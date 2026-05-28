Χάρτης-θησαυρός αποκαλύπτει κρυμμένα κοιτάσματα σπάνιων γαιών στη Γη

Η μελέτη προσφέρει νέα προβλεπτική δυνατότητα για τον εντοπισμό κοιτασμάτων σπάνιων γαιών, σημαντική για τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές.

Μια ομάδα ερευνητών δημιούργησε έναν παγκόσμιο χάρτη που ίσως αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι επιστήμονες αναζητούν κοιτάσματα σπάνιων γαιών.

Η μελέτη τους συνδέει ασυνήθιστα ηφαιστειακά πετρώματα με τα αρχαιότερα και παχύτερα τμήματα των ηπείρων της Γης, αποκαλύπτοντας ένα βαθύτερο γεωλογικό μοτίβο πίσω από το πού εντοπίζονται αυτοί οι πολύτιμοι πόροι.

Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται σε προϊόντα της καθημερινότητας, όπως smartphones, ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ανεμογεννήτριες. Καθώς όλο και περισσότερες χώρες επιδιώκουν να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να μειώσουν την εξάρτησή τους από εισαγωγές, η κατανόηση του τρόπου σχηματισμού αυτών των κοιτασμάτων εξελίσσεται σε σημαντικό πεδίο έρευνας.

Για πολλά χρόνια, οι γεωλόγοι γνώριζαν ότι τα κοιτάσματα σπάνιων γαιών τείνουν να συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς όμως να είναι σαφές γιατί συμβαίνει αυτό. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώνονταν σε επιμέρους περιοχές ή ορυχεία, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν υπάρχει κάποιος γενικός παγκόσμιος κανόνας.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Geoscience, επιστήμονες με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ αποφάσισαν να εξετάσουν το πρόβλημα σε πλανητική κλίμακα. Η μέθοδός τους συνδύασε χημικά δεδομένα από χιλιάδες δείγματα πετρωμάτων με σεισμικές απεικονίσεις που επιτρέπουν την παρατήρηση όσων συμβαίνουν βαθιά κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Αναζητώντας στοιχεία σε παράξενα ηφαιστειακά πετρώματα

Αφετηρία της έρευνας αποτέλεσε μια ομάδα ασυνήθιστων πυριγενών πετρωμάτων πλούσιων σε CO2, τα οποία θεωρείται ότι σχετίζονται με συνθήκες ευνοϊκές για τον σχηματισμό κοιτασμάτων σπάνιων γαιών. Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, δρ. Εμιλί Μπόουμαν, συγκέντρωσε χημικά δεδομένα από περίπου 9.000 δείγματα πυριγενών πετρωμάτων από όλο τον κόσμο. Όλα είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με τη Μπόουμαν, στόχος δεν ήταν μόνο να καταγραφεί πού εμφανίζονται αυτά τα πετρώματα, αλλά και να διερευνηθεί αν η κατανομή τους μπορεί να βοηθήσει στην πρόβλεψη περιοχών όπου ενδέχεται να υπάρχουν κοιτάσματα σπάνιων γαιών.

«Η έρευνά μας αρχίζει να προσφέρει ένα είδος προβλεπτικής δυνατότητας για το πού μπορούμε να περιμένουμε ότι θα σχηματιστούν αυτά τα πετρώματα και, κατ’ επέκταση, τα σχετικά κοιτάσματα σπάνιων γαιών», δήλωσε.

Η καθηγήτρια Σάλι Γκίμπσον, συν-συγγραφέας της μελέτης, εξήγησε ότι αυτά τα πετρώματα είχαν μια παράξενη θέση στην ιστορία της γεωλογίας. Επί χρόνια συλλέγονταν και καταγράφονταν, αλλά συχνά θεωρούνταν γεωλογικές «παραξενιές» χωρίς πρακτική αξία. Ορισμένα είχαν περιγραφεί ήδη από τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα και απέκτησαν ονομασίες που συνδέονταν είτε με τις περιοχές όπου ανακαλύφθηκαν είτε με την ασυνήθιστη ορυκτολογική τους σύσταση.

«Η ορολογία είναι τόσο χαοτική που θα μπορούσε σχεδόν να δημιουργηθεί μια νέα γλώσσα μόνο από τα ονόματα αυτών των πετρωμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αυτό, μαζί με την επιστημονική τους πολυπλοκότητα, δημιούργησε σύγχυση και πολλοί ερευνητές απέφευγαν να ασχοληθούν μαζί τους».

Τα σεισμικά κύματα αποκάλυψαν ένα κρυφό μοτίβο

Για να κατανοήσουν τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια, οι επιστήμονες πρόσθεσαν ένα ακόμη επίπεδο δεδομένων: σεισμικές απεικονίσεις. Χρησιμοποιώντας κύματα που δημιουργούνται από σεισμούς, χαρτογράφησαν διαφορές στο πάχος και τη δομή της λιθόσφαιρας, δηλαδή του άκαμπτου εξωτερικού κελύφους της Γης.

Ο καθηγητής Σεργκέι Λεμπέντεφ εξήγησε ότι τα σεισμικά δεδομένα λειτουργούν σαν μια εσωτερική «ακτινογραφία» του πλανήτη, παρόμοια με το πώς το σόναρ αποκαλύπτει σχήματα κάτω από το νερό. Όταν οι ερευνητές συνέκριναν τους σεισμικούς χάρτες με τη βάση δεδομένων των πετρωμάτων, προέκυψε ένα σαφές μοτίβο.

Τα πετρώματα με τη χημική σύνθεση που συνδέεται με εμπλουτισμό σπάνιων γαιών εντοπίζονταν κυρίως κοντά στα απότομα όρια των παλαιότερων και παχύτερων τμημάτων της ηπειρωτικής λιθόσφαιρας.

«Χρειάστηκε να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια του παζλ —τη χημεία των πετρωμάτων και τα σεισμικά δεδομένα— για να καταλήξουμε στη σύνδεση», σημείωσε η Γκίμπσον. «Τα πετρώματα με τη σωστή χημεία για εμπλουτισμό εμφανίζονται μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως κατά μήκος των απότομων άκρων της αρχαιότερης και παχύτερης λιθόσφαιρας της Γης».

Η υπόγεια προέλευση των κοιτασμάτων σπάνιων γαιών

Οι ερευνητές πρότειναν επίσης μια εξήγηση για το γιατί αυτές οι περιοχές ξεχωρίζουν. Σύμφωνα με τη μελέτη, η παχιά λιθόσφαιρα δημιουργεί συνθήκες στις οποίες τα πετρώματα του μανδύα παραμένουν υπό υψηλή πίεση και σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτό περιορίζει την τήξη και οδηγεί στον σχηματισμό μικρών ποσοτήτων μάγματος βαθιά στο υπέδαφος.

Αυτές οι θύλακες μάγματος μπορεί να παγιδευτούν κάτω από τη λιθόσφαιρα και να ψυχθούν αργά, σχηματίζοντας πυριγενή πετρώματα πλούσια σε CO2. Αργότερα, άλλες γεωλογικές διεργασίες μπορούν να προκαλέσουν μερική επανατήξη αυτών των πετρωμάτων, συγκεντρώνοντας σταδιακά σπάνιες γαίες με την πάροδο του χρόνου.

Η πρώτη φάση της έρευνας επικεντρώθηκε σε πετρώματα που σχηματίστηκαν τα τελευταία 200 εκατομμύρια χρόνια. Η Γκίμπσον εξήγησε ότι τα παλαιότερα πετρώματα έχουν συχνά αλλοιωθεί από ορογενετικές διεργασίες και τη διάσπαση των ηπείρων, γεγονός που δυσκολεύει τη μελέτη τους.

Το επόμενο βήμα της ομάδας είναι να εφαρμόσει την ίδια μέθοδο σε παλαιότερα γεωλογικά αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν πολλά από τα γνωστά σήμερα κοιτάσματα σπάνιων γαιών.

«Τώρα που διαπιστώσαμε ότι υπάρχει αυτό το συστηματικό μοτίβο, μπορούμε να γυρίσουμε πιο πίσω στον χρόνο. Θα είναι πιο δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την πρόβλεψη περιοχών όπου υπάρχουν ορυκτά κοιτάσματα», κατέληξε.