Συμμορία μεταναστών απήγαγε και βίαζε 32χρονη τουρίστρια στην Ιταλία - Απειλούσαν να την σκοτώσουν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Συνελήφθησαν οι πέντε δράστες

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ιταλία η υπόθεση μιας 32χρονης Κολομβιανής, η οποία κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επανειλημμένων βιασμών από μια ομάδα πέντε μεταναστών που την απήγαγε και την κρατούσε αιχμάλωτη για 72 ώρες.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα ξεκίνησαν στις 9 Μαΐου όταν 32χρονη έφτασε στη Ρώμη. Δέκα ημέρες αργότερα, στις 19 Μαΐου, η γυναίκα βρέθηκε δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό Termini της ιταλικής πρωτεύουσας, όταν ένας άνδρας την προσέγγισε προσπαθώντας να της πουλήσει ναρκωτικά.

Έτσι, η 32χρονη αποφάσισε να ακολουθήσει τον άνδρα και λίγη ώρα αργότερα απήχθη και μεταφέρθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας.

Εκεί, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η 32χρονη στις αρχές, κρατήθηκε αιχμάλωτη για 72 ώρες. Κατά την διάρκεια του διαστήματος αυτού, η γυναίκα υπέστη πολλαπλές ομαδικές σεξουαλικές επιθέσεις από πέντε άντρες, οι οποίοι την νάρκωσαν και απείλησαν να την σκοτώσουν. Οι δράστες φέρεται να της έκλεψαν επίσης το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Όταν η γυναίκα τελικά κατάφερε να ξεφύγει από το εγκαταλελειμμένο κτίριο, εντοπίστηκε στην άκρη του δρόμου από έναν οδηγό, ο οποίος την μετέφερε σε ένα κοντινό νοσοκομείο.

Εκεί, κατά την εξέταση της 32χρονης, οι γιατροί διαπίστωσαν πως έφερε τραύματα σεξουαλικής κακοποίησης και κάλεσαν την αστυνομία.

Συνελήφθησαν οι πέντε δράστες

Αμέσως σήμανε συναγερμός στις αρχές και ξεκίνησε επείγουσα έρευνα. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τους πέντε άνδρες, οι οποίοι κατηγορούνται για ομαδικό βιασμό, έπειτα από έφοδο στο εγκαταλελειμμένο κτίριο.

Παράλληλα, η ιταλική αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστεί εάν εμπλέκεται και κάποιος άλλος στην υπόθεση.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου της αστυνομίας στο κτίριο που κρατούνταν η 32χρονη, εντοπίστηκαν 22 παράτυποι μετανάστες. Οι 11 από αυτοί απελάθηκαν, ενώ μεταξύ των μεταναστών ήταν και οι πέντε άνδρες, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν από την γυναίκα ως οι δράστες της επίθεσης.

