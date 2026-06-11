Πύργος: Μυστήριο με έντονη οσμή στην πόλη - Τι συμβαίνει

Snapshot Οι κάτοικοι του Πύργου Ηλείας αντιμετωπίζουν έντονη δυσοσμία τις τελευταίες τρεις ημέρες, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο Δήμος Πύργου ζήτησε τη συνδρομή των περιβαλλοντικών υπηρεσιών της Περιφέρειας για να εντοπιστεί η πηγή της δυσοσμίας.

Η δυσοσμία δεν φαίνεται να σχετίζεται με τις δημοτικές δραστηριότητες διαχείρισης απορριμμάτων.

Ο Δήμος παραμένει σε ετοιμότητα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την έρευνα, δεσμευόμενος για έγκυρη ενημέρωση των πολιτών. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωποι με ένα ιδιαίτερα ενοχλητικό φαινόμενο βρίσκονται τις τελευταίες τρεις ημέρες οι κάτοικοι στον Πύργο Ηλείας, καθώς μια έντονη και ανυπόφορη δυσοσμία έχει κατακλύσει διάφορες περιοχές της πόλης.

Το ζήτημα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, φέρνοντας στη μνήμη ανάλογα περιστατικά που είχαν καταγραφεί πριν από μερικές εβδομάδες στα νότια προάστια της Αττικής.

Οι πολυάριθμες διαμαρτυρίες και αναφορές των πολιτών κινητοποίησαν άμεσα τις δημοτικές αρχές, οι οποίες ζητούν πλέον τη συνδρομή των εξειδικευμένων περιβαλλοντικών κλιμακίων της Περιφέρειας προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή της όχλησης.

Για την εξέλιξη του φαινομένου τοποθετήθηκε δημόσια ο Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου, Βασίλης Φάμελος.

Μέσω σχετικής ενημέρωσης, ο αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε το πρόβλημα και γνωστοποίησε τις ενέργειες στις οποίες προχώρησε ο Δήμος καθώς συντάχθηκε και απεστάλη επίσημο αίτημα προς την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, ενώ ζητήθηκε η άμεση έναρξη ερευνών και η διενέργεια των απαραίτητων υγειονομικών και περιβαλλοντικών ελέγχων στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουν συλλέξει οι υπηρεσίες του Δήμου Πύργου, η δυσοσμία δεν φαίνεται να πηγάζει από κάποια δραστηριότητα που σχετίζεται με την αποκομιδή ή τη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων της πόλης.

Η δημοτική αρχή ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν εμπίπτει στις δικές της αρμοδιότητες ευθύνης, ωστόσο παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα και στη διάθεση των περιφερειακών αρχών για την παροχή οποιουδήποτε στοιχείου διευκολύνει το έργο της έρευνας. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για την έγκυρη ενημέρωση των δημοτών μόλις εκδοθούν τα πρώτα επίσημα πορίσματα.