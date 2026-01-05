Οργή στην Ελβετία για την τραγωδία του Κραν Μοντανά: «Γιατί οι ιδιοκτήτες του μπαρ είναι ελεύθεροι;»

Οργισμένος ο ελβετικός Τύπος μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα της πυρκαγιάς

Άνθρωποι αφήνουν κεριά και λουλούδια κοντά στο μπαρ Le Constellation, όπου μια καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Crans-Montana, στις Ελβετικές Άλπεις, Ελβετία, Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026

Αυξάνονται οι πιέσεις για να δοθούν απαντήσεις για την πυρκαγιά που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 40 άνθρωποι μετά την ανακοίνωση των αρχών ότι ταυτοποιήθηκαν όλα τα θύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν έφηβοι.

Το αλπικό χωριό, που βρίσκεται στο καντόνι του Βαλέ, κατακλύστηκε χθες από συλλυπητήρια μηνύματα από ηγέτες και προσωπικότητες, από τον πάπα Λέοντα μέχρι τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η πυρκαγιά, που εξαπλώθηκε ραγδαία κατά τις πρώτες ώρες της 1ης Ιανουαρίου, πιθανόν να προκλήθηκε από κεριά-βεγγαλικά από τα οποία άρπαξε φωτιά το ταβάνι στο υπόγειο του μπαρ.

Ποινική έρευνα

Οι αρχές ερευνούν το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ ως ύποπτο για εγκλήματα που περιλαμβάνουν την ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Χθες Κυριακή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι παρούσες συνθήκες δεν δικαιολογούν τη σύλληψή τους και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος δαφυγής τους στο εξωτερικό. Σήμερα το πρωί η ελβετική εφημερίδα Blick ανέφερε ότι κλιμακώνεται η οργή σχετικά με την υπόθεση.

«Γιατί το ζευγάρι ιδιοκτητών του μπαρ είναι ελεύθερο;», διερωτάται στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα που φιλοξενεί φωτογραφία με πολίτες που θρηνούν και δημοσιογράφους συγκεντρωμένους μπροστά από το μπαρ "Le Constellation", όπου βρίσκεται ένα βουνό από λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.

Το νεότερο θύμα της πυρκαγιάς, από την οποία τραυματίστηκαν πάνω από 100 άνθρωποι, ήταν μόλις 14 ετών, και τα θύματα προέρχονταν από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, περιλαμβανομένων πολλών από τη Γαλλία και την Ιταλία.

Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "στην πολιτισμένη Ελβετία θα πρέπει να ανοίξουν οι πύλες της φυλακής για αρκετούς ανθρώπους". Ο Σαλβίνι είπε ότι δεν υπήρξε μέριμνα για την ασφάλεια του υπογείου του μπαρ και αμφισβήτησε τα συστήματα έκτακτης ανάγκης και το αν υπήρξαν αρκετοί έλεγχοι.

Σιωπηλή πομπή για τα θύματα

Η Αΐκα Σαζπάζ, κάτοικος της περιοχής η οποία συμμετείχε σε μια σιωπηλή πομπή στη μνήμη των θυμάτων σε όλη την πόλη χθες Κυριακή, δήλωσε ότι θα πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για το καλό των επόμενων γενεών. "Είναι σημαντικό να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. Και η έρευνα θα πρέπει να είναι ενδελεχής, γιατί είναι τόσο απίστευτο", έκρινε.

Μια άλλη ελβετική εφημερίδα, η Tages-Anzeiger, έγραψε ότι θα πρέπει να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τους ελέγχους για τα όρια ηλικίας στα μπαρ, για το μονωτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε στο υπόγειο και για τον κανονισμό που αφορά τα αποκαλούμενα "κεριά συντριβάνια" και τη χρήση τους.

Ένας από τους δύο ιδιοκτήτες του μπαρ, ο Ζακ Μορέτι, δήλωσε στα ελβετικά μέσα ενημέρωσης ότι το μπαρ είχε ελεγχθεί τρεις φορές μέσα σε μια δεκαετία και ότι τα πάντα λειτουργούσαν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Οι αρχές του Βαλέ ανακοίνωσαν ότι οι ερευνητές ελέγχουν αν το μπαρ είχε περάσει από την ετήσια επιθεώρηση κτηρίου, αλλά η πόλη δεν είχε εκφράσει στο καντόνι ανησυχίες ή προβλήματα που αφορούσαν στην ασφάλεια του χώρου.

