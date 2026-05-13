Παρέμβαση ΕΣΗΕΑ για την τραγωδία στην Ηλιούπολη

H ΕΣΗΕΑ, μετά τα ρεπορτάζ κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζει την υποχρέωση των δημοσιογράφων και κυρίως των διοικήσεων των ΜΜΕ να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, «η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό».

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων», σημειώνεται.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, με αφορμή φαινόμενα υπερπροβολής και αντιδεοντολογικής κάλυψης της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, υπενθυμίζει σε όλους τους συναδέλφους και κυρίως στις διοικήσεις των ΜΜΕ την υποχρέωσή τους να υπηρετούν την ενημέρωση με υπευθυνότητα και απαρέγκλιτη τήρηση των κανόνων δημοσιογραφικής δεοντολογίας.

Η δημοσιογραφία οφείλει να συμβάλλει στην κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων με ψυχραιμία, τεκμηρίωση και υπευθυνότητα, αποφεύγοντας την υπερβολή και τον εντυπωσιασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στον τρόπο παρουσίασης ευαίσθητων ειδήσεων, κυρίως όταν αφορούν ανήλικους αλλά και ενδεχόμενη αυτοχειρία, με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων.

Ευχόμαστε ολόψυχα ταχεία ανάρρωση στην τραυματία και θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της αποθανούσης».

