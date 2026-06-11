Εργατικό ατύχημα στην Αγγλία: Εργαζόμενος έπεσε από σκαλωσιά έξι μέτρων πάνω σε παλετοφόρο

Σοβαρό εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε μια αποθήκη στην Αγγλία, όπου ένας εργαζόμενος έπεσε από ύψος έξι μέτρων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα έγιναν σε μια αποθήκη ενός εργοστασίου στο δυτικό Γιορκσάιρ της Αγγλίας, όπου ο 26χρονος Τζέιμς Κράνσγουικ έκανε κάποιες εργασίες στην οροφή του χώρου, όταν ξαφνικά έπεσε πάνω σε ένα παλετοφόρο από ύψος έξι μέτρων.

Κάμερες ασφαλείας του χώρου κατέγραψαν την τρομακτική στιγμή σε βίντεο.

Δείτε το βίντεο:

Στα πλάνα, φαίνεται ο 26χρονος να πέφτει και στη συνέχεια να πιάνει το πόδι του, ενώ εργαζόμενοι του εργοστασίου τρέχουν να τον βοηθήσουν.

Σύμφωνα με την βρετανική εφημερίδα The Sun, ο 26χρονος υπέστη κάταγμα στο χέρι και στο πόδι του, καθώς και εκδορές στο κεφάλι.

Ο ανεξάρτητος ρυθμιστικός φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου για θέματα επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας (HSE) δήλωσε ότι διεξήγαγε έρευνα για το περιστατικό, ενώ τόνισε ότι ο Τζέιμς είναι «τυχερός που είναι ζωντανός».

Η έρευνα του φορέα έφτασε στο συμπέρασμα ότι τόσο το εργοστάσιο για το οποίο εργάζεται ο 26χρονος όσο και η εταιρεία παραγωγής των σκαλωσιών που χρησιμοποιήθηκαν, είχαν παραλείψει να σχεδιάσουν, να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν τις εργασίες που εκτελούσαν οι εργάτες στο κτίριο.

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για να αποτραπεί ένα τέτοιο σοβαρό περιστατικό.

Στις δύο εταιρείες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 79.300 λιρών (91.915 ευρώ)

Η επιθεωρήτρια του φορέα, Σόνα Χολστεντ, δήλωσε: «Ο κ. Κράνσγουικ είναι τυχερός που είναι ζωντανός μετά από αυτό το περιστατικό. Η πτώση του ήταν απολύτως αποτρέψιμη. Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την εργασία πάνω ή γύρω από εύθραυστες επιφάνειες είναι γνωστοί, και υπάρχουν οδηγίες για να βοηθήσουν τις εταιρείες να συμμορφωθούν με το νόμο».

«Όλοι όσοι εργάζονται στον κατασκευαστικό κλάδο πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας μας δεν θα διστάσει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα, όταν οι εργασίες σε στέγες δεν διαχειρίζονται σωστά, καθώς οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να εκτίθενται άσκοπα σε κίνδυνο».