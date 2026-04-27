Άγιος Δημήτριος: «Είπε ότι τον σκότωσε για να μην τους ενοχλεί» είπε η φίλη της συντρόφου δράστη

Snapshot Ο 20χρονος δράστης ομολόγησε τη δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου και αποκαλύπτει τα γεγονότα σε τρεις φίλους του που κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Η δολοφονία έγινε με μαχαίρι περίπου 20 εκατοστών, το οποίο ο δράστης έδειξε σε φίλους του γεμάτο αίματα, και το χτύπημα ήταν στην καρδιά του θύματος.

Οι φίλοι και οι δύο 20χρονες σύντροφοι του δράστη αρνούνται ότι βοήθησαν μετά το έγκλημα, ενώ φέρονται να ήταν ιδιαίτερα ταραγμένοι και αποπροσανατολισμένοι.

Υπάρχε ένταση και κόντρα μεταξύ του δράστη και του θύματος λόγω προηγούμενης σχέσης με τη φίλη του δράστη, που είχε χωρίσει πρόσφατα με το θύμα.

Ο 20χρονος αναμένεται να απολογηθεί υποστηρίζοντας ότι κρατούσε το μαχαίρι από φόβο και το χρησιμοποίησε χωρίς να το αντιληφθεί.

Η δολοφονία του 27χρονου στο πάρκο Ασυρμάτου βρίσκεται πλέον υπό ενδελεχή διερεύνηση. Όλα τα γεγονότα της νύχτας της περασμένης Τετάρτης, πριν και μετά το έγκλημα στον Άγιο Δημήτριο, εξετάζονται προσεκτικά, με τον 20χρονο δράστη που έχει ομολογήσει να εγκαταλείπει τον τόπο του φονικού και να αποκαλύπτει σε τρεις φίλους του οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία όσα είχαν προηγηθεί.

H πρώην κοπέλα του μιλώντας στην τηλεόραση του Mega ανέφερε: «Δεν μου είχε δείξει κάποιο σημάδι, πέρα από το ότι ήταν μερικές φορές ζηλιάρης. Ζήλευε, εντάξει. Το φυσιολογικό δηλαδή. Δεν μου είχε δείξει ποτέ ότι κινδυνεύει κάποιος δίπλα του. Έχω πέσει απ’ τα σύννεφα. Απλά δεν είναι τέτοιο παιδί».

Όπως λέει, δεν είχε ικανό τον 20χρονο να φτάσει στο έγκλημα. Όταν έμαθε τι είχε συμβεί, προσπαθούσε ανάστατη να διασταυρώσει στοιχεία και πληροφορίες.

«Ήταν ζηλιάρης, ναι. Ζήλευε, αλλά ζήλευε το φυσιολογικό, τουλάχιστον σε μένα. Έκανε απλά τις γκρίνιες του. Μου έλεγε ότι “εγώ θέλω να είσαι μαζί μου, να μην με αφήσεις για κάποιον άλλον” και έμενε εκεί. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω ότι το έχει κάνει».

«Εγώ γνώρισα ένα παιδί γλυκό, ένα παιδί με στο χαμόγελο. Αγαπούσε πάρα πολύ το Ναυτικό. Εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι επειδή μου είχε τύχει μια παρόμοια να του μιλήσω για κάποιον πρώην που με ενοχλεί. Γι’ αυτό σοκάρομαι, γιατί η αντίδρασή του ήταν πάρα πολύ ήρεμη. Μου απάντησε θέλεις να του μιλήσω εγώ; Και του είχα πει ότι όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έκανε κάτι. Τον ένα μήνα που εγώ το γνώριζα, δεν το είχε πάρει κάποτε ούτε μαζί του κάπου(το μαχαίρι). Το είχε μέσα στην ντουλάπα του και μου είχε πει ότι το μαχαίρι αυτό είναι κρυμμένο στην ντουλάπα», πρόσθεσε.

«Δεν ξέρω τι τον έφερε σε αυτό το σημείο. Τον αναγνώρισα από το μπουφάν του. Το θυμάμαι πάρα πολύ συγκεκριμένα, το μπουφάν του. Τον αναγνώρισα μετά και συνειδητοποίησα ότι είναι ο 20χρονος λόγω του μαχαιριού που αναφέρεται ότι είναι ένα κρητικό μαχαίρι. Εκεί κατάλαβα ότι λένε για τον ίδιο», πρόσθεσε η πρώην σχέση του.

Οι ισχυρισμοί του 20χρονου για το στυγερό έγκλημα

«Η φίλη μου έκλαιγε και τον ρωτούσε πώς είναι δυνατόν να έχει κάνει κάτι τέτοιο. Εκείνος της απάντησε ότι το έκανε για την σχέση τους και για να σταματήσει να τους ενοχλεί το θύμα. Μας έδειξε και σε φωτογραφία από το κινητό του το μαχαίρι με το οποίο είχε μαχαιρώσει το θύμα. Το είδα και ήταν γεμάτο αίματα», ανέφερε στην απολογία της σύμφωνα με το Mega η φίλη της 20χρονης συντρόφου του δράστη.

«Κάποια στιγμή, περίπου στις 20:00, μίλησα με τον φίλο μου για να κανονίσουμε να βρεθούμε και να αράξουμε στο πάρκο Ασυρμάτου. Λίγο αργότερα πήγα κάτω από το σπίτι του για να τον βρω. Όταν έφτασα κάτω από το σπίτι του, ο 20χρονος με περίμενε ήδη μέσα σε ένα μαύρο SMART για να φύγουμε. Μου είχε πει ότι είναι νοικιασμένο», λέει ο φίλος του δράστη.

Ο 20χρονος που έχει ομολογήσει τη δολοφονία και ο φίλος του φτάνουν λίγο αργότερα στο πάρκο Ασυρμάτου: «Στο πάρκο φτάσαμε περίπου στις 20:40. Πάρκαρε λίγα στενά μακριά από το πάρκο. Όσο ήμασταν εκεί καταλάβαινα ότι κάτι τον απασχολούσε γιατί τον έβλεπα που κοιτούσε συνέχεια δεξιά και αριστερά σαν να έψαχνε κάποιον ή κάτι. Όμως το μυαλό μου δεν πήγε σε καμία περίπτωση σε αυτό που θα ακολουθούσε».



Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο 20χρονος καταφέρνει θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι μήκους περίπου 20 εκατοστών στην καρδιά του 27χρονου, όπως επιβεβαιώθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, αντιλαμβανόμενος σχεδόν αμέσως τη σοβαρότητα της πράξης του.



«Ενώ μιλούσα στο τηλέφωνο πρόσεξα ότι ο το θύμα και ο δράστης άρχισαν να πλησιάζουν ένας τον άλλον. Στην αρχή κατάλαβα ότι μιλούσαν ήρεμα μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όμως άκουσα τον δράστη να φωνάζει ‘ποιον θα γ@μ… ρε;’. Γύρισα και άρχισα να τρέχω προς το μέρος τους για να τους προλάβω πριν τσακωθούν όμως δεν πρόλαβα. Ξαφνικά ο Κ. έβγαλε από την αριστερή τσέπη του τζιν που φόραγε ένα μεγάλο μαχαίρι, σαν τα κρητικά, το οποίο είχε άσπρη λαβή και το κάρφωσε στην καρδιά του θύματος», συμπληρώνει ο 21χρονος φίλος.

Στη συνέχεια, οι δύο νεαροί μεταβαίνουν σε άλλο πάρκο στον Άγιο Δημήτριο, όπου σύμφωνα με την έρευνα συναντούν για πρώτη φορά μετά το περιστατικό τις δύο φίλες τους.

«Εγώ όλη την ώρα τους ρωτούσα αν έχει γίνει κάτι με το θύμα γιατί κάτι δεν μου άρεσε κι αυτοί μου απαντούσαν ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ στο ραντεβού. Ταυτόχρονα, είχα πολλές κλήσεις από τη μητέρα μου η οποία μου έλεγε να πάω γρήγορα στο σπίτι γιατί ο παππούς δεν είναι καλά και είναι πολύ σοβαρό. Επειδή δεν μου άρεσαν όλα αυτά ξεκίνησα να παίρνω τηλέφωνο το θύμα αλλά δεν μου απαντούσε. Τότε άρχισα να επιμένω και να ρωτάω τον δράστη τι έχει συμβεί κι αυτός μου είπε ότι τον μαχαίρωσε, όχι όμως ότι τον σκότωσε», λέει η 20χρονη σύντροφος.

Οι δύο 20χρονες ισχυρίζονται ότι δεν παρέμειναν όλη τη νύχτα μαζί με τους υπόλοιπους. Όπως αναφέρουν, όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί στον Άγιο Δημήτριο, θέλησαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους:

«Μιλήσαμε με τους γονείς μου και επειδή ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, η μητέρα μου μου έδωσε ένα ηρεμιστικό χάπι. Καθίσαμε με τη φίλη μου στον παππού μου και εκείνη μίλησε με τον 20χρονο και κανόνισε να έρθει να μας πάρει από το σπίτι. Εγώ δεν ήξερα ούτε πού βρισκόμουν και απλά ακολουθούσα. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε σε ένα ξενοδοχείο στην Αργυρούπολη το οποίο είχε κανονίσει ο δράστης. Ήμασταν οι τέσσερίς μας όπως ακριβώς ήμασταν και όταν είχαμε πάει βόλτα στην Γλυφάδα. Εγώ καθόμουν στο μπαλκόνι και δεν μιλούσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι είχε γίνει», συμπληρώνει η 20χρονη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας, οι εμπλεκόμενοι εμφανίζονται ιδιαίτερα ταραγμένοι και αποπροσανατολισμένοι τις ώρες που ακολούθησαν το έγκλημα, προσπαθώντας να διαχειριστούν την κατάσταση και να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

«Η φίλη μου είχε σχέση με το θύμα για τέσσερα χρόνια περίπου. Βέβαια χώριζαν και τα ξανά έβρισκαν μετά συνεχώς. Τσακωνόταν συχνά και το θύμα ήταν γενικά πιεστικός. Δεν την άφηνε να βγαίνει μαζί μου και γενικά ζήλευε. Χώρισαν οριστικά πριν τρεις εβδομάδες περίπου».

Ο 21χρονος φίλος και οι δύο 20χρονες που κατηγορούνται για υπόθαλψη αρνούνται ότι συνέδραμαν τον δράστη:

«Το θύμα είχε μάθει ότι η φίλη μου έβγαινε με τον δράστη και η αλήθεια είναι ότι τον ενοχλούσε αρκετά. Γενικά υπήρχε κόντρα ανάμεσα στον δράστη και το θύμα για την φίλη μου, όμως δεν είχαν συναντηθεί ποτέ από κοντά οι δυο τους».

Ο 20χρονος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε, υποστηρίζοντας ότι κρατούσε το μαχαίρι από φόβο και ότι το χρησιμοποίησε χωρίς να το αντιληφθεί.

