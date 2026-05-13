Τα 10 ταξιδιωτικά λάθη που μπορούν να σας μετατρέψουν σε «ασθενή μηδέν»

Snapshot Η έκθεση σε σπηλιές νυχτερίδων και η κατανάλωση κρέατος άγριων ζώων αυξάνουν τον κίνδυνο μετάδοσης σοβαρών ιών στον άνθρωπο.

Παραμονή κοντά σε χωματερές ή περιοχές με τρωκτικά και η επαφή με περιττώματα χωρίς προστασία μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες μολύνσεις όπως ο ιός Hantavirus.

Η κατανάλωση μολυσμένου νερού ή πάγου σε περιοχές με αμφίβολη υγειονομική κατάσταση αποτελεί συχνή αιτία ασθενειών κατά τα ταξίδια.

Η επαφή με άγρια ζώα, ιδιαίτερα μέσω δαγκωμάτων ή γρατζουνιών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις όπως λύσσα και ιό έρπητα Β.

Η εμφάνιση πυρετού ή άλλων συμπτωμάτων μετά από ταξίδι πρέπει να αναφέρεται άμεσα σε γιατρό με λεπτομέρειες για τις εκθέσεις και δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Snapshot powered by AI

«Ασθενής μηδέν» ένας όρος που μάθαμε οι χωρίς ιατρικές γνώσεις λίγο πριν ξεσπάσει η πανδημία του Covid 19.

Τώρα σε μία περίεργη επανάληψη ενός φόβου, απέκτησε ονοματεπώνυμο. Ο Ολλανδός ορνιθολόγος Λέο Σιλπερόρντ, απέκτησε το θλιβερό προνόμιο να είναι ο πρώτος άνθρωπος που νόσησε από τον θανατηφόρο χανταϊό και τον μετέφερε στο κρουαζιερόπλοιο, μετατρέποντάς το σε υγειονομική βόμβα.

Ο 70χρονος παρατηρητής πουλιών και η σύζυγός του, Μίριμα, 69 ετών, είχαν επισκεφθεί μια χωματερή στην Αργεντινή πριν επιβιβαστούν στο MV Hondius, ελπίζοντας να δουν το σπάνιο λευκόλαιμο καρακάρα.

Ωστόσο, ανάμεσα στους σωρούς σκουπιδιών και τα πουλιά που πετούσαν γύρω τους, οι αρχές πιστεύουν ότι το ζευγάρι εισέπνευσε, χωρίς να το γνωρίζει, σωματίδια μολυσμένα με τον ιό από τα περιττώματα των πυγμαίων αρουραίων του ρυζιού — φορέων του φοβερού στελέχους του χανταϊού των Άνδεων, της μόνης γνωστής μορφής ικανής να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μέσα σε λίγες μέρες, ο Λέο είχε πεθάνει και στο κρουαζιερόπλοιο αθόρυβα ο ιός εξαπλωνόταν .

Δεν είναι όμως η πρώτη επιδημία σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα από 100 άτομα έχουν προσβληθεί από νοροϊό στο πλοίο Caribbean Princess, αν και δεν είναι γνωστό ποιος έφερε τον ιό μαζί του.

Πώς λοιπόν γίνεται κάποιος «ασθενής μηδέν» και πώς θα αποτρέψετε την πιθανότητα να γίνεται αν ταξιδέψετε;

Η New York Post, με τη βοήθεια του γιατρού Δρ. Steven Quay, κατέγραψε τα 10 εκείνα λάθη που μπορεί να κάνετε στη διάρκεια των διακοπών σας, και να είναι το ξεκίνημα μιας επιδημίας.

1. Επίσκεψη σε σπηλιές νυχτερίδων για μια selfie

«Οι νυχτερίδες είναι εξαιρετικά ζώα, αλλά αποτελούν επίσης δεξαμενές σοβαρών ιών και μυκήτων», δήλωσε ο Quay, συγγραφέας του επικείμενου βιβλίου «The Code as Witness», το οποίο διερευνά τις ρίζες του Covid-19, τις αποτυχίες στην παγκόσμια βιοασφάλεια και τι πρέπει να αλλάξει για την πρόληψη της επόμενης πανδημίας.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) προτρέπουν τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν σπηλιές, σήραγγες και ορυχεία που κατοικούνται από νυχτερίδες λόγω των κινδύνων έκθεσης που συνδέονται με τη λύσσα, τον ιό Έμπολα, τη νόσο του ιού Μάρμπουργκ και αναπνευστικές ασθένειες όπως η ιστοπλάσμωση.

2. Η κατανάλωση της «τοπικής λιχουδιάς» — αν πρόκειται για κρέας άγριων ζώων

«Το κρέας μαϊμού, πιθήκου, νυχτερίδας, τρωκτικού ή άλλου άγριου ζώου δεν είναι πολιτιστική τόλμη· είναι ρουλέτα», δήλωσε ο Quay, αναφερόμενος στις ασθένειες που μεταδίδονται στον άνθρωπο από τα ζώα.

Το CDC προειδοποιεί ότι το κρέας άγριων ζώων μπορεί να μεταφέρει επικίνδυνα μικρόβια και συχνά καταναλώνεται ωμό ή ελαφρώς επεξεργασμένο μέσω καπνίσματος, ξήρανσης ή αλάτισης, οπότε επιβλαβή βακτήρια και ιοί ενδέχεται να επιβιώσουν. Αυτό μπορεί να εκθέσει τους ανθρώπους σε επικίνδυνους ιούς και βακτήρια που προκαλούν Έμπολα, HIV, άνθρακα και ευλογιά των πιθήκων.





3. Παρατήρηση πουλιών, κατασκήνωση ή πικνίκ κοντά σε χωματερές ή περιοχές με τρωκτικά

«Εκεί συγκεντρώνονται πουλιά, αρουραίοι, ποντίκια, άγρια ζώα και μολυσμένη σκόνη», εξήγησε ο Quay — και αυτό είναι επίσης που προκάλεσε την τρέχουσα επιδημία του ιού Hantavirus.

«Ο κίνδυνος δεν είναι η παρατήρηση πουλιών· είναι η εισπνοή ή η επαφή με αερομεταφερόμενα ζωικά απόβλητα σε ένα μέρος όπου συγκεντρώνονται παθογόνα.»

4. Σκούπισμα καμπίνας, υπόστεγου ή αγροτικής κατοικίας χωρίς προστασία

Το σκούπισμα ή η αναρρόφηση περιττωμάτων τρωκτικών μπορεί να εκτοξεύσει μικροσκοπικά σωματίδια ιού στον αέρα, όπου μπορούν εύκολα να εισπνευστούν.

«Αυτό είναι το κλασικό λάθος με τον χανταϊό: να παίρνεις μια αόρατη έκθεση και να την μετατρέπεις σε σκόνη που εισπνέεται», είπε ο Quay.

Αντ' αυτού, οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση μεθόδων υγρού καθαρισμού, όπως απολυμαντικά μαντηλάκια, σπρέι και υγρές σφουγγαρίστρες για να παγιδεύουν τα σωματίδια, μαζί με προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα ή αναπνευστήρα.

5. Κολύμπι σε θερμές λιμνοθάλασσες γλυκού νερού, πισίνες στη ζούγκλα, πλημμυρικά νερά ή ποτάμια με αργή ροή, φαινομενικά πεντακάθαρα

Αυτό μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά ο Quay προειδοποίησε ότι οι θερμές πισίνες γλυκού νερού, τα πλημμυρικά νερά και τα ποτάμια με αργή ροή μπορούν να φιλοξενούν βακτήρια Leptospira από ούρα ζώων, προκαλώντας λεπτοσπείρωση,

«Η Leptospira μπορεί να επιβιώσει στο νερό, στο έδαφος και στη λάσπη και να εισέλθει μέσω κοψιμάτων, ματιών, μύτης ή στόματος», είπε. «Το CDC συνιστά να αποφεύγετε το νερό που ενδέχεται να είναι μολυσμένο, ειδικά μετά από πλημμύρες ή έντονες βροχοπτώσεις.»

6. Το γέμισμα του μπουκαλιού σας με νερό από τις τουαλέτες ενός αεροδρομίου σε μια χώρα όπου δεν θα πίνατε νερό της βρύσης — ή η λήψη πάγου

«Οι ταξιδιώτες συχνά έχουν εμμονή με το νερό στα εστιατόρια, αλλά στη συνέχεια γεμίζουν τα μπουκάλια τους στο αεροδρόμιο χωρίς να το σκέφτονται», είπε ο Quay, ο οποίος παραδέχτηκε ότι κατάφερε να περάσει ένα ταξίδι στην Κεντρική Αμερική χωρίς προβλήματα — μέχρι που ήπιε μολυσμένο πάγο στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του.

Σύμφωνα με το CDC, τα μολυσμένα τρόφιμα και το νερό παραμένουν μεταξύ των μεγαλύτερων αιτιών ασθένειας στο εξωτερικό, μεταδίδοντας βακτήρια, παράσιτα και ιούς που προκαλούν διάρροια και άλλες λοιμώξεις.

Ο οργανισμός συνιστά να προτιμάτε εμφιαλωμένα ποτά σε εργοστασιακή συσκευασία και να αποφεύγετε το νερό της βρύσης, και τον πάγο σε χώρες όπου η ασφάλεια του νερού είναι αμφίβολη.

7. Να αγκαλιάζετε μαϊμούδες, αδέσποτα ή «χαριτωμένα» άγρια ζώα για μια φωτογραφία

«Τα δαγκώματα και τα γρατσουνιά από ζώα στο εξωτερικό δεν είναι αναμνηστικά», είπε ο Quay. «Είναι πιθανές περιπτώσεις λύσσας, ιού έρπητα Β, βακτηριακής λοίμωξης και ερευνών για επιδημίες που περιμένουν να συμβούν.»

8. Να τρώτε ωμά οστρακοειδή ή αμαγείρευτα θαλασσινά σε μέρη με αβέβαιη ποιότητα νερού

Σύμφωνα με τον γιατρό «τα οστρακοειδή φιλτράρουν το νερό στο οποίο ζουν». Εάν αυτό το νερό είναι μολυσμένο, τα στρείδια, τα μύδια και άλλα οστρακοειδή μπορούν να συσσωρεύσουν επικίνδυνα επίπεδα βακτηρίων, ιών και παρασίτων — τα οποία μπορούν να καταλήξουν στο σώμα σας εάν καταναλωθούν ωμά ή μη καλά μαγειρεμένα.

«Έτσι μια «τοπική γαστρονομική εμπειρία» μπορεί να μετατραπεί σε νοροϊό, ηπατίτιδα Α ή και χειρότερα», προειδοποίησε.

9. Περιπλάνηση σε αγορές ζώντων ζώων πριν επιβιβαστείτε σε πολυσύχναστα μέσα μαζικής μεταφοράς

Οι αγορές ζώντων ζώων, είναι χώροι όπου ζωντανά ζώα φυλάσσονται, πωλούνται και σφάζονται επί τόπου.

«Οι αγορές ζώντων ζώων φέρνουν σε στενή επαφή αγχωμένα ζώα, σωματικά υγρά, κλουβιά, λύματα και ανθρώπους», είπε ο Quay. «Αυτή είναι ακριβώς η οικολογία στην οποία είναι πιο πιθανές οι ζωονοσολογικές διασταυρώσεις».

10. Αγνοώντας τον πυρετό μετά από ένα ταξίδι επειδή «μάλλον δεν είναι τίποτα»

«Το πρόβλημα του ασθενούς μηδέν δεν είναι μόνο η έκθεση· είναι η έκθεση συν την καθυστέρηση», είπε ο Quay. «Ένας ταξιδιώτης με πυρετό, διάρροια, βήχα, εξάνθημα ή συμπτώματα αιμορραγίας μετά από μια ασυνήθιστη έκθεση θα πρέπει να πει στους κλινικούς γιατρούς ακριβώς πού πήγε και τι άγγιξε, έφαγε, πού κολύμπησε ή τι ανέπνευσε.»

Διαβάστε επίσης