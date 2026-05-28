Κίνηση τώρα: Απέραντο πάρκινγκ ο Κηφισός - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισίας και Αττική οδό

Με πολλή υπομονή πρέπει να οπλιστούν για ακόμα ένα πρωί οι οδηγοί που κινούνται στους κεντρικότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου της Αττικής, αφού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Με πολλά προβλήματα διεξάγεται η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Παράλληλα αυξημένη κίνηση επικρατεί στο ρεύμα ανόδου της Λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και σε ορισμένα τμήματα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Ακόμη, μικρότερες δυσκολίες καταγράφονται σε τμήματα των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κηφισίας, ενώ αυξημένη κίνηση επικρατεί και σε δρόμους του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις 20΄-25΄από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, 15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Περ.Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας.