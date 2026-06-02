Χάος στο αεροδρόμιο Βρυξελλών με εκατοντάδες ακυρώσεις λόγω αιφνιδιαστικής απεργίας

Σε πλήρη παράλυση οδηγήθηκε η εναέρια κυκλοφορία στο Βέλγιο τ, καθώς η ξαφνική στάση εργασίας των ελεγκτών καθήλωσε περισσότερες από 200 πτήσεις μόνο στον κεντρικό αερολιμένα της πρωτεύουσας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Χάος στο αεροδρόμιο Βρυξελλών με εκατοντάδες ακυρώσεις λόγω αιφνιδιαστικής απεργίας
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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Απρόβλεπτες διαστάσεις έλαβε η κατάσταση στα βελγικά αεροδρόμια, καθώς η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αναπάντεχο αεροπορικό μπλακάουτ.

Η κινητοποίηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας της εταιρείας Skeyes οδήγησε σε πλήρη αναστολή των πτήσεων από τις 14:00 έως τις 21:00 τοπική ώρα, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους. Η διοίκηση του αεροδρομίου των Βρυξελλών Zaventem εξέδωσε επείγουσα οδηγία προς το ταξιδιωτικό κοινό, καλώντας όσους είχαν προγραμματισμένες αναχωρήσεις για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μην μεταβούν καν στις εγκαταστάσεις, καθώς το σύνολο των αεροπορικών δρομολογίων ακυρώθηκε υποχρεωτικά.

Το παρασκήνιο της διαμάχης και οι επιπτώσεις

Η ρίζα των αιφνιδιαστικών κινητοποιήσεων εντοπίζεται στις έντονες αντιδράσεις του κλάδου για τη σχεδιαζόμενη δημιουργία ενός νέου ψηφιακού κέντρου ελέγχου στη Ναμούρ, το οποίο από το 2027 αναμένεται να συγκεντρώσει τις λειτουργίες των πύργων ελέγχου των αεροδρομίων της Λιέγης και του Σαρλερουά. Παρά το γεγονός ότι είχε υπάρξει μια προσχέδιο συμφωνίας με συνδικαλιστικό εκπρόσωπο, η βάση των εργαζομένων την απέρριψε, εκφράζοντας παράλληλα σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια των ψηφιακών συστημάτων. Την ίδια ώρα, η διοίκηση του αεροδρομίου διευκρίνισε πως οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το μεταίχμιο μεταξύ 19:00 και 21:00 GMT θα μετακινηθούν για αργότερα, με την προοπτική η κατάσταση να εξομαλυνθεί σταδιακά μετά τις 22:00 ώρα Ελλάδας, ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων.

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στα περιφερειακά δίκτυα

Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, το πρόβλημα δεν περιορίστηκε μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά επηρέασε και τα πέντε βασικά αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων του Σαρλερουά και της Λιέγης, όπου οι πρώτες ακυρώσεις είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να αναθεωρήσουν πλήρως τον σχεδιασμό τους για την Ευρώπη, καθώς οι υπερπτήσεις σε μεγάλα υψόμετρα άνω των 7.500 μέτρων συνεχίστηκαν μεν υπό τη διαχείριση του Eurocontrol, όμως η εγχώρια δραστηριότητα κατέρρευσε. Κι όμως, οι σφοδρές αντιδράσεις των αερομεταφορέων ήταν άμεσες, με διευθυντικά στελέχη μεγάλων εταιρειών χαμηλού κόστους να χαρακτηρίζουν απαράδεκτη την έλλειψη οποιασδήποτε πρότερης ενημέρωσης για μια τόσο εκτεταμένη απεργία, η οποία προκάλεσε τεράστια οικονομική ζημιά και ταλαιπωρία.

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