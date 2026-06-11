«Στα....επείγοντα» η Νίκη Σκιαδαρέση - Η ανάρτηση με την αδελφή της από το νοσοκομείο

Snapshot Η Νίκη Σκιαδαρέση μεταφέρθηκε στα επείγοντα νοσοκομείου, όπου βρέθηκε ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι.

Οι δίδυμες αδελφές Σκιαδαρέση μοιράστηκαν το περιστατικό στα social media με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.

Περιέγραψαν την επίσκεψη στο νοσοκομείο ως «εμπειρική έρευνα» για τη μέθοδο υποκριτικής τους.

Η αναφορά στα επείγοντα συνδέεται με τον τίτλο και τους στίχους του πρόσφατου τραγουδιού τους «ΣΕΑ Αταλάντης».

Παρά την περιπέτεια, δήλωσαν έτοιμες για τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο βρέθηκε η Νίκη Σκιαδαρέση, η μία από τις δύο δίδυμες αδελφές που αποτελούν το μουσικό δίδυμο «Σκιαδαρέσες».

Η Νίκη και η Όλγα Σκιαδαρέση δημοσίευσαν στον κοινό τους λογαριασμό στο Instagram βίντεο από τα επείγοντα, στο οποίο η Νίκη εμφανίζεται ξαπλωμένη σε νοσοκομειακό κρεβάτι, ενώ η αδελφή της καταγράφει τη στιγμή με το κινητό της.

https://www.instagram.com/reel/DZaG-_iMw_i/

Παρά τη δύσκολη περιπέτεια που πέρασαν, τα δύο κορίτσια δεν έχασαν το χιούμορ τους. Μέσα από ανάρτησή τους στα social media αντιμετώπισαν με αυτοσαρκασμό την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο, χαρακτηρίζοντάς την «εμπειρική έρευνα» και δηλώνοντας παράλληλα έτοιμες για τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις.

«Κάναμε λίγη εμπειρική έρευνα, μέθοδος υποκριτικής. Στα επείγοντα για να σας τραγουδήσουμε τα ΣΕΑ στην Τεχνόπολη», έγραψαν χαρακτηριστικά.

Η αναφορά τους στα επείγοντα απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς το πιο πρόσφατο τραγούδι τους, με τίτλο «ΣΕΑ Αταλάντης», περιλαμβάνει τους στίχους: «...στα επείγοντα, με παυσίπονα. Προσπαθώ να μην πεθάνω, πριν τα τριάντα», δημιουργώντας μια παράξενη σύμπτωση με την πραγματική τους εμπειρία.

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