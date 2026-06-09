Γεράσιμος Σκιαδαρέσης: «Το επίθετο ήταν εμπόδιο για τις κόρες μου»

Snapshot Ο ηθοποιός υποστηρίζει ότι το επίθετό του αποτέλεσε εμπόδιο και όχι βοήθεια για τα παιδιά του.

Υπήρξαν περιπτώσεις κλειστών πορτών, όπως στη σχολή όπου απορρίφθηκε η εγγραφή και των δύο κοριτσιών.

Ο Σκιαδαρέσης απορρίπτει τις κατηγορίες ότι τα παιδιά του οφείλουν την επιτυχία τους σε εκείνον. Snapshot powered by AI

Εμπόδιο ήταν για τις κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση το επίθετό του στην καλλιτεχνική τους πορεία, καθώς συνάντησαν πολλές κλειστές πόρτες. Για τον λόγο αυτό ο ίδιος γελάει όταν λένε πως «αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα» και παράλληλα υποστηρίζει πως υπάρχει ζήλια.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Τρίτη 9 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» ανέφερε αρχικά πως χαίρεται περισσότερο με την επιτυχία των παιδιών του, παρά με τη δική του: «Η μεγαλύτερη χαρά είναι να βλέπεις τα παιδιά σου να ανοίγουν τα φτερά τους, να αρέσουν, να είναι ευτυχισμένες, να περνάνε καλά. Δεν είμαι σε όλες τις συναυλίες πια. Στην αρχή που ήταν λίγες οι συναυλίες πήγαινα. Είμαι ένας γονιός που χαίρεται να βλέπει τα παιδιά του να κάνουν αυτό που τους αρέσει και να περνάνε καλά», είπε.

Στη συνέχεια ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης εξήγησε πως για τη Νίκη και την Όλγα, όπως ονομάζονται οι κόρες που έχει αποκτήσει με τη Μπέσσυ Μάλφα, το επίθετό του με το οποίο έχουν ονομάσει το συγκρότημά τους, δεν τους έκανε καλό: «Στην αρχή δεν είναι ότι το φοβόμουν, δεν μου άρεσε το “Σκιαδαρέσες” γιατί μου φαινόταν κακόηχο, δεν μου άρεσε και το επίθετό μου. Αλλά δεν επενέβαινα ποτέ στις αποφάσεις τους, είπα "εφόσον το θέλετε, κάντε το". Στη δική μας περίπτωση το όνομα ήταν μάλλον εμπόδιο, παρά βοήθεια. Γιατί δεν συνάντησαν καμία ανοιχτή πόρτα, το αντίθετο μάλλον, έκλεισαν πολλές πόρτες κι έχω πάρα πολλά παραδείγματα. Γελάω όταν ακούω να λένε ότι “αν δεν είχαν τους γονείς, δεν θα έκαναν τίποτα”. Εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα για τα παιδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Με κάποιον τρόπο βρήκαν έναν δικό τους δρόμο», σημείωσε.

Όταν ρωτήθηκε τι εννοεί με τις «κλειστές πόρτες» έφερε ως παράδειγμα ένα περιστατικό στη σχολή των παιδιών του: «Πέρασαν και οι δύο σε μια σχολή και με φώναξε ο καθηγητής να μου πει ότι δεν θα τις πάρει και τις δύο, αλλά μόνο τη μία. Και του είπαμε "όχι, δεν θα έρθει στη σχολή καμία από τις δύο από τη στιγμή που πέρασαν και οι δύο". Για να μην πει κάποιος κάτι. Μου είπαν κι άλλα, ότι η μία είναι περισσότερο στο προφίλ της σχολής ενώ η άλλη δεν είναι, πράγματα που αν έχεις στοιχειώδη ενσυναίσθηση, δεν τα λες σε έναν γονιό. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αντιπάθειας προς εμένα ή την Μπέσσυ. Συμβαίνει κάτι περίεργο, δεν θέλω να το πω αλλά φοβάμαι ότι υπάρχει από κάτω μία περίεργη ζήλια, φθόνος πιθανόν».