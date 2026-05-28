Ηχητική μαρτυρία: Η συνάντηση του στρατηγού των UFO με τη Διαστημική Δύναμη των ΗΠΑ πριν εξαφανιστεί

Snapshot Ο απόστρατος υποστράτηγος Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, συνδεδεμένος με μυστικά προγράμματα UFO και πυρηνικής έρευνας, εξαφανίστηκε από τις 27 Φεβρουαρίου.

Λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, ο ΜακΚάσλαντ δείπνησε με μέλη της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ σε εστιατόριο στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού.

Η μαρτυρία αναφέρει ότι ο ΜακΚάσλαντ ήταν ακόμα ενεργός σε υψηλού επιπέδου κυβερνητικούς κύκλους και είχε άδεια πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες, παρά τις αντίθετες δηλώσεις της συζύγου του.

Ο στρατηγός αντιμετώπιζε γνωστικές και ψυχικές δυσκολίες, είχε πάρει νέο φάρμακο και εξαφανίστηκε χωρίς προσωπικά αντικείμενα και ταυτότητα, με τη σύζυγό του να πιστεύει ότι σχεδίαζε να μην βρεθεί.

Η εξαφάνισή του συνδέεται με άλλες πρόσφατες υποθέσεις εξαφανίσεων κυβερνητικών υπαλλήλων και επιστημόνων που εργάζονταν σε παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Ο Ουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ είναι ένας απόστρατος υποστράτηγος της Αμερικανική Πολεμικής Αεροπορίας που έχει συνδεθεί τόσο με την πυρηνική έρευνα των ΗΠΑ όσο και με απόρρητα προγράμματα που σχετίζονται με UFO κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει εξαφανιστεί από τις 27 Φεβρουαρίου, προσθέτοντας άλλο ένα κομμάτι στο μυστηριώδες μοτίβο εξαφανίσεων επιστημόνων και ανθρώπων που έχουν σχέση με προγράμματα UFO.

Λίγες ώρες ωστόσο πριν εξαφανιστεί συνάντησε μέλη της σκιώδους διαστημικής μονάδας του Πενταγώνου, αποκαλύπτει μία μαρτυρία.

Η αστυνομία μίλησε με μια άγνωστη γυναίκα μάρτυρα που ισχυρίστηκε ότι αυτή και μέλη της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ δείπνησαν με τον ΜακΚάσλαντ το βράδυ πριν εξαφανιστεί.

Συναντήθηκε με την ομάδα σε ένα εστιατόριο στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, γύρω στις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με τηλεφωνική κλήση μεταξύ της αστυνομίας και της μάρτυρα, που έλαβε το Law&Crime Network από πλάνα κάμερας σώματος.

Επισήμως, η Διαστημική Δύναμη εξοπλίζει τον στρατό για επιχειρήσεις στο διάστημα, προστατεύοντας δορυφόρους και άλλα περιουσιακά στοιχεία από απειλές, αλλά ο νεότερος κλάδος των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθεί επίσης ανεξήγητα διαστημικά αντικείμενα, όπως UFO, ως μέρος της εθνικής ασφάλειας.

Η ανώνυμη μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι συνεργάστηκε με τον ΜακΚάσλαντ, ο οποίος ήταν ακόμα μέλος της Kirtland Partnership, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που εργάζεται για την προστασία και την επέκταση της αεροπορικής βάσης Kirtland, μιας μεγάλης στρατιωτικής ερευνητικής εγκατάστασης και εργαστηρίου πυρηνικών όπλων.

Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τα όσα υποστήριξε σε ανάρτησή της, η σύζυγός του, Σούζαν Γουίλκερσον, ότι ο απόστρατος στρατηγός είχε μόνο «πολύ συνηθισμένες άδειες πρόσβασης» από τότε που αποσύρθηκε από την Πολεμική Αεροπορία πριν από 13 χρόνια. Η νέα μαρτυρία αποκάλυψε ότι ο 68χρονος εξακολουθούσε να είναι βασικό πρόσωπο στους μυστικοπαθείς κυβερνητικούς κύκλους.

«Ήταν ο επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Πολεμικής Αεροπορίας σε σημείο που τα ονόματα του άνδρα βρίσκονται στα έγγραφα UFO που πρόκειται να κυκλοφορήσουν», ισχυρίστηκε η μάρτυρας. «Είναι τόσο βαθιά εμπλεκόμενος, οπότε διαθέτει άδεια πρόσβασης πολύ υψηλού επιπέδου».

Ωστόσο, η γυναίκα που συναντήθηκε με τον ΜακΚάσλαντ είπε ότι κάτι φαινόταν λάθος κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τη Διαστημική Δύναμη και ότι ο απόστρατος στρατηγός δεν συμπεριφερόταν σαν τον εαυτό του εκείνο το βράδυ.

«Σοκαρίστηκα σήμερα το πρωί όταν είδα την ειδοποίηση, γιατί αυτό που είχα παρατηρήσει το βράδυ της Πέμπτης [26 Φεβρουαρίου] ήταν ότι δεν φερόταν όπως συνήθως. Ήταν κάπως αφηρημένος και σιωπηλός, και ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει μερικές φορές στους ανθρώπους.»

Το βίντεο από την κάμερα σώματος αποκάλυψε επίσης τη συνομιλία μεταξύ των αστυνομικών του Γραφείου Σερίφη της Κομητείας Μπερναλίλο και της Γουίλκερσον, δείχνοντας ότι η εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ την έπιασε εντελώς απροετοίμαστη.

Ωστόσο, σημείωσε ότι στον απόστρατο στρατηγό μόλις συνταγογραφήθηκε ένα νέο φάρμακο ώρες πριν εξαφανιστεί, το οποίο υποτίθεται ότι θα βοηθούσε στην καταπολέμηση πολλών συμπτωμάτων που είχε που μπορεί να σηματοδοτούσαν γνωστική έκπτωση.

Ο ΜακΚάσλαντ φέρεται να επισκεπτόταν γιατρούς για τις σωματικές και ψυχικές του δυσκολίες. Πριν φτάσει η αστυνομία στο σπίτι, η σύζυγός του είχε πει στους αποστολείς του 911 ότι ο βετεράνος του στρατού φοβόταν ότι ο εγκέφαλός του «επιδεινωνόταν».

Τελευταία φορά εθεάθη να φεύγει από το σπίτι του χωρίς το τηλέφωνό του, φορητές συσκευές ή οποιαδήποτε ταυτότητα και η σύζυγός του είπε στις αρχές ότι πίστευε ότι ο ΜακΚάσλαντ «είχε σχεδιάσει να μην βρεθεί».

Ο ΜακΚάσλαντ είχε αλλάξει ρούχα και πήρε μόνο ένα ζευγάρι μπότες και το περίστροφό του πριν εξαφανιστεί γύρω στις 11 το πρωί εκείνο το πρωί. Δεν υπάρχει κανένα σημάδι του στρατηγού από τότε.

Προηγουμένως ήταν υπεύθυνος τόσο για την αεροπορική βάση Κίρτλαντ στο Νέο Μεξικό όσο και για το Ερευνητικό Εργαστήριο της Πολεμικής Αεροπορίας στο Wright-Patterson στο Οχάιο.

Οι λάτρεις των UFO έχουν συνδέσει και τις δύο εγκαταστάσεις με μυστικές μελέτες προηγμένης αεροδιαστημικής τεχνολογίας και ανεξήγητα φαινόμενα εδώ και δεκαετίες, αν και οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι επικεντρώνονται σε έργα εθνικής ασφάλειας και πειραματικής άμυνας.

Από τη δημιουργία της μονάδας το 2019, ο στρατός έχει αναγνωρίσει δημόσια ότι η Διαστημική Δύναμη έχει σημαντική παρουσία και στις δύο τοποθεσίες.

Ο κλάδος χρησιμοποιεί το Κίρτλαντ για το Γραφείο Διοίκησης Διαστημικών Συστημάτων και Διαστημικών Ταχέων Δυνατοτήτων. Εν τω μεταξύ, η Διαστημική Δύναμη διαχειρίζεται το Εθνικό Κέντρο Διαστημικών Πληροφοριών από το Wright-Patterson.

Το στρατιωτικό συγκρότημα του Οχάιο έχει μακρά ιστορία φημών που σχετίζονται με UFO, με τους πρώην κυβερνητικούς επιστήμονες Hal Puthoff και Eric Davis να ισχυρίζονται ότι τα συντρίμμια από την υποτιθέμενη συντριβή UFO στο Roswell του Νέου Μεξικού το 1947 μεταφέρθηκαν στο Wright-Patterson για εξέταση.

Λίγες μέρες πριν το Πεντάγωνο αρχίσει να δημοσιεύει αποχαρακτηρισμένα αρχεία UFO στο κοινό στις αρχές Μαΐου, ο βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας David Grusch κατονόμασε συγκεκριμένα τον ΜακΚάσλαντ ως έναν από τους αξιωματικούς που ήταν υπεύθυνοι για την ανάκτηση μη ανθρώπινων σκαφών και την αντίστροφη μηχανική UFO.

Ο Grusch, ισχυρίστηκε ότι ο στρατηγός δεν ήταν συνεργάσιμος με νομοθέτες που επιδιώκουν να πάρουν συνέντευξη από άτομα που συνδέονται με την υποτιθέμενη επαφή της Αμερικής με εξωγήινους.

Ο Grusch είπε στον Chris Farrell στο Judicial Watch: «Έχουν ήδη τη λίστα με μερικούς από αυτούς τους εχθρικούς ανθρώπους που έτρεξαν αυτά τα προγράμματα. Δυστυχώς, ένα από αυτά τα άτομα, ο ΜακΚάσλαντ, αγνοείται αυτή τη στιγμή, κάτι που είναι πολύ ανησυχητικό και για μένα».

Το βίντεο αποκάλυψε επίσης ότι οι αστυνομικοί μίλησαν με τους γείτονες του ΜακΚάσλαντ μετά την εξαφάνισή του, συμπεριλαμβανομένου ενός πρώην υφισταμένου του στρατηγού που ζούσε στην περιοχή.

Ένας, ο οποίος αυτοσυστήθηκε ως υφιστάμενός του, αν και παραδέχτηκε ότι δεν είδε τον ΜακΚάσλαντ για μεγάλο χρονικό διάστημα, τον περιέγραψε ως «πολύ αυστηρό» και πίστευε ότι κάτι θα ήταν λάθος για τον στρατηγό να φύγει χωρίς προειδοποίηση.

Μια άλλη κάτοικος του Νέου Μεξικού εθεάθη να λέει στην αστυνομία ότι γνώριζε πιθανά μονοπάτια και ακόμη και μια παλιά σήραγγα αλόγων κάτω από έναν κοντινό δρόμο που μπορεί να χρησιμοποιούν τώρα οι άστεγοι, αλλά τίποτα δεν έδειχνε βρώμικο παιχνίδι.

Ο ΜακΚάσλαντ εθεάθη για τελευταία φορά κοντά στο Quail Run Court NE στο Αλμπουκέρκι αμέσως μετά την έξοδο από το σπίτι του, ενώ η σύζυγός του ήταν σε ιατρικό ραντεβού.

Από τον Μάρτιο, η εξαφάνιση του ΜακΚάσλαντ έχει συνδεθεί με πολλές άλλες υποθέσεις αγνοουμένων, όλες αφορούσαν πρώην ή νυν κυβερνητικούς υπαλλήλους και επιστήμονες που εργάζονταν σε εγκαταστάσεις που επέβλεπε ο στρατηγός.

Αυτές οι περιπτώσεις περιλαμβάνουν την επιστήμονα της NASA Monica Reza, τον κυβερνητικό εργολάβο Στιβερν Γκαρσία και τους εργαζόμενους στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος Μελίσα Κάσιας και Άντονι Τσάβεζ.

Ο καθένας εξαφανίστηκε το 2025 και τρεις από αυτούς εξαφανίστηκαν σχεδόν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ο ΜακΚάσλαντ, με τον Γκαρσία, την Κάσιας και τον Τσάβες να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους με τα πόδια και να αφήνουν πίσω τα τηλέφωνά τους και την ταυτότητά τους.

