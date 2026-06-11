Στη Λαμία ο Δένδιας: Συνάντησε τις πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς

Ο Νίκος Δένδιας στο ΚΕΝ Λαμίας συνομιλέι με τις πρώτες εθελόντριες γυναίκες που υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς

Στη Λαμία βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου ο Νίκος Δένδιας και επισκέφθηκε το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ μια εβδομάδα μετά την εθελοντική κατάταξη των πρώτων γυναικών στον στρατό ξηράς.

Η εθελοντική στράτευση τους σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς είναι η πρώτη φορά που κατατάσσονται γυναίκες στον Ελληνικό Στρατό.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τις νεαρές κοπέλες που εκπαιδεύονται στο ΚΕΝ Λαμίας και τις συνεχάρη για για την επιλογή τους και τους ευχήθηκε να έχουν μια καλή θητεία.

«Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του καθήκοντος και ευχήθηκα να έχουν καλή θητεία», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά επισκέφθηκα το ΚΕΝ/ΚΕΥΠ #Λαμίας, το Κέντρο Εκπαίδευσης που συνδέεται με μια ουσιαστική θεσμική τομή: Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών οπλιτών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ευχαρίστησα τις εθελόντριες για την επιλογή του δρόμου της προσφοράς και του… pic.twitter.com/Lfgan1yT9I — Nikos Dendias (@NikosDendias) June 11, 2026

Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου και το «παρών» αναμένεται να δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ είναι πιθανό στο ΚΕΥΠ Λαμίας να παρευρεθεί και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

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