Ιαπωνία: Απελευθερώθηκαν οκτώ σπάνια πτηνά στην άγρια φύση - Ορόσημο για την διάσωση του είδους

Οκτώ σπάνια πτηνά απελευθερώθηκαν στην άγρια φύση σε μια πόλη της βόρειας Ιαπωνίας, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης.

Ο λόγος για τις ιαπωνικές λοφιοφόρες ιβίδες, ή Τόκι όπως είναι αλλιώς γνωστές, ένα από τα πιο σπάνια και εμβληματικά πτηνά της Ανατολικής Ασίας, οι οποίες είχαν εξαφανιστεί εδώ και δεκαετίες από την άγρια φύση της χώρας.

Βίντεο που δημοσίευσαν οι τοπικές αρχές, δείχνει την στιγμή που τα οκτώ πτηνά απελευθερώθηκαν από τα ξύλινα κλουβιά τους κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στην πόλη Χακούι της περιοχής Νότο, όπου είχαν παρατηρηθεί για τελευταία φορά στη φύση.

Οι κάτοικοι άρχισαν να φωνάζουν όταν τα πουλιά πέταξαν στον ουρανό τη στιγμή που ο πρίγκιπας Ακισίνο, η σύζυγός του Κίκο και άλλοι αξιωματούχοι τα απελευθέρωσαν.

Δείτε βίντεο:

Τα οκτώ πουλιά εκτράφηκαν σε κέντρο διατήρησης στο νησί Σάντο της γειτονικής επαρχίας Νιιγκάτα, στο πλαίσιο ενός επιτυχημένου προγράμματος αναπαραγωγής σε αιχμαλωσία. Δέκα ακόμη πουλιά αναμένεται να απελευθερωθούν.

Η ιστορία των ιαπωνικών ιβίδων

Οι ιαπωνικές λοφιοφόρες ιβίδες, ή Τόκι όπως είναι γνωστές στην Ιαπωνία, είναι λευκά πτηνά που είναι ενδημικά στην Ανατολική Ασία και θαυμάζονται για τις πορτοκαλί-ροζ αποχρώσεις που έχουν κάτω από τα φτερά τους και τα έντονα κόκκινα σημάδια γύρω από τα μάτια τους.

Τα πουλιά εξαφανίστηκαν από το κύριο νησί της Ιαπωνίας, το Χονσού, τη δεκαετία του 1970, εξαιτίας της λαθροθηρίας και της περιβαλλοντικής υποβάθμισης των οικοτόπων τους. Το τελευταίο αρσενικό πτηνό πέθανε το 2003 στο νησί Σάντο.

Ωστόσο, τα πουλιά σώθηκαν χάρη στη συνεργασία της Ιαπωνίας με την Κίνα, όπου το είδος είχε επιβιώσει. Το 1999, η δωρεά ενός ζευγαριού από την Κίνα οδήγησε με επιτυχία στη γέννηση του πρώτου πτηνού του είδους σε αιχμαλωσία, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας.

Έκτοτε, οι προσπάθειες αναπαραγωγής και διατήρησης έχουν βοηθήσει ανάκαμψη του πληθυσμού των πουλιών. Το 2008, 10 από τα πουλιά που εκτράφηκαν στο κέντρο διατήρησης του νησιού Σάντο απελευθερώθηκαν στην άγρια φύση του νησιού, όπου ο πληθυσμός τους έχει φτάσει τα περίπου 500, σύμφωνα με το υπουργείο.

Η απελευθέρωση των πουλιών στη χερσόνησο Νότο την Κυριακή θεωρήθηκε επίσης καλός οιωνός, καθώς η περιοχή εξακολουθεί να ανακάμπτει από τον καταστροφικό σεισμό του 2024.

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