Ιταλία: Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί - Έκαψαν ζωντανούς σε βαν συμπατριώτες τους και Αφγανούς

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας οδήγησε τους καραμπινιέρους στα ίχνη των δραστών, οι οποίοι έκαψαν ζωντανούς τους ομοεθνείς τους μέσα σε μίνι βαν σε πρατήριο καυσίμων στην Αμεντολάρα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιταλία: Συνελήφθησαν δύο Πακιστανοί - Έκαψαν ζωντανούς σε βαν συμπατριώτες τους και Αφγανούς
ΚΟΣΜΟΣ
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Στα χέρια της ιταλικής αστυνομίας βρίσκονται δύο Πακιστανοί υπήκοοι, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν ως οι φυσικοί αυτουργοί της άγριας δολοφονίας τεσσάρων μεταναστών - εργατών γης στην Καλαβρία.

Οι καραμπινιέροι αξιοποίησαν άμεσα το σοκαριστικό υλικό από το κύκλωμα ασφαλείας πρατηρίου καυσίμων κοντά στο χωριό Αμεντολάρα, το οποίο αποτύπωσε καρέ-καρέ την αποτρόπαιη πράξη.

Στα πλάνα φαίνονται οι δύο συλληφθέντες να πλησιάζουν το μίνι βαν όπου επέβαιναν τα θύματα (υπήκοοι Πακιστάν και Αφγανιστάν), να μπλοκάρουν τις πόρτες από την εξωτερική πλευρά για να εγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες και να περιλούζουν το εσωτερικό με εύφλεκτο υγρό.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ξέσπασε φωτιά και ακολούθησε έκρηξη, με τους δράστες να εξαφανίζονται τρέχοντας και την πυροσβεστική να εντοπίζει τα απανθρακωμένα σώματα αμέσως μετά την κατάσβεση.

Οικονομικοί εκβιασμοί και το παρακράτος των «καποράλι»

Η βάρβαρη αυτή επίθεση δεν αποτελεί ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με τη δράση παράνομων κυκλωμάτων που λυμαίνονται την αγροτική παραγωγή στη νότια Ιταλία. Σύμφωνα με τον τοπικό αστυνομικό διευθυντή, Αντόνιο Μπορέλι, πρόκειται για μια ξεκάθαρη περίπτωση προσχεδιασμένης δολοφονίας. Η αφορμή για το μακελειό εντοπίζεται στην άρνηση των τεσσάρων θυμάτων να υποκύψουν σε εκβιασμούς και να πληρώσουν ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό που τους ζητήθηκε για την καθημερινή μεταφορά τους προς τις γεωργικές εκτάσεις. Μαρτυρίες από το περιβάλλον των άτυχων ανδρών επιβεβαιώνουν ότι οι μετανάστες εργάζονταν κάτω από συνθήκες ακραίας εκμετάλλευσης στα χωράφια της περιοχής, ενώ συχνά οι μεσάζοντες τους στερούσαν ακόμη και το ελάχιστο συμφωνημένο ημερομίσθιο.

Δεκατέσσερις εμπρησμοί σε έναν ακήρυχτο πόλεμο

Η τραγωδία στην Αμεντολάρα έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά λίστα βίαιων επιθέσεων στην ίδια περιφέρεια. Όπως έγινε γνωστό, τους τελευταίους μήνες έχουν καταγραφεί συνολικά 14 παρόμοιες υποθέσεις εμπρησμών σε αυτοκίνητα και μίνι βαν που μετέφεραν Πακιστανούς εργάτες.

Οι αρχές ασφαλείας εκτιμούν ότι πίσω από αυτά τα χτυπήματα κρύβεται ένας αδυσώπητος πόλεμος μεταξύ αντίπαλων ομάδων μεταναστών. Τα δίκτυα αυτά συγκρούονται βίαια για τον έλεγχο και τη διανομή των μεροκάματων, τη διαχείριση των άθλιων καταλυμάτων όπου διαμένουν οι εργάτες, αλλά και την εξασφάλιση των απαραίτητων εγγράφων και αδειών παραμονής.

Η ιταλική εισαγγελία συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων προκειμένου να χαρτογραφήσει πλήρως τη δομή αυτών των συνδικάτων της νύχτας, την ώρα που συνδικαλιστικές οργανώσεις στην Ιταλία ζητούν την άμεση λήψη μέτρων για τη διάλυση των κυκλωμάτων σύγχρονης δουλείας.

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