Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 90-105: Γι' αυτό είναι «Βασίλισσα» - Στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό

Η «Βασίλισσα» απέδειξε για μία ακόμα φορά πως γνωρίζει πολύ καλά τον τρόπο να κυριαρχεί στα Final Four. Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο παρά το γεγονός πως αγωνίστηκε χωρίς τους Έντι Ταβάρες και Άλεξ Λεν και χάνοντας τον Ουσμάν Γκαρούμπα λίγο πριν το τέλος του ημιτελικού, κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της… πρωτάρας Βαλένθια και έκλεισε θέση στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με πρωταγωνιστή τον Χεζόνια, την ώρα που η αστοχία της Βαλένθια από την περιφέρεια και ο τραυματισμός του Γκαρούμπα σημάδεψαν την αναμέτρηση.

Η αστοχία της ομάδας του Μαρτίνεθ πίσω από τα 6.75μ., όπου ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 10/29 τρίποντα, δεν της επέτρεψε να βρει ρυθμό απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα, η αμυντική προσέγγιση της «Βασίλισσας» έβγαλε εκτός αγώνα τους «πορτοκαλί», οι οποίοι δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν τον ρυθμό των αντιπάλων τους.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμός επικρατεί στις τάξεις της Ρεάλ σχετικά με την κατάσταση του Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να περιμένει τα νεότερα ενόψει του τελικού.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρεάλ ήταν ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος πραγματοποίησε εμφάνιση MVP με 25 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Λάιλς, που πρόσθεσε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Ντεκ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Για τη Βαλένθια, ο Ζαν Μοντέρο είχε 15 πόντους, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, με τον Πραντίγια να προσθέτει επίσης 15 πόντους μαζί με 8 ριμπάουντ. Από πλευράς «Νυχτερίδων», θετική παρουσία είχε και ο Κι, που τελείωσε το παιχνίδι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 μπλοκ.