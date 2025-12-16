Το νομοσχέδιο που αλλάζει τον στρατό: Αυξάνονται μισθοί -Νέοι βαθμοί - Εθελοντική στράτευση γυναικών

Το μεγαλύτερο πακέτο παρεμβάσεων των τελευταίων δεκαετιών στις Ένοπλες Δυνάμεις περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Χάρτης Μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», που κατατέθηκε τη Δευτέρα στη Βουλή.

Ειδικότερα, συνδυάζει γενναίες αυξήσεις αποδοχών, νέο μισθολόγιο και βαθμολόγιο, ριζική αναμόρφωση της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας, αλλαγές στη θητεία και την εφεδρεία, την εθελοντική στράτευση των γυναικών, καθώς και ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων μέριμνας για τα στελέχη και τις οικογένειές τους.

«Όλα αυτά τα χρήματα τα οποία εξοικονομήσαμε με το κλείσιμο στρατοπέδων, με την αλλαγή των Δομών, χρησιμοποιούνται ώστε τα στελέχη μας να πάρουν μεσοσταθμικά αυξήσεις από το 13% έως το 24%, σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Ελπίζω ότι αυτό το νομοθέτημα θα έχει ψηφιστεί μέχρι τις 8 Ιανουαρίου. Πάντως, το λέω πάλι για να είμαστε επ΄ αυτού συνεννοημένοι, θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1η Οκτωβρίου του 2025» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ατά την ομιλία του στη Βουλή για τον προϋπλογισμό του 2026.

Μάλιστα, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε πως κάθε στέλεχος θα παίρνει ως την τελευταία μέρα που υπηρετεί, ψηλότερο μισθό απ’ ό,τι παίρνει με το υπάρχον καθεστώς. Κάθε στέλεχος θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη, κάθε στέλεχος θα πάρει μεγαλύτερο εφάπαξ, συμπλήρωσε.

Για παράδειγμα, υπαξιωματικός που υπηρετεί σε φρεγάτα θα λάβει αυξήσεις στις καθαρές του αποδοχές έως 1.512 ευρώ, αύξηση 67,8%. Αντίστοιχα, κυβερνήτης φρεγάτας θα δει τις συνολικές αποδοχές του να αυξάνονται έως και κατά 52,3%, με την ενίσχυση να προέρχεται τόσο από το νέο μισθολόγιο όσο και από τα αυξημένα επιδόματα θέσης ευθύνης και διοίκησης.

Επίσης, ανθυπολοχαγός με τρία χρόνια υπηρεσίας, άγαμος, που υπηρετεί στην παραμεθόριο, θα πάρει αύξηση 37,1% στις καθαρές αποδοχές του.

Τα παραδείγματα που συνοδεύουν το νομοσχέδιο είναι ενδεικτικά: ανθυπασπιστής προερχόμενος από ΑΣΣΥ, με 16-17 έτη υπηρεσίας, θα δει τις ετήσιες αποδοχές του να αυξάνονται από 20.220 σε 23.431 ευρώ, ενώ στη 35ετία το συνολικό όφελος ξεπερνά τις 80.000 ευρώ, ισοδυναμώντας με ένα επιπλέον εφάπαξ.

Ενας Ανθυπασπιστής με 16 έτη υπηρεσίας στον 17ο χρόνο, σήμερα παίρνει 20.220 ευρώ το χρόνο, με το νέο μισθολόγιο θα παίρνει 23.431 ευρώ το χρόνο. Και μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας σήμερα θα είναι Ταγματάρχης, με τον υπάρχοντα μισθό ως Ταγματάρχης θα παίρνει 32.628 ευρώ. Με το νέο μισθολόγιο ως Ανθυπολοχαγός θα παίρνει 39.610 ευρώ. Αυτό σε όλη τη σταδιοδρομία θα του φέρει μια βελτίωση από 505.000 σε 587.000 ευρώ, δηλαδή περίπου 82.000 ευρώ παραπάνω, ένα ολόκληρο εφάπαξ.

Οι αυξήσεις αφορούν και τους οπλίτες που υπηρετούν τη θητεία τους. Ο μισθός του φαντάρου θα αυξηθεί από 8,80 ευρώ στα 100 ευρώ για όσους υπηρετούν στην παραμεθόριο. «Το άλλο πράγμα το οποίο κάναμε είναι να υπάρχει μία στοιχειωδώς αξιοπρεπής αμοιβή σε αυτούς που στρατεύονται, 100 και 50 ευρώ αντίστοιχα. 100 στον Έβρο και στα νησιά, 50 στην ενδοχώρα» σημείωσε ο υπουργός.

Παράλλληλα, το νέο ειδικό μισθολόγιο αποσυνδέει τον μισθό από τον βαθμό. Από τα 85 μισθολογικά κλιμάκια του σημερινού συστήματος, οι Ένοπλες Δυνάμεις περνούν σε 20 κλιμάκια. Στόχος είναι να πάψει το στράτευμα να «τιμωρεί» όσους αναλαμβάνουν ευθύνες και να ενισχυθεί η κουλτούρα διοίκησης και λογοδοσίας.

Επιπλέον, αυξάνεται το Επίδομα Θέσης Ευθύνης και δημιουργείται νέο Επίδομα Διοίκησης. Επί παραδείγματι, αυξάνεται 156% στο βαθμό του Ταγματάρχη.

Μεγάλη καινοτομία θεωρείται και η θέσπιση του επιδόματος ευθύνης Υπαξιωματικών, ειδικά στον επικεφαλής, τον Ανθυπασπιστή Διοίκησης ΓΕΕΘΑ, στον Ανθυπασπιστή Διοίκησης Γενικού Επιτελείου και στον Ανθυπασπιστή Διοίκησης μεγάλου σχηματισμού. Εδώ προβλέπεται και επίδομα ευθύνης και για την Ηγεσία του κλάδου των Υπαξιωματικών.

Επίσης, προβλέπει εξορθολογισμό στη σταδιοδρομία αξιωματικών και υπαξιωματικών. Το υπουργείο επιχειρεί, επίσης, να διορθώσει τη σημερινή «ανεστραμμένη πυραμίδα», όπου παρατηρείται υπερσυσσώρευση ανώτερων βαθμών και έλλειμμα νεότερων στελεχών. Η μετάβαση στη νέα δομή θα γίνει σταδιακά, σε ορίζοντα 17-18 ετών, ώστε να αποφευχθούν αιφνίδιες ανατροπές στις καριέρες των υπηρετούντων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι Σχολές Υπαξιωματικών αναβαθμίζονται σε ανώτατες, με πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, καθηγητές αντίστοιχους των ΑΕΙ και δυνατότητα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Παράλληλα, θεσπίζονται διακριτές οδοί εξέλιξης προς το αξιωματικό δυναμικό, είτε μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων είτε μέσω μετάταξης μετά από πολυετή υπηρεσία και κατοχή πανεπιστημιακού τίτλου. Στο νέο μοντέλο, δίπλα σε κάθε ανώτατο αξιωματικό προβλέπεται θεσμικά η παρουσία ανώτερου υπαξιωματικού, κατά τα πρότυπα σύγχρονων δυτικών στρατών.

Το πολυνομοσχέδιο εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030», την οποία ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, περιγράφει ως μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας.

Η άμυνα αντιμετωπίζεται όχι ως δημοσιονομικό βάρος, αλλά ως επένδυση στην ασφάλεια και την ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται μακροπρόθεσμος αμυντικός προγραμματισμός 12+8 ετών, αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία και αξιοποίηση των εξοικονομήσεων από τη συγχώνευση στρατοπέδων και την αναδιάρθρωση δομών για τη χρηματοδότηση αυξήσεων και κοινωνικών παροχών.

Στο κοινωνικό σκέλος, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το μεγαλύτερο στεγαστικό πρόγραμμα που έχει υλοποιηθεί ποτέ για τις Ένοπλες Δυνάμεις: 10.500 νέες κατοικίες και 7.000 ανακαινισμένες, με στόχο κάθε στέλεχος που μετατίθεται να διαθέτει κατοικία χωρίς να καταφεύγει στην ελεύθερη αγορά. Μέχρι το τέλος του 2026, θα έχουν παραδοθεί οι πρώτες 1.000 κατοικίες.

Κρίσιμο σε αυτό το σκέλος θεωρείται και το καλάθι της στρατιωτικής οικογένειας. Στα στρατιωτικά πρατήρια, το κόστος του καλαθιού της νοικοκυράς θα είναι 20%-25% φθηνότερο από την υπόλοιπη αγορά.

Σημαντικές αλλαγές προωθούνται και στη θητεία. Αυστηροποιείται το πλαίσιο αναβολών και απαλλαγών, αναμορφώνεται η εκπαίδευση με έμφαση σε σύγχρονες δεξιότητες –όπως τα drones και τα αντι-drone συστήματα– και θεσπίζεται ενεργός εφεδρεία έως 150.000 πολιτών, με εθελοντική βάση σε πρώτη φάση.

Σημειώνεται, τέλος, πως ανοίγει ο δρόμος για εθελοντική στράτευση γυναικών ηλικίας 20-26 ετών για δωδεκάμηνη υπηρεσία.