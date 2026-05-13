Ηλιούπολη: «Δύο υπέροχα πλάσματα, άριστες μαθήτριες», λέει ο καθηγητής των 17χρονων

Δύο 17χρονες κοπέλες στην Ηλιούπολη έπεσαν από τον 6ο όροφο πολυτοικίας, με την μία να χάνει τη ζωή της και την άλλη να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

  • Βρέθηκε σημείωμα που υποδηλώνει ότι οι δύο ανήλικες είχαν αποφασίσει από κοινού να αυτοκτονήσουν, κλειδώνοντας την πόρτα της ταράτσας πριν την πτώση.
  • Το σχολείο των κοριτσιών βρίσκεται σε σοκ, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς να στηρίζουν τους μαθητές και να αφήνουν λουλούδια στα θρανία τους.
  • Ο καθηγητής τους τόνισε ότι δεν υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια στη συμπεριφορά των κοριτσιών, οι οποίες ήταν ευγενικές, χαμογελαστές και κοινωνικές μέχρι την ημέρα του συμβάντος.
  • Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και το υπουργείο Παιδείας για τη διαχείριση του περιστατικού και την υποστήριξη της σχολικής κοινότητας.
Συγκλονισμένοι είναι οι κάτοικοι της Ηλιούπολης μετά την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η μία να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Το συμβάν έγινε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι της Τρίτης (12.05.2026) στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι δύο ανήλικες φαίνεται να είχαν αποφασίσει να προχωρήσουν σε απόπειρα αυτοκτονίας, κάτι που προκύπτει από σημείωμα που εντοπίστηκε στο σακίδιο της μίας. Οι δύο φίλες πήραν τα κλειδιά της ταράτσας της πολυκατοικίας όπου έμενε η μία, ανέβηκαν στον χώρο, κλείδωσαν πίσω τους την πόρτα, άφησαν εκεί τα προσωπικά τους αντικείμενα και στη συνέχεια έπεσαν από τον 6ο όροφο.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν ότι ακούστηκαν φωνές και ένας έντονος θόρυβος, με γείτονες να βγαίνουν έντρομοι στον δρόμο και να αντικρίζουν τα δύο κορίτσια αιμόφυρτα στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε γρήγορα στο σημείο και μετέφερε τις δύο 17χρονες στο Ασκληπιείο της Βούλας μέσα σε περίπου 7 λεπτά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η μία ανήλικη κατέληξε λόγω των σοβαρότατων τραυμάτων της.

Για τη δεύτερη 17χρονη, περισσότεροι από 20 γιατροί δίνουν μάχη για να τη σταθεροποιήσουν, με την κατάστασή της να παραμένει κρίσιμη. Την ίδια ώρα, στο σχολείο των δύο κοριτσιών επικρατεί βαθιά θλίψη ενώ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει να στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς. Συμμαθητές αφήνουν λευκά λουλούδια στο θρανίο της 17χρονης.

Καθηγητής των δύο μαθητριών, μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Είμαστε συγκλονισμένοι. Περισσότερο δεν γίνεται. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλες τις αρχές, με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει ειδοποιηθεί το υπουργείο, έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Γιατί πρέπει να δούμε και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όχι μόνο τι θα κάνουμε. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα που λέγεται διαχείριση του περιστατικού και διαχείριση του πένθους αυτού που υπάρχει στο σχολείο».

Ο ίδιος εκπαιδευτικός εμφανίστηκε βαθιά συντετριμμένος, σημειώνοντας πως τίποτα δεν έδειχνε την τραγική εξέλιξη, περιγράφοντας τις δύο μαθήτριες ως ιδιαίτερα καλούς και αγαπητούς χαρακτήρες, με εξαιρετική συμπεριφορά και ενεργή συμμετοχή στο σχολείο.

Σε ερώτηση για το αν υπήρχαν ενδείξεις ή αν είχε παρατηρήσει κάτι ανησυχητικό, απάντησε χαρακτηριστικά: «Είμαι 40 χρόνια στο ίδιο σχολείο. Δηλαδή το ξέρω το σχολείο καλύτερα από το σπίτι μου. Δεν έχω τίποτα. Αλλιώς θα είχαμε επέμβει ακαριαία. Ήταν στην ίδια τάξη. Κάνανε παρέα. Μιλάγανε. Προχτές τους είχα μάθημα εκτός από το τελευταίο μάθημα και γέλαγαν μεταξύ τους. Έκαναν αστεία.

Κάνανε παρέα και με άλλα παιδιά. Και όταν τους παρότρυνες συμμετείχαν. Σας λέω, χτες ήμασταν μαζί και κάναμε πλάκα. Τους πείραζα, τους έκανα αστεία. Δεν προδίκαζες δηλαδή τίποτα ό,τι είχαν στο μυαλό τους. Ήταν χαμογελαστά τα παιδάκια. Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μου».

