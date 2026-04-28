Άγιος Δημήτριος: Προφυλακίστηκε ο 20χρονος που μαχαίρωσε τον γιο του ταξίαρχου της ΕΛΑΣ στην καρδιά

Ύστερα από την απολογία του στο Ναυτοδικείο Πειραιά, ο 20χρονος που δολοφόνησε εν ψυχρώ τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. στον Άγιο Δημήτριο, προφυλακίστηκε.

Ο 20χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος, είχε κλείσει «ραντεβού» με τον 27χρονο στην Πλατεία Ασυρμάτου, και στον καυγά τον τραυμάτισε θανάσιμα με ένα κρητικό μαχαίρι που είχε στην κατοχή του.

Ακολούθως έφυγε από το σημείο, απέρριψε το μαχαίρι της δολοφονίας στην ταράτσα του σπιτιού του και κρύφτηκε σε άλλο σημείο. Λίγες ώρες αργότερα παρουσιάστηκε ενώπιον των Αρχών και παραδέχθηκε ότι είχε σκοτώσει τον 27χρονο γιο του ταξίαρχου της ΕΛ.ΑΣ. Γιώργου Χαλυβόπουλου.

Μαζί του συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα, κατηγορούμενα για υπόθαλψη. Η δίκη των τριών ατόμων έλαβε αναβολή για τις 10 Μαΐου, περιπλέκοντας περαιτέρω το ήδη βαρύ κατηγορητήριο.

Πρόκειται για τη 20χρονη σύντροφο του δράστη, για τα «μάτια» της οποίας φέρεται να έγινε και το φονικό, έναν συνομήλικό του φίλο και ακόμη μία 20χρονη, οι οποίοι φέρονται να βρίσκονταν στο πλευρό του μετά τη δολοφονία.

Διαβάστε επίσης