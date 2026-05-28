Σε εφαρμογή το Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων – Στο «μικροσκόπιο» όλα τα επιδόματα

Πρεμιέρα κάνει την προσεχή εβδομάδα το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, στο οποίο θα ενταχθούν τουλάχιστον 15 επιδόματα και ενισχύσεις (από το επίδομα παιδιού και στέγασης μέχρι το επίδομα θέρμανσης, ανεργίας και αναπηρίας).

Με το νέο εργαλείο το Δημόσιο φιλοδοξεί να αποκτήσει για πρώτη φορά πλήρη εικόνα για το που πάνε περίπου 13 δισ. ευρώ το χρόνο.

Το ΕΜΠΕ θα λειτουργήσει πιλοτικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, και θα συγκεντρώσει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης είτε πρόκειται για επιδόματα, είτε για ενισχύσεις σε χρήμα ή σε είδος.

Η λειτουργία του νέου συστήματος στοχεύει ακόμα:

Στην αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της δημοσιονομικής επίπτωσης των παροχών και ενισχύσεων.

Την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο ελεγκτικών διαδικασιών σχετικά με το σύνολο των χορηγούμενων παροχών και ενισχύσεων ανά φυσικό πρόσωπο, και:

Στην αξιοποίηση της συνολικής πληροφόρησης των χορηγούμενων παροχών ανά φυσικό πρόσωπο, για λόγους ελέγχου σώρευσης παροχών και ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι Νίκος Παπαθανάσης, Θάνος Πετραλιάς, Δημήτρης Παπαστεργίου και Γιώργος Πιτσιλής, στο Μητρώο εντάσσονται:

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στα οποία χορηγούνται παροχές ή/και ενισχύσεις από το Δημόσιο.

Όλες οι παροχές, σε χρήμα και σε είδος, και οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε φυσικά πρόσωπα από τους φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Μητρώο για τη θέσπιση νέων παροχών και ενισχύσεων, προκειμένου να εντάσσονται στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Στοιχεία και πληροφορίες

Για κάθε φυσικό πρόσωπο τηρούνται στο Μητρώο οι εξής κατηγορίες στοιχείων και πληροφοριών:

Προσωπικά στοιχεία δικαιούχου (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, υπηκοότητα, ημερομηνία γέννησης, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, τόπος διαμονής).

Οικονομικά στοιχεία δικαιούχου (ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα (πραγματικό και τεκμαρτό), στοιχεία από επιμέρους πεδία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που αφορούν σε πηγές εισοδήματος ή επιδομάτων, ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, ύψος συνολικής ακίνητης περιουσίας, όπως λαμβάνεται για σκοπούς προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ)

Στοιχεία παροχών ή ενισχύσεων (ποσό δικαιούμενης παροχής ή ενίσχυσης, ποσό καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης, περίοδος αναφοράς της καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής-ενίσχυσης, με διακριτή σήμανση για έναρξη και λήξη. Σε περίπτωση παροχής ή ενίσχυσης που καταβάλλεται άπαξ και δεν συνδέεται με κάποιο μήνα αναφοράς, τότε συμπληρώνεται ο μήνας καταβολής της ενίσχυσης, ημερομηνία καταβληθείσας ή ανακτηθείσας παροχής ή ενίσχυσης).

Ενιαίο δίκτυο

Το Μητρώο διαλειτουργεί, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) με:

Το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.

Τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος της ΑΑΔΕ.

Τις Δηλώσεις Ακινήτων/ΕΝΦΙΑ της ΑΑΔΕ.

Το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ και λοιπά μητρώα της ΗΔΥΚΑ ΜΑΕ, ιδίως για την άντληση πληροφοριών σχετικά τον αριθμό τέκνων, υπό την έννοια του έμμεσου μέλους.

Το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών (ΕΜΕπ).

Τα Μητρώα ή Πληροφοριακά Συστήματα των παροχών και ενισχύσεων που εντάσσονται στο Μητρώο.

Το Πληροφοριακό Σύστημα εξουσιοδότησης χρηστών οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης της ΓΓΠΣΨΔ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εξουσιοδότηση χρηστών Οριζόντιων Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης που συνδέονται στην πλατφόρμα με χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης».

Μέσω του νέου συστήματος θα είναι δυνατός ο έλεγχος αν ένα φυσικό πρόσωπο λαμβάνει πολλαπλές παροχές που ενδεχομένως δεν επιτρέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό προβλέπονται διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στο Μητρώο. Ορισμένοι διαπιστευμένοι χρήστες θα έχουν πρόσβαση μόνο σε ανωνυμοποιημένα στατιστικά στοιχεία, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις φορείς ή ελεγκτικές αρχές θα μπορούν να αποκτούν περιορισμένη πρόσβαση σε μη ανωνυμοποιημένα στοιχεία φυσικών προσώπων, μόνο όμως όταν υπάρχει σαφής νομική βάση και συγκεκριμένος σκοπός ελέγχου.

Ποια μπαίνουν

Στις παροχές και ενισχύσεις που εντάσσονται στο πιλοτικό πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

το επίδομα θέρμανσης,

το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης,

το επίδομα παιδιού,

το επίδομα γέννησης,

το επίδομα αναδοχής,

το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες,

το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,

το επίδομα στέγασης,

το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων,

οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»,

οι οικονομικές ενισχύσεις ατόμων με αναπηρία,

η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία»,

μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων,

το επίδομα ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας.

Ετήσια έκθεση

Κάθε χρόνο, έως τον Μάρτιο, θα συντάσσεται ετήσια έκθεση χαρτογράφησης των παροχών και ενισχύσεων της προηγούμενης χρονιάς. Η έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για το ύψος των παροχών, τους φορείς χρηματοδότησης, τη γεωγραφική κατανομή, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων και τη συνολική δημοσιονομική επίπτωση των ενισχύσεων.

Τα δεδομένα του Μητρώου τηρούνται για κάθε φυσικό πρόσωπο για διάστημα 15 ετών. Μετά διαγράφονται με ευθύνη της ΑΑΔΕ.

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»