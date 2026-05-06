Σκοτεινό το παρελθόν με τις«εξαφανίσεις» επιστημόνων - Από τη δεκαετία 1940 μυστηριώδεις αυτοκτονίες

Ορισμένες θεωρίες συνωμοσίας έχουν απορριφθεί, όπως η περίπτωση του Max Spiers, που πέθανε από πνευμονία και φαρμακευτική αγωγή.

Η υπόθεση με τις μυστηριώδεις εξαφανίσεις και τους περίεργους θανάτους μίας σειράς επιστημόνων Αμερικανών, αλλά και Κινέζων, που εργάζονται σε διαστημικά στρατιωτικά προγράμματα, αλλά και με UFO, δεν είναι πρόσφατη. Έχει παρελθόν περισσότερων από 7 δεκαετιών.

Σχεδόν 12 άτομα που συνδέονταν με τους τομείς της διαστημικής και της πυρηνικής έρευνας έχουν πεθάνει ή εξαφανιστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Το FBI διεξάγει επί του παρόντος έρευνα, παρόλο που άλλοι ειδικοί και τα μέλη των οικογενειών ορισμένων από αυτούς τους επιστήμονες δεν πιστεύουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο.

Εν τω μεταξύ, οι συνωμοσιολόγοι ισχυρίζονται τώρα ότι εκατοντάδες τέτοιοι θάνατοι συνέβησαν όταν αναφέρθηκαν αρχικά θεάσεις UFO, και ότι παρουσιάστηκαν ως ατυχήματα ή αυτοκτονίες.

Οι ερευνητές UFO Νάιτζελ Γουάτσον και Τίμοθι Χουντ δήλωσαν στην εφημερίδα «The Daily Mail» ότι ένα από τα πρώτα περιστατικά αυτού του είδους συνέβη στις αρχές της εποχής των «ιπτάμενων δίσκων», το 1947.

Ο Χάρολντ Α. Νταλ, ο γιος του Τσαρλς και δύο μέλη του πληρώματος βρισκόταν σε ένα ρυμουλκό ανοιχτά του νησιού Μόρι, στον Πούγκετ Σάουντ, μεταξύ του Σιάτλ και της Τακόμα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, όταν είδαν έξι χρυσά και ασημένια αντικείμενα σε σχήμα ντόνατ να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους. Ένα από αυτά τα αντικείμενα ταλαντεύτηκε και απελευθέρωσε λεπτές μεταλλικές λωρίδες και μαύρα κομμάτια.

Χτύπησε τον νεαρό, ο οποίος τραυματίστηκε. Ένας άνδρας σε ένα μαύρο σεντάν προσέγγισε τον Νταλ και τον προειδοποίησε να μην μιλήσει για το περιστατικό.

Ο Κένεθ Άρνολντ ήταν ένας άλλος άνδρας που επίσης είδε ιπτάμενους δίσκους και ζήτησε από την Υπηρεσία Πληροφοριών της Πολεμικής Αεροπορίας να διερευνήσει το θέμα.

Ο σμηναγός Γουίλιαμ Ντέιβιντσον και ο υποσμηναγός Φρανκ Μ. Μπράουν πήγαν στο Τακόμα, αλλά δεν βρήκαν κανένα στοιχείο για βροχή από λιωμένο μόλυβδο. Και οι δύο πέθαναν όταν το B-25 τους συνετρίβη. Ο Γουάτσον λέει ότι η αριστερή μηχανή του αεροσκάφους τους πήρε φωτιά.

Αργότερα, κάποιος τηλεφώνησε στην τοπική εφημερίδα και ισχυρίστηκε: «Το αεροσκάφος καταρρίφθηκε από ένα πυροβόλο 20 χιλιοστών, επειδή υπήρχαν θραύσματα από ιπτάμενο δίσκο».

Ο Άρνολντ επίσης γλίτωσε τον θάνατο, καθώς ο κινητήρας του αεροπλάνου του παρουσίασε βλάβη αμέσως μετά την απογείωσή του από την Τακόμα. Πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση και «διαπίστωσε ότι η βαλβίδα καυσίμου ήταν κλειστή».

Πρόσθεσε: «Ο Πολ Λανς, δημοσιογράφος της Tacoma Times, ο οποίος κάλυψε αυτή την ιστορία, πέθανε ξαφνικά δύο εβδομάδες αργότερα από μηνιγγίτιδα».

Ο προϊστάμενος του Νταλ, Φρεντ Κρίσμαν, ο οποίος είχε συλλέξει συντρίμμια από τον τόπο του ατυχήματος, τέθηκε αργότερα υπό έρευνα σε μια υπόθεση που σχετιζόταν με τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι. Αυτό τροφοδότησε περαιτέρω τις θεωρίες συνωμοσίας ότι οι άνθρωποι που γνώριζαν την αλήθεια σιωπούσαν σκόπιμα.

Ο ερευνητής Όττο Μπίντερ ισχυρίστηκε το 1971 ότι 137 ερευνητές UFO είχαν πεθάνει υπό μυστηριώδεις συνθήκες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960.

Ωστόσο, αρκετές τέτοιες καταγγελίες που έγιναν κατά τη διάρκεια των ετών έχουν απορριφθεί. Για παράδειγμα, το 2016, ο συνωμοσιολόγος και κυνηγός UFO Max Spiers είπε στη μητέρα του ότι φοβόταν για τη ζωή του και της ζήτησε να διερευνήσει αν του συμβεί κάτι. «Έκανε εμετό μαύρου υγρού» στο σπίτι ενός φίλου του στην Πολωνία και πέθανε. Αλλά αργότερα αποκαλύφθηκε ότι έπασχε από πνευμονία και απεβίωσε μετά τη λήψη ενός συνδυασμού ισχυρών συνταγογραφούμενων φαρμάκων.