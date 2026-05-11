Τέσσερις σπάνιες αντιλόπες μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη στην Κένυα- Ορόσημο για τη διάσωση του είδους

Τέσσερα ορεινά μπόνγκο, το σπανιότερο είδος αντιλόπης της Αφρικής, μεταφέρθηκαν από την Ευρώπη σε ένα καταφύγιο άγριας φύσης στην Κένυα, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την διάσωση του είδους από το χείλος της εξαφάνισης.

Με λιγότερα από 50 μπόνγκο να έχουν απομείνει στην άγρια φύση, η ιστορική αυτή μεταφορά από ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους προς το καταφύγιο Mount Kenya Wildlife Conservancy, το οποίο φιλοξενεί τα ζώα και στην συνέχεια βοηθάει στην επανένταξή τους στη φύση, είναι αποτέλεσμα ετών σχεδιασμού, δήλωσε ο Dr. Νικ Ντέιβις του Ζωολογικού Κήπου του Τσέστερ.

Τα τέσσερα αρσενικά μπόνγκο, τα οποία ταξίδεψαν περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, γεννήθηκαν και μεγάλωσαν σε ευρωπαϊκούς ζωολογικούς κήπους στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος αναπαραγωγής για τη διατήρηση του είδους.

Τα ορεινά μπόνγκο, τα οποία είναι ενδημικά μόνο στην Κένυα, είναι είδος προς εξαφάνιση. Ειδικοί αναφέρουν ότι η μείωση του πληθυσμού τους οφείλεται στη λαθροθηρία, στην απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος και στις ασθένειες.

Στη συντονισμένη πρωτοβουλία μεταφοράς, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του Ζωολογικού Κήπου του Τσέστερ συμμετείχε επίσης η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας και η Ευρωπαϊκή Ένωση Ζωολογικών Κήπων και Ενυδρείων (EAZA).

«Μέσω της εξειδικευμένης ανθρώπινης φροντίδας, της διεθνούς συνεργασίας και της κοινής δέσμευσης για τη διατήρηση του είδους στο φυσικό του περιβάλλον, μπορούμε να συμβάλουμε στη διασφάλιση του μακροπρόθεσμου μέλλοντος του ορεινού μπόνγκο», δήλωσε ο Dr. Νικ Ντέιβις.

Από την Τσεχία στην Κένυα

Αφού τα τέσσερα μπόνγκο υποβλήθηκαν σε αυστηρή κτηνιατρική φροντίδα στο πάρκο Safari Park Dvůr Králové της Τσεχίας, τα ζώα επιβιβάστηκαν σε ένα φορτηγό αεροπλάνο τη KLM και έφτασαν στην Κένυα στις 28 Απριλίου, όπου τα υποδέχτηκε η υπουργός Τουρισμού και Άγριας Ζωής της Κένυας, Ρεμπέκα Μιάνο.

Μιλώντας στην τελετή υποδοχής, ο Γενικός Διευθυντής των Υπηρεσιών Άγριας Ζωής της Κένυας, Dr. Ερούστους Κάνγκα, δήλωσε ότι τα τέσσερα ζώα θα ενισχύσουν τη γενετική ποικιλομορφία των πληθυσμών του μπόνγκο στη χώρα.

«Το ενδιαφέρον μας δεν επικεντρώνεται μόνο στην αύξηση του αριθμού τους, αλλά και στην αποκατάσταση λειτουργικών πληθυσμών ικανών να ευδοκιμήσουν ανεξάρτητα σε ασφαλείς τοπία σε ολόκληρη τη χώρα… με οδηγό την επιστήμη και μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τα αποτελέσματα της διατήρησης.»

Από το 2004, το καταφύγιο Mount Kenya Conservancy έχει σχεδόν διπλασιάσει τον πληθυσμό των μπόνγκο που έχει υπό την φροντίδα του μέσω της αναπαραγωγής και μέσω της διαχείρισης των οικοτόπων.

«Η άφιξη των τεσσάρων ζώων αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για το είδος, καθώς τα μπόνγκο θα ενισχύσουν τον υπάρχοντα πληθυσμό βελτιώνοντας την αναπαραγωγική ικανότητα τους».

Το καταφύγιο Mount Kenya Conservancy παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναπαραγωγή και τη σταδιακή επανένταξη των ζώων στη φύση. Σήμερα, φιλοξενεί περισσότερα από 100 βουνίσια μπόνγκο, με περισσότερα από 20 από αυτά να έχουν ήδη απελευθερωθεί στην άγρια φύση.