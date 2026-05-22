Συναγερμός σε χωριό της Αχαΐας: 14χρονη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με χάπια
Η ανήλικη νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο εκτός κινδύνου
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας 14χρονης κοπέλας σε χωριό της περιοχής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν για το περιστατικό και μετέβησαν στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας, όπου είχε μεταφερθεί νωρίτερα η ανήλικη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 14χρονη φέρεται να είχε καταναλώσει χάπια στην οικία της.
Οι γιατροί του Κέντρου Υγείας έκριναν αναγκαία τη διακομιδή της με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πατρών, όπου η ανήλικη νοσηλεύεται στην Παιδιατρική Κλινική, εκτός κινδύνου.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΥΠΕΞ: Έφτασαν στην Αθήνα οι 19 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα
22:25 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 29 Μαΐου
20:52 ∙ LIFESTYLE
Η Αν Χάθαγουεϊ αποκαλύπτει το μυστικό πίσω από τη «μόνιμη νεότητά» της
13:02 ∙ WHAT THE FACT