Τι να τρώτε αν έχετε συνεχώς μυϊκές κράμπες

Οι κράμπες είναι ξαφνικές, επώδυνες μυϊκές συσπάσεις, που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια άσκησης, τη νύχτα ή μετά από μεγάλες περιόδους ορθοστασίας, εφίδρωσης ή αφυδάτωσης.

Η διατροφή συνήθως δεν μπορεί να σταματήσει μια κράμπα τη στιγμή που ξεκινά, αλλά η κατανάλωση αρκετών τροφών πλούσιων σε υγρά και ηλεκτρολύτες μπορεί να βοηθήσει στην μείωση των πιθανοτήτων επανεμφάνισης των κραμπών.

Τα βασικά θρεπτικά συστατικά είναι το κάλιο, το μαγνήσιο, το ασβέστιο και το νάτριο. Αυτοί οι ηλεκτρολύτες βοηθούν τους μύες να συστέλλονται και να χαλαρώνουν σωστά. Όταν η ενυδάτωση ή η ισορροπία των μετάλλων είναι διαταραγμένη, οι κράμπες μπορεί να γίνουν πιο πιθανές, ειδικά μετά από άσκηση, έκθεση σε θερμότητα, έμετο, διάρροια ή έντονη εφίδρωση.

Τροφές που μπορούν να βοηθήσουν με τις μυϊκές κράμπες

Τρόφιμο Χρήσιμα θρεπτικά συστατικά Γιατί μπορεί να βοηθήσει Μπανάνες Κάλιο, μαγνήσιο Μια βολική επιλογή για την υποστήριξη της φυσιολογικής μυϊκής και νευρικής λειτουργίας Γλυκοπατάτες Κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο Πιο πλούσιες σε μέταλλα από τις τυπικές λευκές πατάτες και χρήσιμες μετά από προπόνηση/γυμναστική Αβοκάντο Κάλιο, μαγνήσιο Υποστηρίζει την πρόσληψη ηλεκτρολυτών και προσθέτει υγιή λίπη Καρπούζι Νερό, κάλιο Βοηθά στην ενυδάτωση και παρέχει ορισμένους ηλεκτρολύτες Γιαούρτι Ασβέστιο, κάλιο, πρωτεΐνη Υποστηρίζει την μυϊκή λειτουργία και την αποκατάσταση Γάλα Ασβέστιο, κάλιο, υγρά Χρήσιμο μετά από άσκηση, ειδικά εάν είναι καλά ανεκτό Φυλλώδη λαχανικά Μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο Το σπανάκι, το λάχανο και παρόμοια λαχανικά προσθέτουν πολλά μέταλλα που σχετίζονται με τις κράμπες Φασόλια και φακές Μαγνήσιο, κάλιο, πρωτεΐνη Χρήσιμα για όσους χρειάζονται περισσότερα φυτικά μέταλλα και πρωτεΐνες Ξηροί καρποί και σπόροι Μαγνήσιο Τα αμύγδαλα, οι σπόροι κολοκύθας και οι ηλιόσποροι μπορούν να υποστηρίξουν το μαγνήσιο πρόσληψη Σολομός Πρωτεΐνη, μαγνήσιο, βιταμίνη D Υποστηρίζει την αποκατάσταση των μυών και τη συνολική διατροφή

Τι να πίνετε όταν οι κράμπες συνδέονται με τη ζέστη ή την άσκηση

Το νερό είναι συνήθως αρκετό για την κανονική καθημερινή ενυδάτωση. Αλλά αν οι κράμπες συμβαίνουν μετά από έντονη εφίδρωση, παρατεταμένη άσκηση ή δραστηριότητα σε ζεστό καιρό, μπορεί να χρειαστείτε και ηλεκτρολύτες, όχι μόνο σκέτο νερό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα ποτό ενυδάτωσης, ένα ποτό ηλεκτρολυτών, αλατισμένη τροφή με νερό ή ένα ισορροπημένο γεύμα μετά από δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει. Άτομα με υπέρταση, νεφρική νόσο, καρδιακή ανεπάρκεια ή περιορισμό νατρίου θα πρέπει να είναι προσεκτικά με τα αλμυρά ποτά ή τρόφιμα και να ακολουθούν ιατρικές συμβουλές.

Μπορεί κάποια τροφή να σταματήσει μια ενεργή κράμπα;

Συνήθως, όχι. Εάν μια κράμπα είναι σε εξέλιξη, τα ταχύτερα βήματα είναι το απαλό τέντωμα του μυός, το μασάζ στην περιοχή, η αλλαγή θέσης και η ενυδάτωση εάν χρειάζεται.

Η διατροφή λειτουργεί περισσότερο ως πρόληψη. Εάν οι κράμπες συμβαίνουν συχνά, εξετάστε το ευρύτερο μοτίβο: ενυδάτωση, φορτίο άσκησης, υποδήματα, φάρμακα, αλκοόλ, ύπνος και αν η διατροφή σας περιλαμβάνει τακτικά τροφές πλούσιες σε μέταλλα.

Πότε οι μυϊκές κράμπες χρήζουν ιατρικής φροντίδας

Οι περιστασιακές κράμπες είναι συχνές και συχνά ακίνδυνες. Αλλά οι επαναλαμβανόμενες, σοβαρές ή ανεξήγητες κράμπες δεν πρέπει να αγνοούνται.

Συζητήστε με έναν γιατρό εάν οι κράμπες είναι συχνές, πολύ επώδυνες, συνδέονται με αδυναμία, πρήξιμο, μούδιασμα, σκούρα ούρα, αλλαγές φαρμάκων ή δεν βελτιώνονται με ενυδάτωση και διατάσεις. Οι κράμπες μπορεί μερικές φορές να σχετίζονται με νευρικά προβλήματα, προβλήματα κυκλοφορίας, νόσο θυρεοειδούς, νεφρική νόσο, εγκυμοσύνη ή παρενέργειες φαρμάκων.

Συχνές Ερωτήσεις

Σταματούν γρήγορα οι μπανάνες τις μυϊκές κράμπες;

Όχι συνήθως. Οι μπανάνες παρέχουν κάλιο και άλλα θρεπτικά συστατικά, αλλά είναι απίθανο να σταματήσουν αμέσως μια κράμπα. Μπορεί να βοηθήσουν ως μέρος μιας τακτικής διατροφής πλούσιας σε ηλεκτρολύτες.

Οι νυχτερινές κράμπες στα πόδια προκαλούνται πάντα από αφυδάτωση;

Όχι. Η αφυδάτωση μπορεί να συμβάλει, αλλά οι νυχτερινές κράμπες μπορεί επίσης να συνδέονται με μυϊκή κόπωση, πολλές ώρες καθισιού, εγκυμοσύνη, φάρμακα, ερεθισμό των νεύρων ή προβλήματα κυκλοφορίας.

Είναι ο χυμός τουρσί καλός για τις μυϊκές κράμπες;

Μερικοί αθλητές τον χρησιμοποιούν, αλλά έχει πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και δεν είναι κατάλληλος για όλους. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, ειδικά από άτομα με υπέρταση, νεφρική νόσο ή καρδιακές παθήσεις.

Πρέπει να πάρω συμπληρώματα μαγνησίου για τις κράμπες που νιώθω;

Όχι χωρίς λόγο. Τα συμπληρώματα μαγνησίου μπορεί να βοηθήσουν ορισμένους, αλλά τα στοιχεία είναι ανάμεικτα και η υπερβολική λήψη τους μπορεί να προκαλέσει διάρροια ή να αλληλεπιδράσει με φάρμακα. Οι διαιτητικές πηγές είναι ένα ασφαλέστερο πρώτο βήμα για τους περισσότερους.

Συμπέρασμα

Κάποια τρόφιμα μπορούν να βοηθήσουν με τις μυϊκές κράμπες. Είναι συνήθως πλούσια σε νερό, κάλιο, μαγνήσιο, ασβέστιο, πρωτεΐνη ή νάτριο. Για τις κράμπες που επανέρχονται, η διατροφή είναι μόνο ένα μέρος της διαχείρισης. Η ενυδάτωση, οι διατάσεις, οι συνήθειες προπόνησης, τα φάρμακα και οι υποκείμενες παθήσεις μπορεί επίσης να χρειαστούν προσοχή.

Πηγές:

webmd.com

mayoclinic.org

clevelandclinic.org

nih.gov