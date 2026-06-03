Δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο: Να ερευνηθεί ο φίλος του δράστη για συνέργεια, ζητεί η εισαγγελέας

Snapshot Η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή των τριών νεαρών για υπόθαλψη εγκληματία, αλλά ζήτησε περαιτέρω διερεύνηση για τον 20χρονο φίλο του δράστη ως πιθανό συνεργό σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο 20χρονος φίλος υποστήριξε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του και δεν ενημέρωσε αμέσως τις αρχές εξαιτίας του φόβου του δράστη.

Ο πατέρας του θύματος κατήγγειλε την αδιαφορία των κατηγορουμένων, υποστηρίζοντας ότι άφησαν το θύμα να πεθάνει χωρίς να βοηθήσουν.

Η πρώην σύντροφος του θύματος δήλωσε ότι δεν πίστευε στην πρόθεση του δράστη να σκοτώσει και αρνιόταν να συνειδητοποιήσει το γεγονός μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στο επίκεντρο της δίκης γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου Θεόφιλου Χαλυβόπουλου στον Άγιο Δημήτριο βρέθηκε η εισαγγελική πρόταση, με την οποία ζητείται η απαλλαγή των τριών νεαρών που κάθονται στο εδώλιο για υπόθαλψη εγκληματία. Παράλληλα, η εισαγγελέας της έδρας άνοιξε τον δρόμο για περαιτέρω ποινική διερεύνηση του 20χρονου φίλου του δράστη, κρίνοντας ότι πρέπει να εξεταστεί η ενδεχόμενη εμπλοκή του ως απλού συνεργού σε απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η υπόθεση αφορά τη δολοφονία του 27χρονου, γιου του ταξιάρχου της ΕΛ.ΑΣ Γιώργου Χαλυβόπουλου. Ο Θεόφιλος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε από 20χρονο, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την δολοφονία και βρίσκεται προφυλακισμένος.

Η εισαγγελική πρόταση

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας στάθηκε ιδιαίτερα στη στάση του πρώτου κατηγορουμένου, φίλου του δράστη, υποστηρίζοντας ότι τα περιστατικά που περιγράφηκαν στο δικαστήριο δημιουργούν σοβαρά ζητήματα προς διερεύνηση.

«Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται πλάι στον δράστη, παρέχοντας συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πράξη. Αντιστέκεται στην κοινή λογική ότι πήγε ο φίλος του με μεγάλο μαχαίρι και αυτός δεν μπορούσε να φανταστεί τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε ακόμη ότι «δεν χωρά στη λογική ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου δεν αφήνεται ένας άνθρωπος να πεθάνει έτσι».

Ωστόσο, ως προς το αδίκημα της υπόθαλψης εγκληματία, η εισαγγελική λειτουργός εκτίμησε ότι δεν στοιχειοθετείται ούτε για τον ίδιο ούτε για τις δύο συγκατηγορούμενές του.

«Το αδίκημα της υπόθαλψης πρέπει να συνδέεται με ιδιαίτερη νομική υποχρέωση. Εδώ δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση όσο και να ψάξουμε», σημείωσε.

Αναφερόμενη στις δύο νεαρές κατηγορούμενες, δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για τη στάση τους μετά το περιστατικό. «Θεωρώ ιδιαίτερα θλιβερό τόσο νέα παιδιά να αφήσουν ένα νέο παιδί και να μην ενημερώσουν τις αρχές και τους γονείς. Παρόλα αυτά θεώρησαν σωστό να καθίσουν μαζί με τον δράστη. Δεν θα έπρεπε να προκρίνεται αυτή η επιλογή. Είναι μια επιλογή υπέρ του δράστη και όχι υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Αλλά αυτό δεν αφορά τον νόμο», ανέφερε.

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου», είπε ο φίλος του δράστη

Στην απολογία του, ο 20χρονος φίλος του δράστη υποστήριξε ότι βρέθηκε στο πάρκο έπειτα από τηλεφώνημα του συγκατηγορουμένου του και ότι παρακολούθησε το περιστατικό από απόσταση. «Είδα τον Κ. να βγάζει το μαχαίρι και να τραυματίζει τον Θ. Έτρεξα να τους προλάβω, αλλά πριν τον φτάσω έβγαλε το μαχαίρι. Ο Θ. έτρεξε προς την είσοδο. Μου φώναξε “πάμε να φύγουμε” και έτρεξα κι εγώ», κατέθεσε.

Απαντώντας στην πρόεδρο γιατί δεν ενημέρωσε αμέσως τις Αρχές, ανέφερε:

«Αγχώθηκα. Είδα το μαχαίρι και αγχώθηκα για τη ζωή μου. Σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία, αλλά με είχε καταβάλει ο φόβος γιατί ήξερε πού μένω. Σε παλιότερους τσακωμούς μας ήταν οξύθυμος χαρακτήρας». Περιγράφοντας τις ώρες που ακολούθησαν, όταν μαζί με τον δράστη μετέβησαν σε Airbnb στον Πειραιά, υποστήριξε ότι βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Η εικόνα που είδα μπροστά μου έπαιζε συνεχώς στο μυαλό μου. Το πρωί αντιλήφθηκα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Ήμουν χαμένος στη σκέψη μου. Ήμουν σοκαρισμένος. Φοβόμουν», είπε.

Η συγκλονιστική κατάθεση του πατέρα του θύματος

Σε κλίμα έντονης συγκίνησης κατέθεσε ο πατέρας του 27χρονου, ο οποίος εμφανίστηκε στο δικαστήριο κρατώντας φωτογραφία του παιδιού του.

Απευθυνόμενος ουσιαστικά στον πρώτο κατηγορούμενο, αμφισβήτησε ευθέως τους ισχυρισμούς του. «Το παιδί μου έπεσε και ξεψύχησε στο σημείο που παίζαμε μαζί μπάλα. Ο κατηγορούμενος τον άφησε και έφυγε. Δεν του είπε “ρε αλήτη, τι έκανες;”. Πήγαν στο αυτοκίνητο μαζί και έφυγαν», κατέθεσε. «Συνέχισαν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Άφησαν τον Θ. να σφαδάζει. Καμία ανθρωπιά, καμία ενσυναίσθηση. Ήξερε ότι κουβαλούσε μαχαίρι. Είχε απόλυτη γνώση».

Ο πατέρας του θύματος αναφέρθηκε και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε την επόμενη ημέρα με μία από τις κατηγορούμενες. «Την ενημερώνω εγώ για τη δολοφονία και έκανε πως δεν ήξερε τίποτα. Έβαλε τα κλάματα με λυγμούς. Τη ρώτησα αν ήξερε κάτι και μου είπε ότι με τον γιο μου είχε μιλήσει το προηγούμενο βράδυ», ανέφερε.

«Δεν πίστευα ότι θα τον σκοτώσει»

Με λυγμούς κατέθεσε και η πρώην σύντροφος του θύματος, η οποία περιέγραψε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε το βράδυ της δολοφονίας.

«Ο Γ. μου είχε πει ότι θέλει να βρεθούνε, αλλά εγώ του έλεγα να μην πάει. Δεν πίστευα ότι θα τον σκοτώσει», είπε. Όπως κατέθεσε, λίγο αργότερα βρέθηκε μαζί με τον δράστη χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί.

«Τον ρώτησα τι έγινε και δεν έλεγε τίποτα. Όσο τους έλεγα “πείτε μου”, δεν μου έλεγαν. Μετά από λίγο ο δράστης μου είπε ότι τον τραυμάτισε. Τότε τον πήρε κάποιος τηλέφωνο και του είπε ότι έχει πεθάνει ένα παιδί στον Ασύρματο. Δεν μπορούσα να το πιστέψω».

Ερωτηθείσα γιατί βγήκαν ξανά με τον δράστη λίγες ώρες μετά το περιστατικό, απάντησε: «Δεν υπήρχε λογική. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Δεν πίστευα τίποτα. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Αρνιόμουν την κατάσταση».

Η τρίτη κατηγορούμενη, εμφανώς συγκινημένη, απευθύνθηκε στην οικογένεια του θύματος λέγοντας: «Δεν έχω λόγια για όλα αυτά. Είμαι πολύ φορτισμένη. Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Παράλληλα παραδέχθηκε ότι εκ των υστέρων θεωρεί πως έπρεπε να είχε αντιδράσει διαφορετικά. «Θα έπρεπε να πάρω κατευθείαν τους γονείς μου τηλέφωνο. Όταν συμβαίνουν πράγματα τόσο απάνθρωπα χάνω τον έλεγχο», ανέφερε. Στο δικαστήριο κατέθεσαν επίσης οι μητέρες και των τριών κατηγορουμένων, οι οποίες απέδωσαν τη συμπεριφορά των παιδιών τους στον φόβο και στο σοκ που βίωσαν μετά το αιματηρό περιστατικό. Η δίκη διακόπηκε και θα συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να ληφθεί η απόφαση του δικαστηρίου.

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