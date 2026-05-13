Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

Στο Νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει ο 70χρονος που ταξίδευε με το κρουαζιερόπλοιο Hondius καθώς έχει εκτεθεί σε θετικό κρούσμα χανταϊού, στο κρουαζιερόπλοιο.

Για προληπτικούς λόγους, ο ηλικιωμένος θα παραμείνει για 45 ημέρες σε καραντίνα, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο του Νοσοκομείου «Αττικόν» ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο άνδρας παραμένει αρνητικός στον ιό.

Μάλιστα ο 70χρονος φέρεται να ζήτησε να του δώσουν το κινητό του τηλέφωνο προκειμένου να επικοινωνεί με τους συγγενείς του καθώς δεν επιτρέπεται να τον επισκεφθούν.

Ακόνη ο ίδιος είπε στους γιατρούς ότι η κατάσταση στο πλοίο ήταν δύσκολη αλλά δεν φοβήθηκε. Για τον επόμενο 1,5 μήνα θα νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στη μονάδα λοιμώξεων του Νοσοκομείου «Αττικόν» όπου τον παρακολουθεί ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και η ομάδα του.

Πρόκειται για δωμάτιο που εμποδίζει την έξοδο του αέρα από την πόρτα και από τον εξαερισμό. Είναι πλήρως απομονωμένος και με αυτόν τον τρόπο είναι σίγουροι οι γιατροί ότι ο ιός που μεταδίδεται και μέσω του αέρα, δεν θα «ξεφύγει» μέσα στο νοσοκομείο.

