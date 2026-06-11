Pamestoixima.gr: Πρεμιέρα στο Παγκόσμιο με σούπερ προσφορά* για κάθε γκολ στο Μεξικό-Νότια Αφρική

Η ώρα της σέντρας έφτασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 22:00, γίνεται η πρεμιέρα της κορυφαίας διοργάνωσης με τον αγώνα του 1ου ομίλου ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική. Μια συναρπαστική αναμέτρηση με πολλές στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένα bet builder ready* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr.

Δείτε επιλογές με ενισχυμένες αποδόσεις για το ματς της πρεμιέρας:

Over 2,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ

Το Μεξικό να κερδίσει & Over 3,5 γκολ & Over 7,5 κόρνερ

Over 0,5 γκολ Μεξικό στο 1 ο ημίχρονο & Over 2,5 κόρνερ Μεξικό στο 1 ο ημίχρονο

ημίχρονο & Over 2,5 κόρνερ Μεξικό στο 1 ημίχρονο Να σκοράρει ο Ραούλ Χιμένεθ

Σκορ πολλαπλών επιλογών 2-1, 3-1 ή 4-1

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Ενισχυμένες αποδόσεις για το ματς Νότια Κορέα-Τσεχία

Στις 5 το πρωί της Παρασκευής ξεκινάει το παιχνίδι της Νότιας Κορέας με την Τσεχία. Δείτε ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για τον δεύτερο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Η Νότια Κορέα να κερδίσει & Over 5,5 κόρνερ Νότια Κορέα

Ο Πάτρικ Σικ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & η Τσεχία να κερδίσει

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 8,5 κόρνερ

Over 2,5 γκολ & Over 8,5 κόρνερ

Η Τσεχία να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

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