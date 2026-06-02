Καλαμάτα: Τρεις άγνωστοι θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας
Η οικογένεια της Σίλιας αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα για την κηδεία της
- Η οικογένεια της 39χρονης Σίλιας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της.
- Τρία άγνωστα άτομα ανέλαβαν να πληρώσουν τα έξοδα της κηδείας χωρίς να έχουν σχέση με την οικογένεια ή την υπόθεση.
- Τα τρία άτομα αποφάσισαν να καλύψουν τα έξοδα μετά από ευαισθητοποίηση και ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμα.
- Η Σίλια δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της με περισσότερες από 40 μαχαιριές.
Τρία άγνωστα άτομα θα καλύψουν τα έξοδα της κηδείας της 39χρονης Σίλιας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της με περισσότερες από 40 μαχαιριές.
Σύμφωνα με τόσα μετέδωσε το Mega, η οικογένεια της 39χρονης αδυνατεί να καλύψει τα έξοδα της κηδείας της καθώς κανένα άτομο από τον περίγυρό της δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει την κηδεία της.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα τρία άτομα που θα πληρώσουν την κηδεία της Σίλιας δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την οικογένεια και την υπόθεση.
Όπως φαίνεται τα τρία άτομα ευαισθητοποιήθηκαν και πήραν την απόφαση να καλύψουν τα έξοδα, ενώ ζήτησαν να μην δημοσιοποιηθούν τα ονόματά τους.
