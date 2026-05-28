Κίνα: Κλωνοποιήθηκε για πρώτη φορά άγριο γιακ - Ορόσημο για την διάσωση του είδους από την εξαφάνιση

Η Κίνα πραγματοποίησε την πρώτη κλωνοποίηση άγριου γιάκ, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τον πληθυσμό αυτού του σημαντικού για το περιβάλλον της χώρας ζώου.

Τo γιακ είναι ένα ιδιαίτερο ζώο στην Κίνα και απαντάται μόνο στα βουνά της χώρας. Οικολόγοι και γενετιστές που μελετούν τα γιακ εξηγούν ότι αυτά τα ζώα ζουν ψηλά στα βουνά επειδή έχουν κυνηγηθεί, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι ένα είδος που κινδυνεύει με εξαφάνιση.

Τώρα όμως, μέσω μιας πρωτοποριακής διαδικασίας κλωνοποίησης, ειδικοί κατάφεραν να δημιουργήσουν έμβρυα άγριων γιάκ, τα οποία στη συνέχεια γεννήθηκαν φυσικά, υποδηλώνοντας ότι το πρώτο βήμα προς την πιθανή διάσωση αυτού του θρυλικού πλάσματος είναι πλέον εφικτό.

Τα γιακ είναι σημαντικά για την επιβίωση των ανθρώπων στα υψηλά υψόμετρα

Ενδημικό στο οροπέδιο του Θιβέτ, τα άγρια γιάκ εξελίχθηκαν για χιλιάδες χρόνια ώστε να μπορούν να ευδοκιμούν σε υψηλό υψόμετρο και σε ψυχρό περιβάλλον. Είναι πρόγονοι των οικιακών γιάκ, όπως ονομαζόντουσαν επειδή ήταν κοντά στον άνθρωπο, και συγγενεύουν στενά με τον σημερινό βίσωνα.

Καθώς οι άνθρωποι εξημέρωσαν τα γιάκ, αυτά γρήγορα έγιναν σημαντικά για την επιβίωσή τους στα Ιμαλάια, καθώς το μαλλί τους παρείχε ρούχα για προστασία από το κρύο, το γάλα τους γινόταν τροφή, ενώ η κοπριά τους γινόταν καύσιμο για τη φωτιά.

Σε μεγάλα ύψη στο Θιβέτ, συναντάται και ένα υποείδος του άγριου γιάκ, το οποίο έχει ένα λαμπερό χρυσοκίτρινο πυκνό τρίχωμα με αποτέλεσμα να ευδοκιμεί ακόμη περισσότερο στο ορεινό περιβάλλον.

Ο Ka Bu, ένας ντοκιμαντερίστας που κινηματογράφησε τον πληθυσμό των γιακ για το ντοκιμαντέρ «Golden Wild Yak» του 2016, εξηγεί ότι η προστασία αυτού του ζώου είναι αυστηρή βάσει της κινεζικής νομοθεσίας. «Πάνω από 700 ντόπιοι κτηνοτρόφοι και αγρότες φροντίζουν κάποια εξημερωμένα γιάκ στο Εθνικό Πάρκο Changtang και πραγματοποιούν περιπολίες για να εμποδίζουν τη λαθροθηρία», εξήγησε ο ίδιος.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν μόλις 170 με 300 άγρια γιακ στη φύση, και γονιδιωματικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι αυτά είναι αποτέλεσμα ενδογαμίας.

Η κλωνοποίηση έλαβε χώρα τον περασμένο Ιούλιο, από ειδικούς του πανεπιστημίου Ζετζιάνγκ στη νοτιοανατολική Κίνα, οι οποίοι συνεργάστηκαν με το Ινστιτούτο Βιολογίας του Οροπεδίου του Σιτζάνγκ. Η διαδικασία ήταν η πρώτη στην ιστορία, με τους ειδικούς να κατάφεραν να κλωνοποιήσουν με επιτυχία 10 γιακ ταυτόχρονα. Στόχος τους είναι να δημιουργήσουν ένα νέο άγριο κοπάδι γιακ, και στη συνέχεια να στρέψουν την προσοχή τους στο υποείδος του άγριου γιάκ με το χρυσοκίτρινο τρίχωμα.