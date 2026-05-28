Ποια μέθοδος απώλειας βάρους είναι 5 φορές πιο αποτελεσματική από GLP-1 φάρμακα

Η βαριατρική χειρουργική έδειξε πολύ μεγαλύτερη απώλεια βάρους από τη σεμαγλουτίδη ή την τιρζεπατίδη, σύμφωνα με έρευνα.

Μια μελέτη του 2025 σε πραγματικές συνθήκες διαπίστωσε ότι η βαριατρική χειρουργική επέμβαση οδήγησε σε περίπου πέντε φορές μεγαλύτερη απώλεια βάρους από τα φάρμακα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη ή η τιρζεπατίδη, μετά από δύο χρόνια.

Το εύρημα είναι σημαντικό, αλλά δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως «η χειρουργική επέμβαση είναι καλύτερη για όλους». Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση είναι πιο ισχυρή μεν, αλλά είναι επίσης επεμβατική, μόνιμη και απαιτεί δια βίου παρακολούθηση, δε.

Η μελέτη συνέκρινε άτομα με ΔΜΣ τουλάχιστον 35 που είτε είχαν υποβληθεί σε γαστρεκτομή με μανίκι ή γαστρική παράκαμψη, είτε τους συνταγογραφήθηκε ενέσιμη σεμαγλουτίδη ή τιρζεπατίδη μεταξύ 2018 και 2024. Αφότου ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, ο ΔΜΣ και τρέχουσες παθήσεις, διαπιστώθηκε ότι οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση έχασαν πολύ περισσότερο βάρος από εκείνους που χρησιμοποιούσαν φάρμακα GLP-1 στην καθημερινή τους φροντίδα.

Τι έδειξε ακριβώς η έρευνα

Μετά από δύο χρόνια:

  1. Τα άτομα που υποβλήθηκαν σε βαριατρική χειρουργική επέμβαση έχασαν κατά μέσο όρο 23 κιλά, ή περίπου το 25,7% του συνολικού σωματικού βάρους
  2. Όσοι έλαβαν φαρμακευτική αγωγή GLP-1 για τουλάχιστον 6 μήνες έχασαν περίπου 6 κιλά, ή 4,7% του σωματικού βάρους
  3. Τα άτομα που παρέμειναν σε θεραπεία GLP-1 συνεχώς για ένα ολόκληρο έτος τα πήγαν καλύτερα, χάνοντας περίπου το 7%, αλλά και πάλι πολύ λιγότερο από την ομάδα χειρουργικής επέμβασης

Αυτή η διαφορά μπορεί να αντανακλά εν μέρει την πιο αδύναμη χρήση φαρμάκων στον πραγματικό κόσμο. Σε κλινικές δοκιμές, η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη μπορούν να προκαλέσουν πολύ μεγαλύτερη απώλεια βάρους, αλλά οι συμμετέχοντες στη δοκιμή παρακολουθούνται στενά και συχνά συνεχίζουν τη θεραπεία με μεγαλύτερη συνέπεια. Στην καθημερινή πρακτική, το κόστος, οι παρενέργειες, τα προβλήματα πρόσβασης και η διακοπή μπορούν να μειώσουν τα αποτελέσματα.

Γιατί η βαριατρική χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι πιο ισχυρή

  • Η γαστρεκτομή-μανίκι μειώνει το μέγεθος του στομάχου
  • Η γαστρική παράκαμψη δημιουργεί έναν μικρότερο θύλακο στομάχου και ανακατευθύνει μέρος του λεπτού εντέρου

Και οι δύο διαδικασίες μειώνουν την ποσότητα τροφής που μπορεί να φάει άνετα ένα άτομο, αλλά αλλάζουν επίσης τις ορμόνες του εντέρου που εμπλέκονται στην πείνα, την πληρότητα και τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Γι' αυτό η βαριατρική χειρουργική επέμβαση δεν είναι απλώς «περιορισμός του στομάχου». Είναι μια μεταβολική θεραπεία που μπορεί να επηρεάσει την όρεξη, την ευαισθησία στην ινσουλίνη και παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Τα φάρμακα GLP-1 λειτουργούν επίσης μέσω της όρεξης και των μεταβολικών οδών, αλλά γενικά πρέπει να συνεχίζονται μακροπρόθεσμα για να διατηρήσουν την επίδρασή τους.

Οι κίνδυνοι της βαριατρικής χειρουργικής

Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι αποτελεσματική, αλλά εξακολουθεί να είναι μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση. Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

  • αιμορραγία
  • λοίμωξη
  • αντιδράσεις στην αναισθησία
  • θρόμβοι αίματος
  • προβλήματα αναπνοής
  • διαρροές από το στομάχι ή το έντερο

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι επιπλοκές μπορεί να είναι θανατηφόρες!

Οι μακροπρόθεσμοι κίνδυνοι έχουν επίσης σημασία. Ανάλογα με τη διαδικασία, οι ασθενείς μπορεί να αντιμετωπίσουν:

  • σύνδρομο γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, με διάρροια, ναυτία, ζάλη ή έμετο
  • γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ειδικά μετά από ορισμένες επεμβάσεις μανικιού
  • πέτρες στη χολή ή στα νεφρά
  • απόφραξη ή κήλες στο έντερο
  • έλκη
  • χαμηλό σάκχαρο στο αίμα
  • υποσιτισμό ή ανεπάρκειες βιταμινών και μετάλλων
  • έμετο ή τροφική δυσανεξία
  • ανάγκη για νέα χειρουργική επέμβαση

Η ζωή μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση απαιτεί μόνιμες αλλαγές. Οι ασθενείς χρειάζονται:

  • μικρότερα γεύματα
  • προσεκτική πρόσληψη πρωτεϊνών
  • συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων
  • τακτικές εξετάσεις αίματος και
  • μακροχρόνια παρακολούθηση

Η παράλειψη παρακολούθησης ή συμπληρωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκειες, αναιμία, προβλήματα στα οστά και νευρολογικές επιπλοκές.

Γι' αυτό η χειρουργική επέμβαση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως μια «εύκολη» εναλλακτική λύση στη φαρμακευτική αγωγή. Μπορεί να αλλάξει τη ζωή μεν, αλλά αλλάζει επίσης μόνιμα την καθημερινή διατροφή και την ιατρική περίθαλψη.

Σημαίνει αυτό ότι τα φάρμακα GLP-1 είναι λιγότερο αποτελεσματική επιλογή;

Όχι απαραίτητα. Η σεμαγλουτίδη και η τιρζεπατίδη μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά φάρμακα για ορισμένα άτομα, ειδικά όταν λαμβάνονται με συνέπεια και σε συνδυασμό με διατροφή, σωματική δραστηριότητα και ιατρική υποστήριξη. Είναι επίσης μη χειρουργικές, αναστρέψιμες μέθοδοι και μπορεί να είναι πιο αποδεκτές από άτομα που δεν είναι έτοιμα για χειρουργική επέμβαση.

Ωστόσο, η μελέτη αναδεικνύει ένα πραγματικό ζήτημα: τα αποτελέσματα στην καθημερινή φροντίδα μπορεί να είναι χαμηλότερα από τα αποτελέσματα των δοκιμών, ειδικά όταν οι άνθρωποι σταματούν τη θεραπεία νωρίς. Αυτό καθιστά τις προσδοκίες σημαντικές. Ένα άτομο που χρειάζεται μεγάλη, διαρκή απώλεια βάρους πρέπει να συζητήσει χειρουργική επέμβαση, φαρμακευτική αγωγή ή μια συνδυασμένη προσέγγιση με έναν ειδικό στην παχυσαρκία.

Ποιοι εξετάζουν συνήθως το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης

Η βαριατρική χειρουργική επέμβαση συνήθως λαμβάνεται υπόψη για άτομα με σοβαρή παχυσαρκία, ειδικά όταν υπάρχουν παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όπως διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, υπνική άπνοια και λιπώδη ηπατική νόσο. Η επιλεξιμότητα εξαρτάται από τον ΔΜΣ, το ιατρικό ιστορικό, τις προηγούμενες προσπάθειες απώλειας βάρους, τον χειρουργικό κίνδυνο, την ετοιμότητα ψυχικής υγείας και την ικανότητα δέσμευσης για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση.

Η σωστή επιλογή είναι εξατομικευμένη. Κάποιοι ασθενείς μπορεί να τα πάνε καλά με τη φαρμακευτική αγωγή. Άλλοι μπορεί να χρειαστούν χειρουργική επέμβαση. Κάποιοι μπορεί να ωφεληθούν και από τις δύο σε διαφορετικά στάδια.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί τα φάρμακα GLP-1 λειτουργούν καλύτερα σε κλινικές δοκιμές παρά στην πραγματική ζωή;

Οι κλινικές δοκιμές συνήθως περιλαμβάνουν δομημένη παρακολούθηση, παρακολούθηση της δόσης και συμμετέχοντες με κίνητρο. Στην πραγματική ζωή, οι ασθενείς μπορεί να σταματήσουν λόγω παρενεργειών, κόστους, προβλημάτων πρόσβασης ή έλλειψης υποστήριξης.

Μπορεί το βάρος να επιστρέψει μετά από βαριατρική χειρουργική επέμβαση;

Ναι. Η χειρουργική επέμβαση είναι ισχυρή, αλλά η επαναφορά βάρους μπορεί να συμβεί, ειδικά χωρίς μακροχρόνια διατροφή, δραστηριότητα και ιατρική παρακολούθηση. Η χειρουργική επέμβαση είναι ένα εργαλείο, όχι μια εγγύηση.

Είναι η βαριατρική χειρουργική επέμβαση ασφαλέστερη τώρα απ’ ό,τι στο παρελθόν;

Η σύγχρονη βαριατρική χειρουργική είναι γενικά πολύ ασφαλέστερη από τις παλαιότερες επεμβάσεις, ειδικά όταν εκτελείται λαπαροσκοπικά από έμπειρες ομάδες χειρουργών. Ωστόσο, εξακολουθεί να ενέχει βραχυπρόθεσμους χειρουργικούς κινδύνους και δια βίου διατροφικούς κινδύνους.

Συμπέρασμα

Μια μελέτη του 2025 δείχνει ότι η γαστρεκτομή με μανίκι και η γαστρική παράκαμψη προκάλεσαν πολύ μεγαλύτερη απώλεια βάρους από τη σεμαγλουτίδη ή την τιρζεπατίδη μετά από δύο χρόνια. Για άτομα με σοβαρή παχυσαρκία, η βαριατρική χειρουργική παραμένει μια από τις πιο αποτελεσματικές διαθέσιμες θεραπείες.

Αλλά η αποτελεσματικότητα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας. Η χειρουργική επέμβαση είναι επεμβατική, μόνιμη και απαιτεί δια βίου ιατρική και διατροφική φροντίδα. Τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να προκαλέσουν μικρότερη απώλεια βάρους στην καθημερινή πρακτική, αλλά παραμένουν πολύτιμα για πολλούς ασθενείς. Η απόφαση θα πρέπει να λαμβάνεται μαζί με έναν ειδικό, με βάση το βάρος, τους κινδύνους για την υγεία, τους στόχους θεραπείας, την ασφάλεια και την μακροπρόθεσμη ικανότητα παρακολούθησης.

