ή θα εκδοθεί στις ΗΠΑ.
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Ο πρώην ηγέτης της Κούβας Ραούλ Κάστρο έγινε σήμερα 95 ετών. Ωστόσο είναι άγνωστο το που βρίσκεται καθώς καταζητείται από τις αμερικανικές αρχές, που άσκησαν διώξεις σε βάρος του για την κατάρριψη ενός πολιτικού αεροπλάνου το 1996.

Από νωρίς σήμερα, ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Ντίας Κανέλ εξήρε τον Κάστρο, τον οποίο, όπως είπε, θεωρεί μέντορα και πατρική φιγούρα για τις συνεισφορές του στην Κούβα. «Το να φθάσει σε ηλικία 95 ετών σε πλήρη εγρήγορση και ένα ατέρμονο ρεκόρ υπηρεσίας στην πατρίδα, στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη… όπως ονειρεύτηκαν την κοινωνική δικαιοσύνη εκατομμύρια άνθρωποι, δεν αποτελεί δική του τύχη, είναι δική μας».

Ο Ραούλ Κάστρο, ο οποίος μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Φιντέλ Κάστρο στον ανταρτοπόλεμο του 1959 που ανέτρεψαν τον δικτάτορα που στήριζαν οι ΗΠΑ, βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο εντάσεων με τις αμερικανικές αρχές.

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγορεί τον πρώην ηγέτη της Κούβας πως διέταξε κουβανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να καταρρίψουν αεροπλάνα που λειτουργούσε μια ομάδα Κουβανών εξόριστων το 1996.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ενισχύσει αυτήν τη χρονιά τις κυρώσεις σε βάρος της Κούβας. Διέκοψε τον εφοδιασμό της χώρας με καύσιμα και απείλησε με κυρώσεις ξένες επιχειρήσεις στην Κούβα.

Πρόσφατα, ο ασκών χρέη υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς δήλωσε οι ΗΠΑ θα κάνουν «ό,τι είναι δυνατό» για να οδηγηθεί ο Κάστρο ενώπιον της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Κάστρο, που παραμένει ένα ισχυρό πρόσωπο στο παρασκήνιο της κουβανικής πολιτικής σκηνής, έχει φύγει από το νησί.

Στα περίχωρα μίας από τις κατοικίες του Κάστρο, έναν περιφραγμένο θύλακα που ονομάζεται La Rinconada σε μία εύπορη συνοικία της Αβάνας όπου κατοικούν ξένοι επιχειρηματίες, διπλωμάτες και Κουβανοί ηγέτες, επικρατούσε ησυχία σήμερα το πρωί.

Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Κάστρο ήταν πριν από έναν μήνα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτομαγιά στην Αβάνα. Προηγουμένως, είχε εμφανιστεί δημοσίως τη 15η Ιανουαρίου, σε μια τελετή στην πρωτεύουσα προς τιμή των 32 Κουβανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

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