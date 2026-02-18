Axios: Μυστικές συνομιλίες του Αμερικανού ΥΠΕΞ με την Κούβα

O Μάρκο Ρούμπιο μιλάει στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του στο Ποιλιτικό-Στρατιωτικό Κέντρο Συντονισμού (CMCC) στο νότιο Ισραήλ, στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έχει πραγματοποιήσει μυστικές συνομιλίες με τον εγγονό και φροντιστή ηγέτη της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, καθώς οι ΗΠΑ ασκούν άνευ προηγουμένου πίεση στο καθεστώς της Αβάνας, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα Axios.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ρούμπιο και του Ραούλ Γκιγιέρμο Ροντρίγκεζ Κάστρο παρακάμπτουν τους επίσημους δίαυλους της κουβανικής κυβέρνησης. «Δεν θα τις αποκαλούσα «διαπραγματεύσεις», αλλά μάλλον «συζητήσεις» για το μέλλον», είπε στην ιστοσελίδα υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στην Ουάσινγκτον. AP

Ο Ρούμπιο και η ομάδα του θεωρούν τον 41χρονο εγγονό και τον κύκλο του ως εκπροσώπους των νεότερων Κουβανών που θεωρούν ότι υπάρχει αξία στον προσέγγιση των ΗΠΑ. «Η θέση μας — η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης — είναι ότι το καθεστώς πρέπει να φύγε. Αλλά το πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξαρτάται από τον Τραμπ και αυτός δεν έχει ακόμη αποφασίσει. Ο Ρούμπιο βρίσκεται ακόμη σε συνομιλίες με τον εγγονό», ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος.

«Είναι η αδυναμία του παππού του. Υπηρέτησε ως σωματοφύλακας του δικτάτορα και έχει επίσης συμμάχους που διευθύνουν τον γιγαντιαίο στρατιωτικό-επιχειρηματικό όμιλο γνωστό ως GAESA», ανέφερε μια πηγή που περιέγραψε τις συνομιλίες μεταξύ Ρούμπιο και Κάστρο ως «ανέλπιστα» φιλικές.

«Δεν υπάρχουν πολιτικές διαμάχες για το παρελθόν. Πρόκειται για το μέλλον», τόνισε η ίδια πηγή.