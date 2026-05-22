Έτοιμη να αγωνιστεί η Κούβα για τον Ραούλ Κάστρο: Κανείς δεν θα τον απαγάγει, λέει η κόρη του

Snapshot Η κόρη του Ραούλ Κάστρο, Μαριέλα, δήλωσε ότι κανείς δεν θα απαγάγει τον πατέρα της και ότι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν κατά του ιμπεριαλισμού.

Ο Ραούλ Κάστρο κατηγορείται από τις ΗΠΑ για την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών το 1996, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων Αμερικανών.

Η Μαριέλα Κάστρο ανέφερε ότι ο πατέρας της δεν φοβάται τις κατηγορίες και παραμένει ήρεμος ως παλιός επαναστάτης.

Ο Ραούλ Κάστρο δεν έχει επίσημο κυβερνητικό αξίωμα αλλά διατηρεί σημαντική επιρροή και την υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων στην Κούβα.

Η κόρη του υποστήριξε ότι οι κατηγορίες παραβιάζουν τον αμερικανικό νόμο και δεν θα επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Αβάνας και Ουάσιγκτον.

Απάντηση στις φήμες ότι ο Ραούλ Κάστρο μπορεί να απαχθεί από τις αμερικανικές δυνάμεις όπως συνέβη με τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο έδωσε η κόρη του πρώην ηγέτη της Κούβας, Μαριέλα Κάστρο.

Ο Μαδούρο είχε απασχθεί από τις αμερικανικές ειδικές δυνάμεις μετά από την απαγγελία κατηγοριών για διεθνές εμπόριο ναρκωτικών σε βάρος του από την αμερικανική δικαιοσύνη. Στον Ραούλ Κάστρο επίσης απαγγέλθηκαν κατηγορίες την περασμένη Τετάρτη στις ΗΠΑ, ότι διέταξε το 1996, ως υπουργός Άμυνας τότε, την κατάρριψη δύο πολιτικών αεροσκαφών, με κυβερνήτες μέλη μιας αντικαστρικής οργάνωσης, που πετούσαν στα ανοικτά των ακτών της Κούβας. Τέσσερις Αμερικανοί είχαν σκοτωθεί.

Η Μαριέλα Κάστρο δήλωσε ενώπιον δημοσιογράφων πως «κανείς δεν θα τον απαγάγει, ούτε εκείνον, ούτε κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε κατά του ιμπεριαλισμού».

«Δεν φοβάμαι, διότι γνωρίζω πως δεν θα το κάνουν», συμπλήρωσε η Μαριέλα Κάστρο, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης συμπαράστασης προς τον πατέρα της, η οποία πραγματοποιήθηκε μπροστά από την αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα.

Η Μαριέλα Κάστρο, ηλικίας 63 ετών, ανέφερε πως δεν έχει συζητήσει άμεσα με τον πατέρα της το θέμα της απαγγελίας κατηγοριών: «Δεν μιλήσαμε για αυτό, όμως όταν άκουσα ότι του το είχαν αναφέρει, χαμογέλασε, σαν παλιός επαναστάτης που ξέρει ότι είναι ασφαλής, με το πόδι του στον αναβολέα, και ότι κανείς δεν πρόκειται να τον απαγάγει, επειδή πάντα έλεγε: "Θα πεθάνω στη μάχη, αν χρειαστεί"».

Ο Ραούλ Κάστρο δεν κατέχει κανένα επίσημο αξίωμα ούτε στους κόλπους της κυβέρνησης της Αβάνας ούτε στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Κούβας, όμως ασκεί σημαντική επιρροή στις πολιτικές αποφάσεις στη νήσο και χαίρει της αφοσίωσης των ενόπλων δυνάμεων.

Η κόρη του εκτιμά ότι η απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη «παραβιάζει όλα όσα προβλέπει ο νόμος στις ΗΠΑ», παρόλο που, όπως λέει, τα μέλη της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ «κάνουν ό,τι θέλουν και παραβιάζουν ακόμη και το Σύνταγμα».

Η «τακτική» τους είναι «να λένε ψέματα, να δημιουργούν αβεβαιότητα και να προκαλούν φόβο», συνέχισε.

Σύμφωνα με την ίδια, η απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος του πατέρα της δεν θα έχει αντίκτυπο στις συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της Αβάνας και της Ουάσιγκτον.

