Βρετανία: 18χρονος πέθανε αφού συνελήφθη ενώ είχε δεχτεί επίθεση με μαχαίρι

Σοκ έχει προκαλέσει η στάση της βρετανικής αστυνομίας έπειτα από τον θάνατο ενός 18χρονου φοιτητή στην Αγγλία, ο οποίος αντιμετωπίστηκε από τις αρχές ως ύποπτος, αντί για θύμα μιας θανατηφόρας επίθεσης που δέχτηκε.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα σώματος ενός αστυνομικού που βρέθηκε στο σημείο, ο 18χρονος Χένρι Νόβακ έλεγε επανειλημμένα στους αστυνομικούς ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει, καθώς βρισκόταν ετοιμοθάνατος στο έδαφος με χειροπέδες.

Ο φοιτητής από το Σαουθάμπτον συνελήφθη αφού ο δράστης της δολοφονίας του, ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα είπε ψέματα στους αστυνομικούς, που ανταποκρίθηκαν στο σημείο της επίθεσης το 2025, λέγοντας τους ότι είχε πέσει θύμα ρατσιστικής επίθεσης.

Στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από την αστυνομία, με την άδεια της οικογένειας του Νόβακ, ακούγεται ο 18χρονος να ικετεύει λέγοντας, «με μαχαίρωσαν», με έναν αστυνομικό να του απαντά: «Δεν νομίζω ότι σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε».

Σύμφωνα με το BBC, ο Νόβακ έφερε τραύματα από μαχαίρι στα πόδια και μια θανατηφόρα πληγή στην καρδιά, τα οποία προκλήθηκαν από ένα μαχαίρι 21 εκατοστών. Ο δράστης υποστήριξε ότι έφερε το μαχαίρι μαζί του για θρησκευτικούς λόγους. Καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο παραμονής στη φυλακή τα 21 έτη.

Ο 23χρονος Βίκρουμ Ντίγκουα Αστυνομία του Χάμπσαϊρ

Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εποπτείας της Αστυνομίας (Independent Office for Police Conduct – IOPC) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις ενέργειες της αστυνομίας.

Μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ, αποκάλυψε ότι ένας αστυνομικός, ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση, ταυτοποιήθηκε εσφαλμένα ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση, και αναγκάστηκε να μετακομίσει για λόγους ασφαλείας.

Την ίδια στιγμή, η Γενική Εισαγγελία εξετάζει την ποινή φυλάκισης που επιβλήθηκε στον Ντίγκουα, αφού έλαβε «πολλαπλά αιτήματα» για την επανεξέτασή της στο πλαίσιο της διαδικασίας ελέγχου αδικαιολόγητα επιεικών ποινών (ULS).

Η οικογένεια του Νόβακ χαρακτήρισε τη μεταχείριση που έλαβε ο γιος του από την αστυνομία «απάνθρωπη και εξευτελιστική», ενώ οι αρχές έχουν ζητήσει συγγνώμη.

Ο πατέρας του 18χρονου, Μαρκ, δήλωσε: «Ο Χένρι είπε στους αστυνομικούς εννέα φορές ότι δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τους είπε ότι είχε μαχαιρωθεί τέσσερις φορές. Τον έσυραν στο έδαφος, του έδωσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και του φόρεσαν χειροπέδες».

Συμπλήρωσε ότι η αντίθεση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίστηκε ο γιος του και ο Ντίγκουα ήταν «αφόρητη».

«Ο Χένρι δεν έπρεπε να είχε πεθάνει στους δρόμους του Σαουθάμπτον, ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση», πρόσθεσε.

Το σοκαριστικό βίντεο

Στο σοκαριστικό βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, ακούγεται ένας αστυνομικός που φτάνει στον τόπο του συμβάντος να ρωτά τον Χένρι: «Πώς σε λένε, φίλε;» Ο Νόβακ, που βρίσκεται ξαπλωμένος ανάσκελα στο έδαφος, απαντά αδύναμα: «Χένρι».

Καθώς το βίντεο συνεχίζεται, ο Ντίγκουα μπαίνει στο πλάνο, ισχυριζόμενος ότι ο Νόβακ του αφαίρεσε το τουρμπάνι από το κεφάλι και τον άρπαξε από τα μαλλιά.

Ο αστυνομικός ρωτά τον Ντίγκουα αν έχει τραυματιστεί, με τον Ντίγκουα να απαντά: «Ναι, ναι, έχω ένα πρησμένο μάτι εδώ, ένα μικρό μώλωπα εδώ».

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί στρέφονται προς τον Νόβακ, ο οποίος ακούγεται να επαναλαμβάνει «με μαχαίρωσαν» και «δεν μπορώ να αναπνεύσω», ενώ τον αναγκάζουν να καθίσει για να του περάσουν χειροπέδες.

Στη συνέχεια, ακούγεται ο αστυνομικός να ρωτάει τον Χένρι πού έχει δεχτεί μαχαίρωμα, πριν πει: «Δεν νομίζω ότι σε έχουν μαχαιρώσει, φίλε».

Την ώρα που του βάζουν χειροπέδες, ο Νόβακ ακούγεται να λέει «δεν μπορώ να αναπνεύσω» άλλες τρεις φορές.

Στη συνέχεια, ο αστυνομικός να λέει: «Λέει ότι έχει μαχαιρωθεί, οπότε ας τον ελέγξουμε», ενώ σηκώνει για λίγο τη μπλούζα του Νόβακ στην περιοχή της μέσης, πριν τον αφήσει να ξαπλώσει στο πλάι.

Έπειτα, ακούγεται μια γυναίκα αστυνομικός να ρωτά: «Πού νομίζεις ότι έχει μαχαιρωθεί; Στο πρόσωπο;»

«Δεν έχει μαχαιρωθεί», απαντά ένας άνδρας.

Στο τέλος του βίντεο, ο Νόβακ, ο οποίος φαίνεται να μην ανταποκρίνεται πλέον, ενημερώνεται ότι συλλαμβάνεται για επίθεση.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας του Χάμπσαϊρ, Ρόμπερτ Φρανς, δήλωσε ότι μέσα σε τρία λεπτά από την πρώτη επαφή με τον Νόβακ, οι αστυνομικοί άρχισαν να του κάνουν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

«Πρόκειται για μια απόλυτη τραγωδία και λυπάμαι που (σ.σ. οι αστυνομικοί) δεν μπόρεσαν να σώσουν τον Χένρι εκείνη τη νύχτα. Λυπάμαι που ο Χένρι δέθηκε με χειροπέδες και συνελήφθη καθώς έχανε τις αισθήσεις του», είπε.

«Ο ιατροδικαστής που μίλησε στο δικαστήριο ήταν σαφής ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να είχαν κάνει οι αστυνομικοί εκείνη την ημέρα για να σώσουν τον Χένρι. Το τραύμα του ήταν βαθύ και εσωτερικό, και η αιμορραγία εκτεταμένη αλλά εσωτερική», κατέληξε.

Σφοδρή αντίδραση για τον τραγικό θάνατο και η συγγνώμη της κοινότητας των Σιχ

Απευθυνόμενη στη Βουλή των Κοινοτήτων, η Μαχμούντ χαρακτήρισε την επίθεση μια «αποτρόπαια πράξη», ενώ δήλωσε ότι θέλει να «αποτίσει φόρο τιμής στα ισχυρά λόγια της οικογένειας του Νόβακ».

Όπως είπε, το βίντεο από την κάμερα του αστυνομικού ήταν «ανατριχιαστικό και τραγικό για να αντικρίσει κανείς».

«Η Ανεξάρτητη Υπηρεσία Εποπτείας της Αστυνομίας θα ανακαλύψει όλη την αλήθεια και θα διασφαλίσει, αν χρειαστεί, ότι θα υπάρξουν συνέπειες», είπε.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σχολίασε επίσης την επίθεση με ανάρτησή του στο «X», λέγοντας: «Αυτή είναι μια φρικτή, συγκλονιστική υπόθεση. Πρέπει να σπάσουμε τον κύκλο της τραγωδίας αντιμετωπίζοντας τη φρίκη της εγκληματικότητας με μαχαίρια».

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Σιχ έχουν νόμιμο δικαίωμα να φέρουν ένα μικρό, κυρτό μαχαίρι, γνωστό ως kirpan, κοντά στο σώμα τους για θρησκευτικούς σκοπούς.

Ενώ, ο Ντίγκουα έφερε ένα παραδοσιακό kirpan κάτω από τα ρούχα του, το όπλο που χρησιμοποίησε εναντίον του Νόβακ ήταν πολύ μεγαλύτερο και το φορούσε σε άλλη θήκη, η οποία βρισκόταν πάνω από τα ρούχα του.

Το όπλο που χρησιμοποίησε ο Βίκρουμ Ντίγκουα για να επιτεθεί στον Χένρι Νόβακ

Όταν ζήτησε από τη μητέρα του, την Κιράν Καούρ, να πάρει το όπλο από τον τόπο του εγκλήματος, το περιέγραψε ως «shastar», την παντζάμπικη για το όπλο.

Η Καούρ αναμένεται να καταδικαστεί για το αδίκημα της παροχής βοήθειας σε δράστη εγκλήματος, αργότερα μέσα στον μήνα.

Παράλληλα, η κοινότητα των Σιχ καταδίκασε έντονα τη δολοφονία και δήλωσε στο BBC ότι ανησυχίες για τη συμπεριφορά του Ντίγκουα στο παρελθόν τους είχαν οδηγήσει στο να του απαγορεύσουν την είσοδο σε έναν από τους χώρους λατρείας τους στο Σαουθάμπτον. Πρόσθεσαν ότι αυτό, είχε συμβεί πολύ πριν δολοφονήσει τον Νόβακ.

Η Sikh Federation (Ομοσπονδία της κοινότητας των Σιχ) δήλωσε ότι η λεπίδα που χρησιμοποίησε ο Ντίγκουα δεν ήταν «kirpan», ενώ η Ένωση Τύπου της κοινότητας πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για να διασφαλιστεί ότι κάθε Σιχ στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ενημερωθεί άμεσα σχετικά με τους κανόνες και τις ευθύνες που αφορούν το «kirpan» και η χρήση του.

Σε δήλωσή της, η οικογένεια του Ντίγκουα δήλωσε ότι «λυπάται βαθιά για τον πόνο και τα βάσανα που έπρεπε να υποστεί η οικογένεια του Νόβακ».

«Θα δίναμε τα πάντα για να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω, ώστε οι δρόμοι του Χένρι και του Βικρούμ να μην διασταυρώνονται ποτέ εκείνη τη νύχτα. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε αυτό που συνέβη, απλώς ελπίζουμε να μην προκληθεί περαιτέρω πόνος εξαιτίας του γιου μας», κατέληξε η δήλωση.