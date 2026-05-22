EuroLeague Final Four 2026: Η ώρα του μεγάλου τελικού της Κυριακής
Το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Final Four του Telekom Center Athens εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης
Το χρυσό εισιτήριο για τον τελικό του Final Four του Telekom Center Athens εξασφάλισαν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης και θα αναμετρηθούν σε ματς ριπλέι του Final Four στο Κάουνας πριν από τρία χρόνια.
Οι «ερυθρόλευκοι» θα διεκδικήσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα της ιστορίας τους ενώ η «Βασίλισσα» το 12ο ευρωπαϊκό της στέμμα.
Το τζάμπολ του τελικού είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (24/5).
Το πρόγραμμα του Final Four της EuroLeague
Ημιτελικοί (22/5)
Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-61
Βαλένθια – Ρεάλ 90-105
Τελικός (24/5)
Ολυμπιακός – Ρεάλ (21:00)
