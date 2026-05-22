Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Φρικτός θάνατος για άνδρα που παρασύρθηκε από τρένο

Μια ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (22/5) στη Θεσσαλονίκη, όταν άνδρας παρασύρθηκε από τρένο, με αποτέλεσμα να βρει φρικτό θάνατο.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στη συνοικία της Διαλογής στο Κορδελιό με τον άνδρα, αγνώστων έως τώρα στοιχείων, να ανασύρεται νεκρός.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για το συμβάν, ενώ νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα της γραμμής όπου έγινε το περιστατικό προκαλώντας καθυστερήσεις στα δρομολόγια με τη Hellenic Train μάλιστα να εκδίδει και σχετική ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 21:32 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με άτομο επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Εξαιτίας του συμβάντος, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1635 (Σέρρες – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε προσωρινά, ενώ στο σημείο μετέβησαν οι αρμόδιες αρχές και ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Κατόπιν εντολής της Αστυνομίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 61 λεπτών.

