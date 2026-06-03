Ισημερινός: Βρέθηκαν οκτώ σοροί σε σακούλες σε παραθαλάσσια περιοχή που πλήττεται από καρτέλ

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινότητα του Ισημερινού ή Ελ Σαλβαδόρ όπως είναι αλλιώς γνωστή, αφού οκτώ σοροί βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σε μια παράκτια περιοχή της χώρας, όπου αντίπαλες συμμορίες συνήθως αντιμάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι σακούλες με τις σορούς βρέθηκαν στα προάστια του Μπαμπάγιο, μιας πόλης περίπου 100.000 κατοίκων που βρίσκεται 60 χλμ. νότια της Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Γκάλο Μουνιός.

Περίπου το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στην Κολομβία και το Περού, οι οποίες είναι γειτονικές χώρες του Ελ Σαλβαδόρ, διέρχεται από τον Ισημερινό κι εξάγεται μέσω των λιμανιών του στον Ειρηνικό.

Η Κολομβία και το Περού είναι δυο χώρες οι οποίες κατατάσσονται στις πρώτες δυο θέσεις παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Ο «πόλεμος» των καρτέλ

Οι σοροί ενδέχεται να ανήκουν σε οκτώ ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται από την Κυριακή, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Ισημερινού, Τζον Ράιμπεργκ, δήλωσε ότι δίπλα στις σορούς βρέθηκε ένα σημείωμα που αναλάμβανε την ευθύνη των δολοφονιών, τις οποίες φέρεται να διέπραξε η συμμορία Los Lobos στο πλαίσιο του «πολέμου» της εναντίον του αντιπάλου της, Los Choneros.

Αυτές οι δύο συμμορίες, από τις μεγαλύτερες στον Ισημερινό, που εξειδικεύονται στην εμπορία ναρκωτικών και στους εκβιασμούς, έχουν δεσμούς με διεθνή καρτέλ, ιδίως στο Μεξικό.

Σύμφωνα με τις αρχές, 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί με βίαιο τρόπο στον Ισημερινό μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το 2025, ο Ισημερινός κατέγραψε δείκτη ανθρωποκτονιών που έφθασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους, τον υψηλότερο στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το InSight Crime. Το ποσοστό στη Λατινική Αμερική είναι 18 ανά 100.000 κατοίκους και ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 5,6.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Ντανιέλ Νομπόα, έχει πολλαπλασιάσει τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης στο πλαίσιο του «πολέμου» του εναντίον των συμμοριών που επιδίδονται σε εκβιάσεις, παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και διακίνηση ναρκωτικών.

Έχοντας την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στις 3 Μαΐου σε εννέα από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίτο.

Στα τέλη Μαΐου, η Αργεντινή, η Βολιβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Χιλή, όλες υπό την ηγεσία δεξιών κυβερνήσεων, ανακοίνωσαν σε υπουργική συνάντηση την πρόθεσή τους να καταρτίσουν ένα κοινό σχέδιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος εντός των συνόρων τους.