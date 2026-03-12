Ανείπωτη τραγωδία: 15χρονος πέθανε ενώ έπαιζε μπέιζμπολ από βολή μπάλας στο κεφάλι

Ο Bentley Wolfe διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός και τρεις ημέρες μετά κατέληξε

Ανθή Κουρεντζή

ΚΟΣΜΟΣ
Μαθητής λυκείου σκοτώθηκε αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπάλα μπέιζμπολ κατά τη διάρκεια προπόνησης στο Ιλινόις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της κομητείας Πιόρια, ο 15χρονος Bentley Wolfe πέθανε την Παρασκευή 6 Μαρτίου, αφού είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση τρεις ημέρες νωρίτερα.

Ο έφηβος «χτυπήθηκε στο κεφάλι από μια δυνατή μπάλα μπέιζμπολ (line drive) κατά τη διάρκεια της προπόνησης», ανέφερε το γραφείο του ιατροδικαστή σε ανακοίνωση την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Ο Wolfe, που ήταν μαθητής στο Chrisman High School στο Chrisman του Ιλινόις, «διαπιστώθηκε ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρός» παρά την «εντατική φροντίδα και θεραπεία» που έλαβε στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την ανακοίνωση. «Με μεγάλο σεβασμό και ευγνωμοσύνη, ο Bentley υπήρξε ένας πολύ ηρωικός δωρητής οργάνων», αναφέρεται επίσης.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο Wolfe «υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι από αμβλύ χτύπημα», σύμφωνα με το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Η μητέρα του εφήβου, Samantha Simpson, δημοσίευσε μια συγκλονιστική ανάρτηση στο Facebook ανακοινώνοντας τον θάνατο του γιου της.

«Ποτέ, μα ποτέ δεν περίμενα ότι θα έλεγα κάτι τέτοιο, αλλά θέλω όλοι να το ακούσουν από εμένα», έγραψε αρχικά.

Η μητέρα του είπε ότι ο γιος της «πήγε στον παράδεισο, όπου ξέρω ότι πολλοί τον περίμεναν με ανοιχτές αγκάλες. Τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία δωρεάς οργάνων, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να σώσει άλλους από το να ζήσουν κάτι τόσο τραγικό στη ζωή τους».

Η Simpson ζήτησε από τους φίλους της στο Facebook «να μην ξεχάσουν ποτέ το παιδί μου» και είπε ότι ο Wolfe «δεν μπορεί ποτέ να ξεχαστεί», περιγράφοντάς τον ως έναν «άγγελο στη γη».

«Ο Θεός τον χρειαζόταν πίσω», συνέχισε η Simpson, ευχαριστώντας τους φίλους και την οικογένειά της για τη στήριξή τους. «Αν όλοι αγαπούσαν και έβλεπαν τον κόσμο όπως ο Bentley, θα ήταν ένα πολύ καλύτερο μέρος — κάντε αυτό τον στόχο σας», κατέληξε στην ανάρτησή της, υπογράφοντας ως «Για πάντα και παντοτινά, η μαμά του Bentley Wolfe».

