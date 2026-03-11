Πειραιάς: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση 67χρονης –Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός

Βίντεο ντοκουμέντο, λίγα δευτερόλεπτα μετά την παράσυρση 67χρονης ηλικιωμένης στον Πειραιά αποκάλυψε το ΣΚΑΪ.

Το συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) στις 10:30 περίπου όταν ο 20χρονος οδηγός έφυγε από βενζινάδικο επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στον Πειραιά. Ο οδηγός αντί να πάει με την ροή της κυκλοφορίας, έβαλε όπισθεν, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, παρέσυρε την ηλικιωμένη γυναίκα και κατέληξε πάνω σε βαν.

Ο νεαρός οδηγός στη συνέχεια αποπειράθηκε να φύγει από το σημείο του ατυχήματος, για να αποφύγει τη σύλληψη. Ο οδηγός έβαλε όπισθεν χτυπώντας ένα μηχανάκι αλλά και την τζαμαρία ενός φαρμακείου προκαλώντας φθορές.

Στο βίντεο που αποκάλυψε το ΣΚΑΪ, καταγράφεται η στιγμή που ο νεαρός οδηγός κάνει όπισθεν και πέφτει πάνω στην τζαμαρία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο οδηγός μέχρι να φτάσει στο σπίτι του κατάφερε να προκαλέσει ζημιές σε ακόμη 6 οχήματα.

Αστυνομικοί της Τροχαίας ενημερώθηκαν για το συμβάν και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη που πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά το συμβάν. Όπως διαπιστώθηκε ο 20χρονος δεν διέθετε δίπλωμα.

Σε βάρος του νεαρού οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, εγκατάλειψη, πρόκληση σωματικών βλαβών και πρόκληση φθορών και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πειραιά.

Η ηλικιωμένη γυναίκα διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και έλαβε τις πρώτες βοήθειες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της παράσυρσης της ηλικιωμένης που αποκάλυψε το ΣΚΑΙ:

