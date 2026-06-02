ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι οι τρεις φερόμενοι εγκέφαλοι του κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα

Τον δρόμο για τη φυλακή πήραν τρεις κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι φέρονται να κατείχαν ηγετική θέση στο υπό διερεύνηση κύκλωμα, ενώ δύο από αυτούς είναι αδέλφια.

Για τρεις ακόμη κατηγορούμενες αποφασίστηκε η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού, ενώ ένας άνδρας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Δύο από τις γυναίκες είναι σύζυγοι προσώπων που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Οι διωκόμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ιδιαίτερα μεγάλη ζημία, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Τι ισχυρίστηκαν στις απολογίες τους

Κατά τις απολογίες τους, όλοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους υποστήριξε ότι δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα και ότι οι επιδοτήσεις που έχει λάβει είναι νόμιμες και δικαιολογημένες.

Η σύζυγός του, η οποία τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση των οικονομικών υποθέσεων και των συναλλαγών που διαχειριζόταν ο σύζυγός της.

Από την πλευρά του, άλλος κατηγορούμενος που κρίθηκε προφυλακιστέος ισχυρίστηκε ότι δεν εντοπίστηκαν αδικαιολόγητα ποσά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Όπως φέρεται να ανέφερε, χρήματα που διακινούνταν μέσω του ΚΥΔ Σερρών κατέληγαν σε συγκατηγορούμενό του, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος. Παράλληλα, απέδωσε την αγορά δύο μεταχειρισμένων οχημάτων σε έσοδα από πώληση αγροτικού εξοπλισμού και αγροτεμαχίου, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί ξεπλύματος χρήματος.

