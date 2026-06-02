Εγκαινιάστηκε το Δημοτικό Πάρκο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στον Δήμο Κηφισιάς

Snapshot Τα εγκαίνια έγιναν από τη Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και τον Δήμαρχο Κηφισιάς, παρουσία του Υπουργού Υγείας και του Μητροπολίτη Κηφισίας.

Το πάρκο προορίζεται να λειτουργήσει ως χώρος ηρεμίας, μνήμης και έμπνευσης, κρατώντας ζωντανό το όραμα και την προσφορά της Μαριάννας Βαρδινογιάννη.

Ο Υπουργός Υγείας τόνισε τη σημαντική συμβολή της Μαριάννας Βαρδινογιάννη στη βελτίωση της περίθαλψης παιδιών με καρκίνο στην Ελλάδα.

Το πάρκο δημιουργήθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς και αναμένεται να προσφέρει χαρά και ηρεμία στους δημότες. Snapshot powered by AI

Στην Κηφισιά εγκαινιάστηκε σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου 2026 το Δημοτικό Πάρκο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη – ΕΛΠΙΔΑ», ένας νέος δημόσιος χώρος αφιερωμένος στη μνήμη και το έργο της μεγάλης ευεργέτιδας.

Τα εγκαίνια έγιναν από την Πρόεδρο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και τον Δήμαρχο Κηφισιάς Βασίλη Ξυπολυτά, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και με αγιασμό από τον Μητροπολίτη Κηφισίας κ. Κύριλλο.

Οι ομιλητές μίλησαν για την προσφορά της Μαριάννας Βαρδινογιάννη, ειδικά στον τομέα της υγείας και της φροντίδας παιδιών με καρκίνο, μέσα από το έργο του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ». Τόνισαν ότι άφησε πίσω της ένα σημαντικό ανθρωπιστικό έργο και μια μεγάλη παρακαταθήκη προσφοράς και αγάπης.

Η χορωδία του 1 ου δημοτικού σχολείου Κηφισιάς WWW.PANOULIS.GR

Η Χριστιάννα Βαρδινογιάννη χαρακτήρισε το πάρκο έναν χώρο ηρεμίας και μνήμης, που κρατά ζωντανό το όραμα της μητέρας της για έναν καλύτερο κόσμο.

«Το πάρκο αυτό είναι μια μικρή όαση, ένα καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας, ένας χώρος όπου κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και το όραμα της μητέρας μου για έναν καλύτερο κόσμο. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι ο χώρος αυτός να χαρίζει ελπίδα, φως και παρηγοριά σε όσους το έχουν ανάγκη. Όπως ακριβώς έκανε πάντοτε η μητέρα μου, η οποία σε ολόκληρη τη ζωή της υπήρξε σύμβολο προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης» είπε συγκινημένη η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Άδωνης Γεωργιάδης, Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη, Βασίλης Ξυπολυτάς,Μητροπολίτης Κύριλλος, Νούλη Μανώλη WWW.PANOULIS.GR

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από την πλευρά του, μίλησε για τη σπουδαία προσφορά της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην πατρίδα, και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Μαριάννα έγινε μητέρα όλων των Ελλήνων, έγινε μητέρα όλων αυτών των παιδιών που σώθηκαν στην ΕΛΠΙΔΑ, που βρήκαν ελπίδα στην ΕΛΠΙΔΑ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χρωστάει και θα της χρωστάει για πάντα. Άλλαξε την αντίληψη που είχαμε για την περίθαλψη των παιδιών στη χώρα μας, την έκανε πολύ καλύτερη. Γιατί είχε στοργή η Μαριάννα σε οτιδήποτε και αν έκανε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνη, που είναι αναντικατάστατοι».

Για τη σημασία του έργου και την παρακαταθήκη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη μίλησε και ο Δήμαρχος Κηφισιάς κύριος Βασίλης Ξυπολυτάς: «Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη δεν πίστευε μόνο στη δύναμη της προσφοράς. Πίστευε στη δύναμη της αγάπης, της ελπίδας και της αφοσίωσης στον άνθρωπο. Άφησε πίσω της ένα έργο που ξεπερνά θεσμούς, οργανισμούς και κτίρια. Ένα έργο που αγγίζει τον ελληνισμό αλλά και την οικουμενικότητα. Μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας αλλά και ανιδιοτέλειας».

Άποψη του χώρου WWW.PANOULIS.GR

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» κυρία Νούλη Μανώλη κλείνοντας ευχήθηκε ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί από τους δημότες της Κηφισιάς, προσφέροντας χαρά και ηρεμία: «Ο χώρος αυτό που από σήμερα ανήκει σε όλους και ελπίζουμε να γίνει σημείο χαράς, ανάπαυλας, έμπνευσης και θετικής ενέργειας για κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, για κάθε συμπολίτη μας που περνά από την είσοδο της Κηφισιάς».

Το Δημοτικό Πάρκο κοσμεί προτομή της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη WWW.PANOULIS.GR

Στην εκδήλωση συμμετείχε και χορωδία μαθητών από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κηφισιάς, δίνοντας μια πιο ζεστή και συγκινητική νότα στην τελετή.

Το πάρκο δημιουργήθηκε και διαμορφώθηκε με δωρεά του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς.