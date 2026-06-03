Δύτης γλιτώνει στο παρά πέντε από φάλαινα που πάει να τον καταπιεί – Βίντεο

Snapshot Ένας δύτης γλίτωσε τελευταία στιγμή από μια φάλαινα που προσπάθησε να τον καταπιεί ενώ κυνηγούσε ψάρια.

Το περιστατικό συνέβη στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αφρικής, όπου δύο δύτες κινηματογραφούσαν κοπάδι σαρδέλες.

Η φάλαινα, είδος Μπράιντ, άνοιξε το στόμα της λίγα εκατοστά από τον δύτη χωρίς να τον τραυματίσει.

Ο δύτης διατήρησε την ηρεμία του και κατάφερε να ξεφύγει από την φάλαινα.

Η φάλαινα του Μπράιντ μπορεί να φτάσει μήκος έως 14 μέτρα και βάρος έως 50 τόνους. Snapshot powered by AI

Ένας δύτης γλίτωσε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή από μία τεράστια φάλαινα η οποία κυνηγούσε ψάρια και παρά λίγο να τον καταπιεί.

Δύο δύτες βιντεοσκοπούσαν ένα κοπάδι σαρδέλες στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Αφρικής. Στο βίντεο φαίνεται ο ένας δύτης να κολυμπάει την ώρα που εμφανίζεται μία φάλαινα και ανοίγει το τεράστιο στόμα της λίγα εκατοστά μακριά του.

Ο δύτης φαίνεται να διατηρεί την ηρεμία του, συνεχίζει να κολυμπά και ξεφεύγει. Το συγκεκριμένο είδος αποκαλείται φάλαινα του Μπράιντ και μπορεί να φτάσει τα 14 μέτρα σε μήκος, ενώ ζυγίζει έως και 50 τόνους.