Κραν Μοντανά: Ραγίζει καρδιές ο αδερφός της Αλίκης - Ανέβασε βίντεο από τα παιδικά τους χρόνια

Οι χειρότεροι φόβοι για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, που αγνοούνταν από τη στιγμή που ξέσπασε η φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής.

Τα τραγικά νέα έγιναν γνωστά μέσω μία ανάρτησής του πατέρα της, Αντώνη Καλλέργη όταν άλλαξε σε μαύρο στην εικόνα προφίλ στο Fecebook και έναν άγγελο με το όνομα «Alice» (Αλίκη), στη φωτογραφία εξωφύλλου.

Το προφίλ του πατέρα της Αλίκης Καλλέργη στο facebook

Ο αδερφός της ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έσπευσε να την αναζητήσει, απευθύνοντας απεγνωσμένες εκκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη της Αλίκης.

Λίγες ώρες αργότερα, ένα σπαρακτικό βίντεο αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο instagram, με σκηνές και στιγμιότυπα από την παιδική τους ηλικία, συνοδευόμενο από τη λεζάντα «η πρώτη αγάπη του κοριτσιού, θα είναι πάντα οι μεγάλοι αδερφοί».