Στα «χακί» οι γυναίκες: Τα προνόμια, η μοριοδότηση, η εκπαίδευση και οι επαγγελματικές προοπτικές

Μια νέα σελίδα για τη συμμετοχή των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις άνοιξε σήμερα, με την εθελοντική κατάταξή τους στον Στρατό Ξηράς.

Για πρώτη φορά σήμερα, οι πρώτες 72 νεαρές γυναίκες πέρασαν το κατώφλι του Κέντρου Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου στη Λαμία και ντύθηκαν στα χακί.

Το ενδιαφέρον ήταν έντονο, αλλά οι θέσεις σε αυτήν την πρώτη φάση ήταν περιορισμένες.

Την κατάταξη των πρώτων εθελοντριών παρακολούθησε και ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο οποίος ευχήθηκε στις νεοσύλλεκτες «καλή συνέχεια και καλή δύναμη».

Η ορκωμοσία των πρώτων εθελοντριών έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου. Έπειτα από ολιγοήμερη άδεια θα επιστρέψουν στη Λαμία, όπου θα ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο της στρατιωτικής και επιχειρησιακής τους εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι υποψήφιες θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

Ηλικία από 20 έως 26 ετών

Σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2

Λευκό ποινικό μητρώο

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής ως Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ), γεγονός που ανοίγει επιπλέον προοπτικές εξέλιξης εντός των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η εθελοντική στράτευση δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση, αλλά συνοδεύεται από σειρά επαγγελματικών και κοινωνικών ωφελημάτων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Μοριοδότηση για προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ

Αναγνώριση της θητείας ως προϋπηρεσίας

Δυνατότητα εξέλιξης σε Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή επαγγελματικής ένταξης ως ΕΠΟΠ

Πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες

πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),

πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα σε πτυχιούχους για πιθανή πρόσληψη ως πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, σε ειδικότητες όπως διοικητικοί και νοσηλευτικό προσωπικό.

Εκπαίδευση τριών σταδίων

Οι νεοσύλλεκτες θα παραμείνουν στη Λαμία για συνολικά 10 εβδομάδες, ακολουθώντας το νέο πρότυπο εκπαίδευσης που εφαρμόζεται από τις αρχές του έτους.

Σύμφωνα με την ανθυπολοχαγό και εκπαιδεύτρια Αναστασία Ελένη Καρατάσου, μετά την ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης μαχητή οι εθελόντριες θα μεταβούν σε ειδικά κέντρα εκπαίδευσης, όπου θα εκπαιδευτούν στις ειδικότητές τους. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στις μονάδες τους για το τελικό στάδιο εκπαίδευσης, το οποίο αφορά επιχειρησιακά αντικείμενα.

Εφεδρεία έως τα 40 έτη

Με την ολοκλήρωση της 12μηνης θητείας, οι γυναίκες που θα συμμετάσχουν θα εντάσσονται στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς έως την ηλικία των 40 ετών.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια εθελοντική επιλογή με ουσιαστικό χαρακτήρα προσφοράς, η οποία συνδυάζει την προσωπική εξέλιξη με την ενίσχυση της εθνικής άμυνας.

Οι λόγοι που της οδήγησαν να ενταχθούν στον Στρατό

Λίγο πριν περάσουν την πύλη του ΚΕΥΠ, κάποιες εξ αυτών μίλησαν για τους λόγους που τις οδήγησαν να καταταγούν στον στρατό, για το πώς αισθάνονται μία τέτοια ημέρα, αλλά και για τους στόχους τους.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής.

Αναφερόμενη στους λόγους που την οδήγησαν να καταταγεί, μία από τις εθελόντριες σημείωσε πως «πρόκειται για μια επιθυμία που είχε από μικρή ηλικία. Όπως είπε, είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον στο παρελθόν χωρίς να καταφέρει να εισαχθεί, ωστόσο η δυνατότητα της εθελοντικής κατάταξης της έδωσε την ευκαιρία να υλοποιήσει το όνειρό της, με τη στήριξη της οικογένειάς της».

Σε ερώτηση για το πώς αισθάνεται λίγο πριν την έναρξη της εκπαίδευσης, ανέφερε ότι «δεν νιώθει άγχος, αλλά κυρίως προσμονή και περιέργεια για το τι θα συναντήσει μέσα στο στρατόπεδο και πώς θα εξελιχθεί η εμπειρία της».

Απαντώντας στο μήνυμα που θα ήθελε να στείλει σε άλλες κοπέλες, τόνισε πως «κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να το κυνηγά κανείς με αποφασιστικότητα».

Άλλη εθελόντρια, λίγα λεπτά πριν την είσοδό της στην πύλη, περιέγραψε ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς όπως είπε «νιώθει ταυτόχρονα ενθουσιασμό αλλά και άγχος, δεδομένου ότι πρόκειται για μια εντελώς νέα εμπειρία για την ίδια».Μία ακόμη εθελόντρια σημείωσε πως αποφάσισε να «καταταγεί προκειμένου να δοκιμάσει τα όριά της και να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αντιμετωπίζοντας τη συμμετοχή της ως προσωπική πρόκληση».

Από τη μεριά τους, οι γονείς δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.

Αναλυτικά τι προβλέπεται βάσει νόμου

Άρθρο 269

Επιτρέπεται η κατάταξη Ελληνίδων στον ΣΞ, για εκπλήρωση εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, από την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο διανύουν το εικοστό (20ό) έτος, έως την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους.

Η διάρκεια της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας της παρ. 1 καθορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Ο αριθμός των Ελληνίδων που προσκαλείται σε κατάταξη καθορίζεται ανά ημερολογιακό έτος.

Οι εθελόντριες Ελληνίδες αποκτούν στρατιωτική ιδιότητα, όμοια με αυτή των αρρένων που κατατάσσονται για εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής τους υποχρέωσης και υπάγονται στους ίδιους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς.

Όσες εκπληρώνουν εθελοντική στρατιωτική υπηρεσία, σύμφωνα με την παρ. 2, δύνανται να ανακατατάσσονται ή επανακατατάσσονται ως ΟΒΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τους άρρενες διατάξεις.

Όσες, μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, απολύονται οριστικά, εγγράφονται στην εφεδρεία του ΣΞ, μέχρι τη συμπλήρωση του τεσσαρακοστού (40ού) έτους της ηλικίας τους, και εντάσσονται στο έφεδρο θήλυ προσωπικό.

Η επιστρατευτική ένταξη του έφεδρου θήλεος προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες από την αρμόδια Διεύθυνση του ΓΕΣ.

Άρθρο 270

Διαδικασία επιλογής και κατάταξης

Για εκπλήρωση εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας δύνανται να κατατάσσονται Ελληνίδες οι οποίες:

α) πληρούν τα ηλικιακά όρια της παρ. 1 του άρθρου 269,

β) είναι ικανές κατηγορίας πρώτης (Ι/1) έως δεύτερης (Ι/2) και

γ) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη.

Όσες επιθυμούν να καταταγούν για εκπλήρωση εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, καταθέτουν αίτηση στη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους. Με την αίτηση συνυποβάλλονται φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση περί μη αμετάκλητης καταδίκης σε ποινή κάθειρξης.

Η Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ αναζητά αυτεπάγγελτα πιστοποιητικό γέννησης και αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Οι αιτήσεις που κατατίθενται νωρίτερα ή εκπρόθεσμα, καθώς και σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των περ. α) και γ) της παρ. 1, επιστρέφονται στις ενδιαφερόμενες.

Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον καθοριζόμενο για κάθε ημερολογιακό έτος αριθμό των κατατασσόμενων Ελληνίδων, η επιλογή πραγματοποιείται βάσει της χρονικής σειράς προτεραιότητας κατάθεσης των αιτήσεων.

Η Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ παραπέμπει στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής αρμόδια ΣΥΕ για κρίση της σωματικής και ψυχικής υγείας και ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας αριθμό υποψηφίων, ίσο με τον καθορισμένο για κάθε ημερολογιακό έτος αριθμό κατατασσόμενων, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 282 για τη σύνθεση των ΣΥΕ.

Οι ΣΥΕ εντάσσουν σε κατηγορία σωματικής ικανότητας τις παραπεμπόμενες σύμφωνα με τους πίνακες παθήσεων που ισχύουν για τους στρατευσίμους.

Όσες παραπεμπόμενες εντάσσονται στις κατηγορίες σωματικής ικανότητας τρίτης (Ι/3) έως πέμπτης (Ι/5), καθώς και όσες δεν παρουσιάζονται στις αρμόδιες ΣΥΕ εντός της ταχθείσας προθεσμίας, αποκλείονται από τη διαδικασία.

Σε περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων, μετά την ένταξη των υποψηφίων σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας σύμφωνα με την παρ. 7, η διαδικασία παραπομπής της παρ. 6 είναι δυνατόν να επαναλαμβάνεται και για λοιπές υποψήφιες που δεν είχαν παραπεμφθεί αρχικά, ώστε να πληρωθεί το σύνολο των καθορισθεισών θέσεων των προσκαλούμενων σε κατάταξη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Μαΐου εκάστου έτους.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραπομπής:

α) αναρτάται άμεσα στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΣ πίνακας υποψηφίων που γίνονται δεκτές, κυρωμένος από τον Αρχηγό ΓΕΣ, ώστε να προσκληθούν ονομαστικά, και πίνακας απορριπτομένων υποψηφίων, όπου αναγράφεται και ο λόγος του αποκλεισμού, με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (L 119) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Οι υποψήφιες λαμβάνουν γνώση με μέριμνά τους.

β) Καθορίζονται από τη Διεύθυνση Στρατολογικού του ΓΕΣ ο χρόνος και το κέντρο κατάταξης και αποστέλλονται στις αρμόδιες με βάση τα δημοτολόγια εγγραφής Στρατολογικές Υπηρεσίες τα σχετικά Σημειώματα Κατάταξης, τα οποία επιδίδονται στις προσκαλούμενες σε κατάταξη αυτοπροσώπως ή δια του νόμιμου αντιπροσώπου ή μέσω μηνύματος στην προσωπική τους διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η κατάταξη πραγματοποιείται έως τέλος Ιουνίου εκάστου έτους.

Οι μη παρουσιασθείσες για κατάταξη εμπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές και δεν υπέχουν περαιτέρω συνέπειες. Είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας κατάταξής τους έως πέντε (5) ημέρες, κατόπιν διαπίστωσης λόγων αντικειμενικής αδυναμίας από οποιαδήποτε στρατιωτική ή αστυνομική αρχή.

Τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης δεν κάνουν καμία δεκτή για κατάταξη, αν κατά την προσέλευσή της σε αυτές δεν αποδεικνύονται η πρόσκληση σε κατάταξη και η ταυτότητά της από επίσημα στοιχεία.

Αρμόδιοι φορείς παρακολούθησης των εθελοντριών Ελληνίδων είναι οι αντίστοιχοι των αρρένων οπλιτών.

Άρθρο 271

Στρατολογική παρακολούθηση

Τα κέντρα ή οι μονάδες κατάταξης ενεργούν σύμφωνα με τις διαταγές του ΓΕΣ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 276 και συντάσσουν καταστάσεις καταταγεισών και μη, τις οποίες διαβιβάζουν στις αρμόδιες στρατολογικές υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης.

Οι στρατολογικές υπηρεσίες για όσες έχουν καταταγεί, δημιουργούν στρατολογική μερίδα στο ΜΑΘ και καταχωρίζουν τις σχετικές μεταβολές.

Η αρμοδιότητα παρακολούθησής τους από τις στρατολογικές υπηρεσίες καθορίζεται με βάση τα δημοτολόγια που είναι εγγεγραμμένες.

Οι περί αρρένων καθορισθείσες μεταβολές εφαρμόζονται ανάλογα, προσαρμοζόμενες, όπου απαιτείται.

Άρθρο 272

Αναλογική εφαρμογή διατάξεων

Για την εφαρμογή του παρόντος, εφαρμόζονται οι παρακάτω διατάξεις του Μέρους Η΄, αναλόγως:

α) Τα άρθρα 205, 207 και 208, όσον αφορά ειδικά στην εξέταση της σωματικής ικανότητας όσων γυναικών υπηρετούν για εκπλήρωση κύριας ή εφεδρικής στρατιωτικής υπηρεσίας, καθώς και το άρθρο 212 ως προς την επανεξέταση της σωματικής ικανότητας εφέδρων,

β) τα άρθρα 209 έως 211, μόνο ως προς την κλήση τους για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας, καθώς και το άρθρο 206 όταν κατατάσσονται για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας,

γ) το άρθρο 213, περί επανεξέτασης σωματικής ικανότητας ακαταλλήλων για στράτευση (Ι/5), αποκλειστικά για όσες κρίνονται Ι/5 μετά την εκπλήρωση κύριας στρατιωτικής υπηρεσίας,

δ) το άρθρο 203 περί του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, πλην των παρ. 5, 6 και 7,

ε) Οι παρ. 1, 2, 3, 6 και η περ. α) της παρ. 7 του άρθρου 215 περί της οριστικής απόλυσης από τις ΕΔ, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του ίδιου άρθρου, ως προς τη διαδικασία της εσφαλμένης απόλυσης,

στ) το άρθρο 216, πλην των παρ. 2 και 6, το άρθρο 217 περί των στρατιωτικών υποχρεώσεων των εφέδρων, καθώς και τα άρθρα 263 και 264,

ζ) τα άρθρα 218 έως 221 σε περίπτωση ανυποταξίας ή λιποταξίας των ενταγμένων στην εφεδρεία,

η) τα άρθρα 234 και 235, περί των δαπανών κίνησης των καλουμένων σε κατάταξη και των στρατευόμενων υπαλλήλων.

Ως προς τις δικαιούμενες άδειες απουσίας, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στις δικαιούμενες άδειες απουσίας όσων υπηρετούν στις ΕΔ, είτε για εκπλήρωση της κύριας ή εφεδρικής στρατιωτικής τους υπηρεσίας, είτε ως ΟΒΑ, αντίστοιχα.

Η ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και οι διοικητικής φύσης διαταγές για τους άρρενες οπλίτες, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις εθελόντριες Ελληνίδες, ιδίως ως προς τα θέματα:

α) τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων, διαθέσεων και καθηκόντων που ανατίθενται,

β) κατανομής σε Όπλα και Σώματα, απονομής ειδικοτήτων και μετατάξεων,

γ) διοικητικής μέριμνας και υγειονομικής περίθαλψης,

δ) στολών,

ε) πειθαρχίας και εκπαίδευσης (διάρκεια και αντικείμενα),

στ) κατάρτισης και διακίνησης ατομικών εγγράφων,

ζ) μηνιαίων οικονομικών παροχών οπλιτών και

η) χορήγησης στρατιωτικών δελτίων ταυτότητας.

Επιτρέπονται παρεκκλίσεις, οι οποίες δικαιολογούνται λόγω φύλου, σε θέματα που ρυθμίζονται με διοικητικής φύσης διαταγές, συμπεριλαμβανομένων αυτών της παρ. 3.

Άρθρο 273

Διακοπή της εκπλήρωσης εθελοντικής κύριας στρατιωτικής υπηρεσίας

Η εκπλήρωση της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας των εθελοντριών Ελληνίδων διακόπτεται υποχρεωτικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) ένταξη σε κατηγορία σωματικής ικανότητας τρίτης (Ι/3) έως πέμπτης (Ι/5),

β) κύηση,

γ) χορήγηση αναβολής στράτευσης για λόγους υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους στρατεύσιμους,

δ) αμετάκλητη καταδίκη από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη και

ε) συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 185.

Σε περίπτωση υποχρεωτικής διακοπής της παροχής στρατιωτικής υπηρεσίας τους, διαγράφονται από την οργανική δύναμη της μονάδας τους και τους χορηγείται προσωρινό απολυτήριο, δεν υπέχουν περαιτέρω υποχρέωση εκπλήρωσης του υπολοίπου της εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας τους και δεν δύνανται να επανακαταταγούν.

Για την κρίση τους ως ακατάλληλων για στράτευση (Ι/5) για ψυχικές παθήσεις από τις ΕΔΥΨΕ δεν λαμβάνεται υπόψη η προϋπόθεση της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 208.

Άρθρο 274

Αναγνώριση υπηρεσίας και μοριοδότηση σε διαγωνισμούς

Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας των εθελοντριών Ελληνίδων λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης, κατόπιν αναγνώρισης και εξαγοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο χρόνος υπηρεσίας τους στις ΕΔ μοριοδοτείται σύμφωνα με την περ. ι) του άρθρου 1 του π.δ. 292/2001 (Α΄ 204), περί κριτηρίων επιλογής, στους διαγωνισμούς πρόσληψης ΕΠΟΠ.

Οι γνωματεύσεις των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών των ΕΔ που τις εντάσσουν σε κατηγορίες σωματικής ικανότητας, ή τους χορηγούν αναβολή στράτευσης για λόγους υγείας, δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς πρόσληψης στις ΕΔ, στα Σώματα Ασφαλείας και στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή.

Άρθρο 275

Λοιπές διατάξεις για την εθελοντική στράτευση γυναικών

Η στρατιωτική υποχρέωση των εθελοντριών Ελληνίδων εκπληρώνεται αποκλειστικά σε μονάδες και υπηρεσίες του ΓΕΣ.

Οι εθελόντριες Ελληνίδες δύνανται να επιλέγονται ως υποψήφιες ή δόκιμες έφεδροι αξιωματικοί (ΔΕΑ), εφαρμοζομένων των αντίστοιχων διατάξεων για τους άρρενες, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Η διάρκεια θητείας όσων ονομάζονται ΔΕΑ είναι δώδεκα (12) μήνες, σε κάθε περίπτωση, και το άρθρο 273 εφαρμόζεται και εν προκειμένω.

Σε περίπτωση εσφαλμένης πρόωρης απόλυσής τους, εάν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες, οι απολυθείσες καλούνται σε επανακατάταξη, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 215 και σε περίπτωση μη επανακατάταξής τους δεν εγγράφονται στην εφεδρεία.

Κατά το διάστημα εκπλήρωσης εθελοντικής στρατιωτικής υπηρεσίας, δεν παρέχεται δικαίωμα χορήγησης αναβολής κατάταξης σε αδελφό που υπηρετεί ή καλείται ταυτόχρονα για εκπλήρωση κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης.

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